Благоприятные дни для маникюра в апреле 2023 года

Когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю в апреле 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Каждой представительнице прекрасного пола хочется, чтобы маникюр дольше сохранялся и радовал глаз. Астрологи уверены, что спутник Земли влияет на качество выполнения косметических процедур и здоровье ногтей. Лунный календарь на апрель 2023 года поможет выбрать самые удачные даты для посещения салона красоты и выполнения маникюра.
Маникюр по фазам Луны в апреле 2023
Находясь в непосредственной близости, Луна оказывает огромное влияние на земные процессы. Астрологи уверены, что оно не ограничивается исключительно наблюдаемыми явлениями. Энергетика Луны сказывается на некоторых жизненных сферах, например, общем самочувствии человека, успешности в делах или результате проведения косметических процедур.
Ночное светило может влиять положительно или отрицательно, в зависимости от своего положения. Чтобы правильно назначить дату для посещения мастера и сделать отличный маникюр, следует знать больше о фазах Луны. В апреле 2023 года они пройдут в такие периоды:
- Растущая (1-5, 21-30 апреля). В данной фазе активизируются многие процессы в организме. В результате ускоряются рост и обновление клеток. Такой возможностью следует воспользоваться дамам, предпочитающим длинный маникюр. Можно смело экспериментировать с дизайном, формой и расцветками. Главное, обеспечить ногтям и коже рук необходимую подпитку полезными веществами.
- Убывающая (7-19 апреля). В этой фазе процессы проходят значительно медленнее. Луна открывает дополнительные возможности для девушек, которые увлекаются дизайном для коротких ногтей. Астрологи рекомендуют начинать меры по борьбе с дефектами ногтевых пластин и кожи рук, они окажутся максимально эффективными.
- Полнолуние (6 апреля). Самый плохой день для обрезного маникюра. Работа с ножницами и другими острыми инструментами обязательно приведет к травмам. А вот лечебные процедуры дадут положительный результат.
- Новолуние (20 апреля). Неблагоприятный день из-за слабой лунной энергетики. Процедуры, выполненные в салоне или в домашних условиях, разочаруют своим результатом. Лучше избегать сложных работ и дать рукам немного отдохнуть.
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Благоприятные дни для маникюра в апреле 2023
Энергетическое влияние Луны может существенно повлиять на результат работы, если уход за ногтями выполняется в домашних условиях или салоне. Следовательно, для маникюра следует выбирать только самое подходящее для этого время. Лунный календарь на апрель 2023 года указывает на самые благоприятные дни для маникюра и даты, когда стричь ногти нежелательно.
Щадящие процедуры, оздоровление и исправление мелких дефектов можно планировать на 5, 12, 14, 19, 22, 26, 28 и 30 апреля. Влияние Луны окажется не самым сильным и благоприятным, однако косметические процедуры не навредят рукам. Основной упор следует делать на лечении, восстановлении и укреплении ногтей.
Дамам, которые желают привлечь внимание к своей персоне, стоит выбирать красно-розовые оттенки, а также цветочные тона: пионовый, персиковый, земляничный и вишневый. Они усилят женскую энергетику, придадут особый шарм и очарование. В качестве оформления также будут уместными растительные орнаменты.
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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в апреле 2023
На результативность маникюрных процедур могут влиять сразу несколько факторов, имеющих отношение к Луне. По мнению астрологов, самым важным является положение спутника Земли относительно созвездий зодиака. В таблице показано, какие дни окажутся благоприятными по лунному календарю на апрель 2023 года с учетом дополнительных факторов.
|
Дата
|
Созвездие
|
Этапы лунного цикла
|
Советы астрологов
|
1, 2
|
Лев
|
Рост
|
Положение Луны указывает на удачность любых экспериментов. Можно смело пользоваться новыми средствами и лаками, менять форму и цвет.
|
3, 4
|
Дева
|
Необычное оформление и окраска в новые цвета даст интересный результат. Попробуйте модный маникюр.
|
5
|
Весы
|
Влияние Луны будет ослабленным. Займитесь уходом, увлажните кожу рук, обработайте ногти укрепляющими составами.
|
6
|
Полнолуние
|
Обрезать ногти категорически противопоказано, но можно заниматься обработкой и оздоровлением.
|
7, 8, 9
|
Скорпион
|
Убыль
|
Ванночки противопоказаны, они дадут совершенно противоположный результат. Сосредоточьтесь на удалении дефектов, мозолей и бородавок.
|
10, 11
|
Стрелец
|
Этот знак любит смелость. Попробуйте новый цвет, запишитесь на сеанс к новому мастеру. Перемены во внешнем виде могут дать потрясающий результат.
|
12, 13
|
Козерог
|
Любые работы дадут отличный результат. Особенно будут довольны любительницы короткого маникюра.
|
14, 15
|
Водолей
|
Луна в этом знаке указывает на здоровье и сильную энергетику. Дамам необходимо заняться уходом за руками и оздоровлением ногтевых пластин. Обрезание и агрессивные процедуры окажутся менее эффективными.
|
16, 17
|
Рыбы
|
Негативный знак для маникюра. Посещение салона стоит перенести на другие дни. Новые кремы и масла могут вызвать аллергическую реакцию.
|
18, 19
|
Овен
|
Луна в данном знаке имеет нейтральное влияние. Результат работы зависит исключительно от умений мастера и состояния здоровья дам.
|
20
|
Телец
|
Новолуние
|
Крайне неблагоприятная дата для любых манипуляций с ногтями. День отдыха для рук.
|
21, 22
|
Рост
|
Можно сделать простой маникюр или заняться уходом. Для сложных действий стоит выбрать другое время.
|
23, 24
|
Близнецы
|
Неблагоприятные дни для посещения салона. Работа мастера разочарует результатом, а также может сильно навредить рукам и ногтям.
|
25, 26
|
Рак
|
Один из самых неподходящих знаков для маникюрных работ. Допускается только легкий уход за руками и ногтями. Сложные процедуры ослабят пластины и сделают их ломкими.
|
27,28, 29
|
Лев
|
Положение Луны указывает на удачность любых экспериментов. Можно смело пользоваться новыми кремами и лаками, менять форму и цвет.
|
30
|
Дева
|
Необычное оформление и окраска в новые цвета даст интересный результат. Попробуйте модный маникюр.
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Подведем итог
Лунный календарь на апрель 2023 года показывает самые удачные и неудачные дни для маникюра. Данная информация поможет избежать неприятных ситуаций во время и после посещения салона красоты.