Благоприятные дни для свадьбы в июне 2023 года

Астрологи утверждают, что транзит Луны помогает им предсказывать будущее и строить точные прогнозы. Энергетика ночного светила может круто изменить жизнь, если определенные решения принимаются в судьбоносные моменты цикла. Лунный календарь поможет определить, какие дни будут благоприятными для свадьбы в июне 2023 года.

Благоприятные дни для свадьбы по лунному календарю

Астрологическое сообщество уверено, что лунное влияние выходит далеко за грани наблюдаемых процессов. Энергетические потоки спутника Земли помогают улучшить некоторые моменты в жизни или усугубить проблемы, если определенные действия совершаются в неподходящее для этого время. Одним из главных направлений, на которое распространяется влияние Луны, является любовная сфера, брак и семейная жизнь. Астрологи уверены, что от положения ночного светила во время свадьбы зависит, насколько крепкой и спокойной окажется совместная жизнь молодоженов.

Чтобы брак был крепким и надежным, следует проводить церемонию строго в благоприятные дни - 4, 5, 9, 14, 15, 23, 28, 29 июня. Свадьба, проведенная в такие моменты, пройдет легко, весело и в приятной торжественной атмосфере. Событий, которые могут испортить настроение, не будет. Семейная жизнь молодоженов тоже обещает быть безоблачной и спокойной. На их жизненном пути будет очень мало проблем, а сами супруги окажут друг другу необходимую поддержку в сложную минуту.

Астрологи не рекомендуют планировать свадебную церемонию на 1, 2, 7, 13, 17, 20, 22, 25, 26 и 27 июня. Луна не сулит ничего хорошего, а вот негативных моментов будет предостаточно. Ссор и конфликтов не удастся избежать даже самым спокойным и стрессоустойчивым людям. Но проблемы могут не только внести негатив, но и укрепить отношения. Если супруги смогут преодолеть все разногласия и поймут, что действительно держит их вместе, то никакие сложности не сломят семью.

Самыми неблагоприятными днями для свадьбы астрологи называют 3, 6 и 11 июня. Положение Луны и других небесных тел указывает на то, что брак не просуществует долго. На него будут давить как внутренние факторы, так и внешние. Во избежание неприятных ситуаций и жизненных проблем категорически противопоказано заключать брак в эти дни.

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Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны

На то, насколько удачно сложатся семейные отношения молодоженов, влияет сразу несколько факторов. Одним из важнейших является фаза лунного цикла. Астрологи утверждают, что на различных этапах транзита Луны меняется ее энергетика. Ночное светило в различных фазах может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на многие сферы жизни.

Чтобы правильно рассчитать и назначить дату свадьбы, следует подробно изучить лунное влияние в различных фазах. В июне 2023 года они будут такими:

Растущая (1-3, 19-30 июня) . Данная фаза считается достаточно удачной для заключения брака. Растущая энергетика поможет в преодолении любых семейных трудностей. Пары будут очень просто достигать взаимопонимания.

. Данная фаза считается достаточно удачной для заключения брака. Растущая энергетика поможет в преодолении любых семейных трудностей. Пары будут очень просто достигать взаимопонимания. Убывающая (5-17 июня) . Даже незначительный дефицит лунной энергетики не лучшим образом скажется и на самой свадьбе, и на семейной жизни. У молодоженов будут часто возникать проблемы. Недостаток общения и доверия приведет к частым ссорам. Спокойным парам будет проще пережить трудности, чем импульсивным и эмоциональным супругам.

. Даже незначительный дефицит лунной энергетики не лучшим образом скажется и на самой свадьбе, и на семейной жизни. У молодоженов будут часто возникать проблемы. Недостаток общения и доверия приведет к частым ссорам. Спокойным парам будет проще пережить трудности, чем импульсивным и эмоциональным супругам. Полнолуние (4 июня) . Эта дата считается самой благоприятной для брака при составлении прогноза по фазам Луны. Высокая энергетика не только поможет благополучно провести свадебную церемонию. Она будет помогать на всем совместном жизненном пути молодоженов.

. Эта дата считается самой благоприятной для брака при составлении прогноза по фазам Луны. Высокая энергетика не только поможет благополучно провести свадебную церемонию. Она будет помогать на всем совместном жизненном пути молодоженов. Новолуние (18 июня). Неблагоприятный день для свадьбы. Супруги будут часто сталкиваться с внешними и внутренними проблемами. В семье будут преобладать недоверие и ревность. Брак не сможет просуществовать долго.

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Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака

Важным фактором влияния, который необходимо учитывать при составлении прогнозов, является положение Луны относительно знаков зодиака. Дополнительные моменты могут сыграть решающую роль в определении, насколько благоприятным или неблагоприятным окажется день для свадьбы.

Выбирая дату свадьбы в июне 2023 года, необходимо учитывать, в каком созвездии будет расположена Луна:

Овен (12, 13 июня) . Знак, который сулит семейным парам недоверие и ревность в отношениях. Лишь полная открытость и отсутствие секретов смогут спасти положение, но такое случается крайне редко.

. Знак, который сулит семейным парам недоверие и ревность в отношениях. Лишь полная открытость и отсутствие секретов смогут спасти положение, но такое случается крайне редко. Телец (14, 15) . Самый благоприятный знак для оформления отношений. Супруги смогут найти настоящее счастье. Для закрепления эффекта следует больше времени уделять совместным занятиям.

. Самый благоприятный знак для оформления отношений. Супруги смогут найти настоящее счастье. Для закрепления эффекта следует больше времени уделять совместным занятиям. Близнецы (16, 17, 18) . Нейтральный знак. Луна никак не повлияет на свадьбу и совместную жизнь молодоженов.

. Нейтральный знак. Луна никак не повлияет на свадьбу и совместную жизнь молодоженов. Рак (19, 20) . Свадьба в этом знаке оставит только приятные эмоции и воспоминания. Совместная жизнь будет удачной для супругов, которые ценят спокойствие и предпочитают домашний уют шумной компании.

. Свадьба в этом знаке оставит только приятные эмоции и воспоминания. Совместная жизнь будет удачной для супругов, которые ценят спокойствие и предпочитают домашний уют шумной компании. Лев (21, 22, 23) . Нейтральный знак. Луна никак не повлияет на свадьбу и совместную жизнь молодоженов.

. Нейтральный знак. Луна никак не повлияет на свадьбу и совместную жизнь молодоженов. Дева (24, 25) . Неудачные дни для посещения ЗАГСа. Луна обещает много проблем самого разного характера. Даже мелочи могут разрушить отношения и сделать из супругов настоящих врагов.

. Неудачные дни для посещения ЗАГСа. Луна обещает много проблем самого разного характера. Даже мелочи могут разрушить отношения и сделать из супругов настоящих врагов. Весы (26, 27) . Неблагоприятное время для свадьбы, но подходящее, чтобы признаваться в чувствах и делать предложение.

. Неблагоприятное время для свадьбы, но подходящее, чтобы признаваться в чувствах и делать предложение. Скорпион (1, 2, 28, 29, 30) . Самый неблагоприятный знак для проведения свадьбы. Отношения на заладятся уже с первых дней семейной жизни, а в дальнейшем – будут стабильно ухудшаться.

. Самый неблагоприятный знак для проведения свадьбы. Отношения на заладятся уже с первых дней семейной жизни, а в дальнейшем – будут стабильно ухудшаться. Стрелец (3, 4) . Удачное время для брака творческих личностей. Молодожены будут находить вдохновение друг в друге.

. Удачное время для брака творческих личностей. Молодожены будут находить вдохновение друг в друге. Козерог (5, 6) . Супруги будут постоянно бороться за лидерство. И очень часто такое противодействие начинает вредить отношениям, они становятся похожими на деловые или партнерские. Любовь очень быстро проходит.

. Супруги будут постоянно бороться за лидерство. И очень часто такое противодействие начинает вредить отношениям, они становятся похожими на деловые или партнерские. Любовь очень быстро проходит. Водолей (7, 8, 9) . Благоприятное время, чтобы заключить брак. Союз будет крепким и долговечным, его не смогут разрушить даже самые серьезные проблемы. Партнеры будут по-особенному связаны между собой.

. Благоприятное время, чтобы заключить брак. Союз будет крепким и долговечным, его не смогут разрушить даже самые серьезные проблемы. Партнеры будут по-особенному связаны между собой. Рыбы (10, 11). Удачное время для регистрации отношений пар, которые ценят романтику и яркие эмоции. Лунная энергетика наделит супругов нежностью и преданностью, между ними всегда будет особая крепкая связь.

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Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на июнь 2023 года

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Планируя свадебное торжество, следует учитывать все факторы. Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для свадьбы в июне 2023 года, а в какие моменты от церемонии стоит отказаться.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Каким будет день для свадьбы 1 Скорпион Растущая Неблагоприятный 2 3 Стрелец Благоприятный 4 Полнолуние 5 Козерог Убывающая Неблагоприятный 6 7 Водолей 8 Нейтральный 9 Благоприятный 10 Рыбы Нейтральный 11 Неблагоприятный 12 Овен 13 14 Телец Благоприятный 15 16 Близнецы Неблагоприятный 17 18 Новолуние 19 Рак Растущая Благоприятный 20 21 Лев 22 Нейтральный 23 Благоприятный 24 Дева Нейтральный 25 Неблагоприятный 26 Весы 27 28 Скорпион Благоприятный 29 30 Нейтральный

Подведем итог

Лунный календарь помогает определить самые благоприятные дни для свадьбы в июне 2023 года. Сводная таблица позволит выбрать и запланировать наиболее удачную дату для проведения церемонии.

Фото Клео.ру