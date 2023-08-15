Солнечная энергетика влияет на многие процессы, которые проходят на нашей планете. Даже незначительные возмущения магнитного поля могут вызывать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей. Предлагаем узнать, когда и какой силы будут магнитные бури в июне 2023 года. Эта информация поможет лучше подготовиться к опасным дням.

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Влияние магнитных бурь на самочувствие человека

Солнечные вспышки приводят к выбросу большого количества энергии. Достигнув нашей планеты, эти энергетические потоки вызывают геомагнитные возмущения. Эти процессы происходят регулярно и с разной силой, но большинство людей их не ощущают. Однако везет далеко не всем. Согласно официальной статистике, ощущают перемены в климатических условиях около 30%, а остро реагируют на них – примерно 10%. Это состояние усиливается в предболезненный период, когда защитные механизмы ослаблены, а организм сильнее обычного подвержен внешнему влиянию.

Хотя современная медицина не считает метеозависимость заболеванием, но многие врачи не отрицают негативного влияния магнитных бурь на самочувствие. По утверждениям экспертов, во время геомагнитного возмущения возрастает вязкость крови, что, в свою очередь, приводит к проблемам работы сердечно-сосудистой системы. Именно в периоды сильных магнитных бурь возрастает количество инфарктов и инсультов.

Помимо проблем, связанных с работой сердца и сосудов, в неблагоприятные дни возникают и другие симптомы:

сильные головные боли, которые резко возникают и пропадают;

гипертония, аритмия и тахикардия;

сильная усталость, апатия, резкие и беспричинные перемены настроения;

ослабление иммунитета, появление болезненных симптомов и обострение хронических недугов;

головокружение и потеря сознания (в периоды сильного геомагнитного возмущения);

общее ухудшение самочувствия.

В списке указаны самые распространенные симптомы, но каждый человек переносит магнитные бури по-своему. Если эти признаки появились впервые, но отсутствовали ранее, стоит обратиться к лечащему врачу. Существует большая вероятность, что метеозависимость появилась в результате ослабления защитных систем организма. Специалист поможет выявить проблему на ранней стадии, и справиться с ней будет значительно проще.

Когда будут магнитные бури в июне 2023 года

Избежать солнечных вспышек невозможно, зато можно подготовить себя физически и морально к неблагоприятному периоду. Простые профилактические меры и ведение здорового образа жизни помогут укрепить иммунитет и свести негативное влияние на организм к минимуму. Чтобы лучше подготовиться, следует заранее знать, когда возникнут магнитные бури в июне 2023 года.

В таблице показаны даты и сила геомагнитных возмущений, а также предупреждения по состоянию здоровья.

Дата Сила магнитной бури Чего следует ждать 1, 7, 16, 30 Слабая Перемены в магнитном поле окажутся незначительными и не сильно повлияют на самочувствие. Возможны повышенная утомляемость, бессонница и отсутствие аппетита. 10, 28 Средняя Магнитную бурю ощутят многие люди, страдающие метеочувствительностью. Следует ожидать головные боли, нарушение сердечного ритма, гипертонию. Лицам пожилого возраста рекомендовано держать в близкой доступности препараты, прописанные врачом на этот случай.

В июне 2023 года будет большое количество магнитных бурь. К счастью, большинство из них окажутся слабыми по мощности и не смогут нанести существенный вред здоровью. Но не стоит относиться безответственно к своему здоровью. Дополнительный контроль не помешает.

Как подготовиться к магнитным бурям: рекомендации экспертов

Самым эффективным способом уменьшить влияние магнитных бурь на организм является своевременная подготовка и профилактика. Простые меры помогут улучшить самочувствие и легче перенести неблагоприятные дни. Эксперты рекомендуют выполнять следующее:

Проявлять умеренную физическую активность . Регулярные занятия спортом полезны для здоровья, но в дни магнитных бурь могут негативно сказаться на работе и так ослабленного организма. Временное снижение физической активности поможет перенаправить силы на укрепление организма.

. Регулярные занятия спортом полезны для здоровья, но в дни магнитных бурь могут негативно сказаться на работе и так ослабленного организма. Временное снижение физической активности поможет перенаправить силы на укрепление организма. Принимать контрастный душ перед магнитными бурями . Температурные перепады помогают укрепить сосуды и снизить риск инсультов. Проводить такие водные процедуры можно перед днями возмущений.

. Температурные перепады помогают укрепить сосуды и снизить риск инсультов. Проводить такие водные процедуры можно перед днями возмущений. Изменить рацион питания . Жареные и острые блюда, а также продукты с большим содержанием соли и жира негативно влияют на обмен веществ. Рекомендуется разнообразить рацион свежими овощами и фруктами.

. Жареные и острые блюда, а также продукты с большим содержанием соли и жира негативно влияют на обмен веществ. Рекомендуется разнообразить рацион свежими овощами и фруктами. Пить больше жидкости . Лучшим вариантом считается обычная чистая вода, но также уместны и травяные чаи. Прием оптимального количества жидкости приведет к нормализации обмена веществ.

. Лучшим вариантом считается обычная чистая вода, но также уместны и травяные чаи. Прием оптимального количества жидкости приведет к нормализации обмена веществ. Избегать любых стрессовых ситуаций . Конфликты и скандалы, неприятные новости и другие факторы, дестабилизирующие эмоциональное состояние, могут привести к плохому самочувствию в дни магнитных бурь.

. Конфликты и скандалы, неприятные новости и другие факторы, дестабилизирующие эмоциональное состояние, могут привести к плохому самочувствию в дни магнитных бурь. Откажитесь от алкоголя и курения . Алкоголь в период неблагоприятных дней значительно усиливает симптомы, а также удерживает в организме лишнюю жидкость. Никотин приводит к сужению сосудов, что не лучшим образом сказывается на здоровье при повышенной вязкости крови.

. Алкоголь в период неблагоприятных дней значительно усиливает симптомы, а также удерживает в организме лишнюю жидкость. Никотин приводит к сужению сосудов, что не лучшим образом сказывается на здоровье при повышенной вязкости крови. Следите за своим самочувствием. В неблагоприятные дни оно меняется очень резко. При сильном ухудшении следует обращаться к врачу.

Другие неблагоприятные дни в июне 2023 года

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Но не только Солнце может негативно сказываться на общем самочувствии. По заверениям астрологов, важную роль в жизни человека играет и Луна. Согласно наблюдениям экспертов, на различных этапах транзита ночного светила возможны проблемы со здоровьем у наиболее уязвимых и ослабленных людей.

В июне 2023 года неблагоприятными днями по лунному календарю будут:

4 июня (полнолуние) . Луна находится в пиковой точке. Организм очень тяжело переносит любые изменения и крайне негативно реагирует на них. Под действием эмоций человек идет на необдуманные решения и поступки.

. Луна находится в пиковой точке. Организм очень тяжело переносит любые изменения и крайне негативно реагирует на них. Под действием эмоций человек идет на необдуманные решения и поступки. 18 июня (новолуние) . Данная фаза является полной противоположностью. Проблемы со здоровьем возникают из-за дефицита энергии. Как правило, в такие моменты появляется сильная усталость и апатия.

. Данная фаза является полной противоположностью. Проблемы со здоровьем возникают из-за дефицита энергии. Как правило, в такие моменты появляется сильная усталость и апатия. 10 и 26 июня (Луна в первой и третьей четверти) . Эти дни будут тяжелыми для эмоциональных людей. Они становятся более вспыльчивыми и восприимчивыми к внешним факторам.

. Эти дни будут тяжелыми для эмоциональных людей. Они становятся более вспыльчивыми и восприимчивыми к внешним факторам. 2, 11, 17 и 26 июня (сатанинские лунные сутки). В такие моменты очень сильно проявляются негативные качества человека – злоба, агрессия, жадность, зависть. Хоть прямого влияния на здоровье они не несут, но под влиянием Луны появляется склонность к необдуманным решениям и поступкам.

Подведем итог

В июне 2023 года пройдут магнитные бури слабой и средней мощности. Существенных опасностей для здоровья они не несут, но общее самочувствие может ухудшиться. Эксперты рекомендуют подготовиться физически и морально к неблагоприятным дням.

Фото Клео.ру