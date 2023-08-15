Благоприятные дни для маникюра в апреле 2023 года

Каждой представительнице прекрасного пола хочется, чтобы маникюр дольше сохранялся и радовал глаз. Астрологи уверены, что спутник Земли влияет на качество выполнения косметических процедур и здоровье ногтей. Лунный календарь на апрель 2023 года поможет выбрать самые удачные даты для посещения салона красоты и выполнения маникюра.

Маникюр по фазам Луны в апреле 2023

Находясь в непосредственной близости, Луна оказывает огромное влияние на земные процессы. Астрологи уверены, что оно не ограничивается исключительно наблюдаемыми явлениями. Энергетика Луны сказывается на некоторых жизненных сферах, например, общем самочувствии человека, успешности в делах или результате проведения косметических процедур.

Ночное светило может влиять положительно или отрицательно, в зависимости от своего положения. Чтобы правильно назначить дату для посещения мастера и сделать отличный маникюр, следует знать больше о фазах Луны. В апреле 2023 года они пройдут в такие периоды:

Растущая (1-5, 21-30 апреля) . В данной фазе активизируются многие процессы в организме. В результате ускоряются рост и обновление клеток. Такой возможностью следует воспользоваться дамам, предпочитающим длинный маникюр. Можно смело экспериментировать с дизайном, формой и расцветками. Главное, обеспечить ногтям и коже рук необходимую подпитку полезными веществами.

. В данной фазе активизируются многие процессы в организме. В результате ускоряются рост и обновление клеток. Такой возможностью следует воспользоваться дамам, предпочитающим длинный маникюр. Можно смело экспериментировать с дизайном, формой и расцветками. Главное, обеспечить ногтям и коже рук необходимую подпитку полезными веществами. Убывающая (7-19 апреля) . В этой фазе процессы проходят значительно медленнее. Луна открывает дополнительные возможности для девушек, которые увлекаются дизайном для коротких ногтей. Астрологи рекомендуют начинать меры по борьбе с дефектами ногтевых пластин и кожи рук, они окажутся максимально эффективными.

. В этой фазе процессы проходят значительно медленнее. Луна открывает дополнительные возможности для девушек, которые увлекаются дизайном для коротких ногтей. Астрологи рекомендуют начинать меры по борьбе с дефектами ногтевых пластин и кожи рук, они окажутся максимально эффективными. Полнолуние (6 апреля) . Самый плохой день для обрезного маникюра. Работа с ножницами и другими острыми инструментами обязательно приведет к травмам. А вот лечебные процедуры дадут положительный результат.

. Самый плохой день для обрезного маникюра. Работа с ножницами и другими острыми инструментами обязательно приведет к травмам. А вот лечебные процедуры дадут положительный результат. Новолуние (20 апреля). Неблагоприятный день из-за слабой лунной энергетики. Процедуры, выполненные в салоне или в домашних условиях, разочаруют своим результатом. Лучше избегать сложных работ и дать рукам немного отдохнуть.

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Благоприятные дни для маникюра в апреле 2023

Энергетическое влияние Луны может существенно повлиять на результат работы, если уход за ногтями выполняется в домашних условиях или салоне. Следовательно, для маникюра следует выбирать только самое подходящее для этого время. Лунный календарь на апрель 2023 года указывает на самые благоприятные дни для маникюра и даты, когда стричь ногти нежелательно.

Самыми лучшими днями для записи на сеанс к мастеру будут 1, 3, 4, 11, 21, 27 и 29 апреля. В такие дни можно смело пользоваться любыми средствами для ухода. Не бойтесь экспериментировать, результат обязательно порадует любительниц необычного дизайна и оформления.

Щадящие процедуры, оздоровление и исправление мелких дефектов можно планировать на 5, 12, 14, 19, 22, 26, 28 и 30 апреля. Влияние Луны окажется не самым сильным и благоприятным, однако косметические процедуры не навредят рукам. Основной упор следует делать на лечении, восстановлении и укреплении ногтей.

Дамам, которые желают привлечь внимание к своей персоне, стоит выбирать красно-розовые оттенки, а также цветочные тона: пионовый, персиковый, земляничный и вишневый. Они усилят женскую энергетику, придадут особый шарм и очарование. В качестве оформления также будут уместными растительные орнаменты.

Стоит отказаться от сложных процедур и обрезного маникюра 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 20 и 23 апреля. Звезды указывают на повышенную травмоопасность и проблемы со здоровьем. Неудачно сделанные процедуры не только испортят настроение, но и ослабят энергетику, сделают организм уязвимым перед болезнями.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в апреле 2023

На результативность маникюрных процедур могут влиять сразу несколько факторов, имеющих отношение к Луне. По мнению астрологов, самым важным является положение спутника Земли относительно созвездий зодиака. В таблице показано, какие дни окажутся благоприятными по лунному календарю на апрель 2023 года с учетом дополнительных факторов.

Дата Созвездие Этапы лунного цикла Советы астрологов 1, 2 Лев Рост Положение Луны указывает на удачность любых экспериментов. Можно смело пользоваться новыми средствами и лаками, менять форму и цвет. 3, 4 Дева Необычное оформление и окраска в новые цвета даст интересный результат. Попробуйте модный маникюр. 5 Весы Влияние Луны будет ослабленным. Займитесь уходом, увлажните кожу рук, обработайте ногти укрепляющими составами. 6 Полнолуние Обрезать ногти категорически противопоказано, но можно заниматься обработкой и оздоровлением. 7, 8, 9 Скорпион Убыль Ванночки противопоказаны, они дадут совершенно противоположный результат. Сосредоточьтесь на удалении дефектов, мозолей и бородавок. 10, 11 Стрелец Этот знак любит смелость. Попробуйте новый цвет, запишитесь на сеанс к новому мастеру. Перемены во внешнем виде могут дать потрясающий результат. 12, 13 Козерог Любые работы дадут отличный результат. Особенно будут довольны любительницы короткого маникюра. 14, 15 Водолей Луна в этом знаке указывает на здоровье и сильную энергетику. Дамам необходимо заняться уходом за руками и оздоровлением ногтевых пластин. Обрезание и агрессивные процедуры окажутся менее эффективными. 16, 17 Рыбы Негативный знак для маникюра. Посещение салона стоит перенести на другие дни. Новые кремы и масла могут вызвать аллергическую реакцию. 18, 19 Овен Луна в данном знаке имеет нейтральное влияние. Результат работы зависит исключительно от умений мастера и состояния здоровья дам. 20 Телец Новолуние Крайне неблагоприятная дата для любых манипуляций с ногтями. День отдыха для рук. 21, 22 Рост Можно сделать простой маникюр или заняться уходом. Для сложных действий стоит выбрать другое время. 23, 24 Близнецы Неблагоприятные дни для посещения салона. Работа мастера разочарует результатом, а также может сильно навредить рукам и ногтям. 25, 26 Рак Один из самых неподходящих знаков для маникюрных работ. Допускается только легкий уход за руками и ногтями. Сложные процедуры ослабят пластины и сделают их ломкими. 27,28, 29 Лев Положение Луны указывает на удачность любых экспериментов. Можно смело пользоваться новыми кремами и лаками, менять форму и цвет. 30 Дева Необычное оформление и окраска в новые цвета даст интересный результат. Попробуйте модный маникюр.

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Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года показывает самые удачные и неудачные дни для маникюра. Данная информация поможет избежать неприятных ситуаций во время и после посещения салона красоты.