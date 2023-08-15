Благоприятные дни для маникюра в марте 2023 года

Лунный календарь на март 2023 года определяет самые лучшие моменты для проведения маникюра. Положительная энергетика Луны поможет сохранить здоровье и внешний вид ногтей, а результат от посещения маникюрного салона не оставит равнодушной ни одну девушку.

Маникюр по фазам Луны в марте 2023

О влиянии Луны на земные процессы известно каждому. Но астрологи уверены: ночное светило воздействует и на нематериальную сферу. В зависимости от фазы Луны, энергетика человека может убывать или возрастать. Это отражается на всех процессах жизни, состоянии ногтей. Выбрав благоприятный день для посещения мастера, дамы могут рассчитывать на хороший результат.

Для выбора подходящей даты следует разобраться, как Луна влияет на человека и от чего зависит результат многих косметических процедур. В марте 2023 года Луна будет в следующих фазах:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Данный этап лунного цикла будет подходящим для девушек, которые планируют сделать длинный маникюр. В фазе роста происходит активизация жизненных процессов. Как результат – ногти растут быстрее, что позволяет проводить эксперименты с формой и длиной ногтей. Однако быстрый рост делает ногтевые пластины более хрупкими. Не забывайте укреплять их питательными маслами и кремами.

. Данный этап лунного цикла будет подходящим для девушек, которые планируют сделать длинный маникюр. В фазе роста происходит активизация жизненных процессов. Как результат – ногти растут быстрее, что позволяет проводить эксперименты с формой и длиной ногтей. Однако быстрый рост делает ногтевые пластины более хрупкими. Не забывайте укреплять их питательными маслами и кремами. Убывающая (8-20 марта) . В данной фазе ногти растут медленнее обычного. Это будет полезно девушкам, предпочитающим короткий маникюр. Он будет длительное время радовать своих обладательниц. На этом этапе лунного цикла организм накапливает энергию и активно избавляется от лишнего. Процедуры по устранению различных дефектов дадут хорошие результаты.

. В данной фазе ногти растут медленнее обычного. Это будет полезно девушкам, предпочитающим короткий маникюр. Он будет длительное время радовать своих обладательниц. На этом этапе лунного цикла организм накапливает энергию и активно избавляется от лишнего. Процедуры по устранению различных дефектов дадут хорошие результаты. Полнолуние (7 марта) . В этот день категорически противопоказано проводить работы с острыми инструментами. Даже незначительные порезы будут заживать долго и болезненно, доставят немало проблем. Лечебные процедуры в марте 2023 года окажутся наиболее эффективными именно в полнолуние.

. В этот день категорически противопоказано проводить работы с острыми инструментами. Даже незначительные порезы будут заживать долго и болезненно, доставят немало проблем. Лечебные процедуры в марте 2023 года окажутся наиболее эффективными именно в полнолуние. Новолуние (21 марта). Самый энергетически слабый день в лунном календаре. Результат маникюрных процедур не принесет желаемого эффекта, а с большой вероятностью лишь навредит ногтям. Этот день лучше посвятить отдыху.

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Благоприятные дни для маникюра в марте 2023

Чтобы получить желаемый результат от посещения салона или проведения процедур в домашних условиях, следует выбирать самое удачное время. Определить благоприятные дни для маникюра поможет лунный календарь на март 2023 года. Результат работ удивит даже самых привередливых дам.

Согласно наблюдениям астрологов, наиболее благоприятными днями для маникюра станут 3, 6, 23, 25, 30 и 31 марта. Космическая энергетика позволяет делать любые работы, не опасаясь негативных последствий. Можно смело экспериментировать с формой, длиной и расцветкой.

Подходящими днями для лечебных и оздоровительных процедур станут 7, 26 и 27 марта. Лучше пользоваться проверенными средствами. Следует помнить, что в полнолуние опасно проводить работы с использованием острых инструментов. Это может привести к серьезным травмам.

Дамам, которые хотят привлечь удачу на свою сторону, следует планировать поход к мастеру на 4, 5, 8 и 16 марта. Маникюр в такие дни не только порадует хорошим результатом, но и усилит космическую энергетику. Оттенками удачи в марте 2023 года станут медный, бронзовый, серый, шоколадный, ореховый, кофейный и горчичный.

Неблагоприятными днями считаются 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21 и 29 марта. Выполнение сложных работ в такие моменты не принесет желаемого результата. Маникюр будет опасным для здоровья ногтей.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в марте 2023

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Выбирая, когда лучше сходить в маникюрный салон, следует учитывать сразу несколько факторов. Одним из самых важных астрологи называют положение Луны относительно других небесных тел и созвездий.

Таблица показывает, какие дни окажутся благоприятными и неблагоприятными для маникюра по лунному календарю на март 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1, 2, 3 Рак Растущая Обрезной маникюр категорически противопоказан. Это приведет к ослаблению, ломкости и расслоению пластины. 4, 5 Лев Удачные дни для экспериментов с формой и рисунками. Уделите время питательным маскам и массажу. 6 Дева Хороший день для устранения дефектов. 7 Полнолуние Опасны работы с использованием острых инструментов. Можно заниматься лечением и оздоровлением. 8 Убывающая Хороший день для устранения дефектов. 9, 10 Весы Можно делать маникюр только у проверенного мастера, которому доверяете. Эксперименты с оттенками и дизайном нежелательны. 11, 12 Скорпион Водные процедуры для рук могут оказать негативное влияние на состояние ногтей. Противопоказаний для маникюра нет. 13, 14, 15 Стрелец Нейтральные дни для маникюра. Предупреждений и рекомендаций нет. 16, 17 Козерог Можно выполнять любые маникюрные процедуры, смело укорачивать и наращивать ногти. Эксперименты увенчаются успехом. 18, 19 Водолей Хорошие дни для ухода за ногтями и кожей рук. Можно пробовать новый дизайн. 20 Рыбы Нельзя обрезать ногти, это приведет к ухудшению их состояния. Пользоваться новыми, непроверенными кремами нежелательно. 21 Новолуние Неблагоприятный день для любых процедур. Лучше посвятить время отдыху. 22, 23 Овен Растущая Нейтральные дни для маникюра. Предупреждений и рекомендаций нет. 24, 25 Телец Можно проводить незначительную коррекцию. Масштабные косметические процедуры лучше перенести на другое время. 26, 27, 28 Близнецы Любой маникюр протипоказан. Манипуляции с ногтями окажутся болезненными и опасными. Допускается только легкий уход с использованием щадящих средств. 29, 30 Рак Обрезной маникюр категорически противопоказан. Это приведет к ослаблению, ломкости и расслоению пластины. 31 Лев Удачный день для экспериментов с формой и рисунками. Уделите время питательным маскам и массажу.

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Подведем итог

Лунный календарь на март 2023 года позволяет быстро выбрать благоприятные дни для маникюра. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровье и хороший вид ногтей.