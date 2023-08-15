Лунная энергетика оказывает влияние на многие жизненные процессы. Лунный календарь здоровья на июнь 2023 года поможет привести самочувствие в норму и пребывать в хорошем расположении духа.

Как Луна влияет на здоровье

Известно, что Луна играет очень важную роль во многих процессах, которые происходят на нашей планете. И научное, и астрологическое сообщества активно изучают лунное влияние, но по-разному. Астрологи утверждают, что Луна воздействует не только на физические процессы, но и на другие сферы, включая состояние здоровья и самочувствие.

Эксперты считают, что оздоровление организма может дать гораздо более хороший результат, если проводить их в благоприятные дни по лунному календарю. Также некоторые процедуры окажутся малоэффективными или даже вредными, если провести их в неподходящее время. Чтобы узнать, в какие дни следует заниматься оздоровлением и какие меры предпринимать, следует больше знать о влиянии спутника Земли и лунных фазах. В июне 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-3, 19-30 июня) . На данном этапе лунного цикла энергетика возрастает. Людям становится проще выполнять физические и психологические упражнения. Именно в этой фазе следует активно посещать спортзал и начинать диеты. Организм легче воспринимает перемены.

. На данном этапе лунного цикла энергетика возрастает. Людям становится проще выполнять физические и психологические упражнения. Именно в этой фазе следует активно посещать спортзал и начинать диеты. Организм легче воспринимает перемены. Убывающая (5-17 июня) . Ослабление энергетических потоков соответствующим образом отражается на самочувствии и здоровье большинства людей. Организм накапливает энергию и старается избавиться от лишнего, поэтому на убывающую Луну хорошо проходят процедуры по чистке кожи и борьба с дефектами, а также плановые хирургические операции.

. Ослабление энергетических потоков соответствующим образом отражается на самочувствии и здоровье большинства людей. Организм накапливает энергию и старается избавиться от лишнего, поэтому на убывающую Луну хорошо проходят процедуры по чистке кожи и борьба с дефектами, а также плановые хирургические операции. Полнолуние (4 июня) . На данном этапе лунного цикла космическая энергетика находится на максимуме, но для оздоровления этот день считается неблагоприятным. Организм очень тяжело переносит любые изменения и остро реагирует на вмешательства. Человек склонен к повышенной агрессии и чаще обычного принимает необдуманные решения.

. На данном этапе лунного цикла космическая энергетика находится на максимуме, но для оздоровления этот день считается неблагоприятным. Организм очень тяжело переносит любые изменения и остро реагирует на вмешательства. Человек склонен к повышенной агрессии и чаще обычного принимает необдуманные решения. Новолуние (18 июня). Эта фаза противоположна полнолунию. Из-за дефицита энергии усталость чувствуется сильнее обычного. Оздоровительные процедуры, запланированные на новолуние, окажутся малоэффективными, хотя и вреда от них ждать не стоит. Астрологи рекомендуют дать организму небольшой отдых.

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Какие дни будут благоприятными в июне 2023 года

Используя опыт и рабочие методики, астрологи составляют достоверные прогнозы и определяют самые благоприятные дни для здоровья. В таблице ниже показано, когда лучше всего планировать оздоровительные процедуры, а также моменты повышенной осторожности.

Лунное влияние Дни месяца Благоприятное 1, 3, 6, 7, 12, 15, 19, 24, 28 Неблагоприятное 4, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 23, 26, 29 Нейтральное 2, 5, 9, 11, 14, 16, 17, 22, 25, 27, 30

Количество благоприятных и неблагоприятных дней в июне 2023 года будет примерно одинаковым. Процедуры по оздоровлению и омоложению организма будут усилены хорошими погодными условиями.

Описание процедур по дням в таблице

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По мнению известных астрологов, очень важную роль в составлении прогнозов играет положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Они могут усиливать или ослаблять энергетическое влияние, а также уменьшать негативное воздействие. При составлении прогнозов эксперты уделяют этому фактору очень большое внимание.

Таблица благоприятных дней для здоровья по лунному календарю на июнь 2023 года показывает, какие процедуры окажутся максимально эффективными и когда их нужно выполнять.

День месяца В каком созвездии Луна Фаза Луны Советы астрологов 1 Скорпион Растущая Особую пользу окажут массажи и водные процедуры, а также прогулки на свежем воздухе. 2 Удачное время для физических и энергетических чисток. Уязвимы глаза. Рекомендуется меньше времени уделять работе за компьютером и гаджетами. 3 Стрелец Очень опасный период, так как Луна приближается к энергетическому пику. Астрологи рекомендуют посвятить время медитации и духовным практикам, избегая физической нагрузки. 4 Полнолуние Неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. Стоит посвятить время отдыху. 5 Козерог Убывающая Благоприятный день для здоровья. Для укрепления организма следует ограничить себя в излишествах – еде и вредных привычках. 6 Категорически противопоказаны алкоголь и курение. Можно чистить кишечник. Положительный эффект окажут голодание, водные процедуры, чистка кожи, массаж. 7 Водолей Организм уязвим перед укусами насекомых, реакция может оказаться нестандартной. Физические занятия в этот день будут травмоопасными. 8 Уязвима верхняя часть спины. Необходимо соблюдать осторожность при занятиях силовыми видами спорта и при поднятии тяжестей. 9 Полезными окажутся любые физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и водные процедуры. Алкоголь и курение могут нанести очень большой вред здоровью. 10 Рыбы Уязвимыми окажутся область таза, бедра и низ позвоночника. Этот день будет благоприятным для начала тренировок и программ по оздоровлению организма. 11 Ослаблена иммунная система. Могут обостриться хронические заболевания. Вероятность переломов и ушибов возрастает. 12 Овен Хороший день для занятий спортом. Нужно пить больше воды, а также отказаться от продуктов с большим содержанием сахара. 13 Нейтральный день для здоровья. Луна не окажет значительного влияния на самочувствие. 14 Телец Астрологи рекомендуют сократить физические нагрузки. Разрешается посещать массажи, проводить косметологические процедуры и пластические операции. 15 Употребление лекарств (кроме необходимых и прописанных врачом) может стать причиной больших проблем со здоровьем. 16 Близнецы Стоит уделить время энергетическим практикам и медитации. Полезными окажутся водные процедуры. 17 Энергетические возможности приближаются к минимуму, организму необходим отдых. 18 Новолуние Неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. 19 Рак Растущая Удачное время для ввода новых тренировочных занятий. 20 Благоприятный день для активной деятельности. Любые упражнения пойдут на пользу. 21 Лев Уязвимы горло и верхний отдел позвоночника. Рекомендуется чаще двигаться тем, кто ведет сидячий образ жизни. 22 Необходимо сосредоточиться на энергетической чистке и духовном росте. 23 Уязвимыми окажутся голосовые связки. Звезды рекомендуют говорить тише, а также меньше петь. 24 Дева Уязвимой будет грудная клетка. Следует максимально ограничить курение и дыхательные практики. 25 Хорошее время для голодания или дополнительных ограничений в пище. Приветствуются сеансы массажей и ароматерапии. 26 Весы Можно заниматься любыми силовыми упражнениями и готовить организм к чистке печени. 27 Астрологи рекомендуют провести время на свежем воздухе и зарядиться энергией природы. 28 Скорпион Отличное время для водных процедур, посещения бани или сауны. Рекомендуется употреблять больше воды. 29 Звезды указывают на необходимость активных видов деятельности вместо пассивного отдыха. 30 Благоприятное время для чистки дыхательных путей.

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Подведем итог

Лунный календарь на июнь 2023 года указывает на самые благоприятные дни для здоровья. Рекомендации астрологов помогут постоянно сохранять хорошее самочувствие и бодрость духа.

Фото Клео.ру