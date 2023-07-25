Маникюр на длинные ногти 2023 года форма миндаль

В наше время сложно обойтись без профессионального маникюра. Девушки стремятся выглядеть красиво и при этом не уделять ежедневно драгоценные минуты обработке ногтей и покрытию их новым слоем лака. Мастера в салонах выполнят работу так, что ногти долго будут радовать прекрасной формой и уникальным дизайном. В 2023 году у маникюра на миндальную форму ногтей есть некоторые особенности.

Кому идет миндалевидная форма ногтей

Красивые ухоженные ногти — часть безупречного внешнего вида любой женщины. Поэтому важно определиться и с формой ноготков, она поможет сделать руки элегантными, а образу добавит шарма.

Маникюр на миндальную форму ногтей в 2023 году — универсальный выбор, который подходит всем. Особенно хорошо смотрятся такие ноготки на девушках с тонкими руками. Форма зрительно удлиняет пальцы и делает руки более изящными.

Мастер маникюра Анастасия Бережнова: «Миндалевидную форму можно делать длинной или короткой. Здесь поможет образ, который хочет поддержать женщина. Если она работает в серьезном офисе, лучше предпочесть укороченные ноготки. Если дресс-код отсутствует, фантазию мастера практически ничего не ограничивает».

Длинные ноготки выбирают дамы, любящие внимание. Они обычно и дизайн предпочитают яркий и выразительный — в виде камней и других деталей.

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Маникюр на миндальную форму ногтей, тренды 2023

Тренды маникюра меняются довольно быстро. Обычно это зависит от сезона. В 2023 году есть несколько вариаций, среди которых каждая девушка подберет для себя что-то подходящее.

Омбре

Красивое омбре лучше всего смотрится на удлиненной миндалевидной форме. Но и укороченную форму оно визуально удлиняет. Смотрится утонченно и красиво, идеально подойдет как для праздничного дизайна, так и для скромного нежного маникюра, с которым можно пойти в офис.

Нюдовые оттенки создают элегантный и изысканный дизайн. А если хочется сделать что-то более жизнерадостное, можно попробовать яркие комбинации.

Мраморный

Имитация мрамора на ногтях смотрится дорого и женственно. Специалисты советуют выбирать оттенки, схожие с природными цветами камней: белые, серые, голубые, синие и зеленые.

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Анималистичный принт

Животные принты долго остаются на пике популярности. Их выполняют кисточкой или через переводные картинки. Среди часто используемых:

леопард — красивый и дикий, раскрывает неистовую натуру;

зебра — черно-белые полоски выглядят интересно;

тигр — стильный и выразительный, хорошо сочетается с коричневыми оттенками;

корова — коровий принт в произвольной форме на светлой основе выглядит необычно.

Френч

Неумирающая классика в нейл-дизайне, френч ценится женщинами любого возраста. Его можно оформлять на ногтях любой формы. Главный плюс в том, что ногти отрастают незаметно. И через неделю даже у тех, у кого ногти растут быстро, маникюр будет выглядеть великолепно.

В современности френч немного видоизменился. Теперь не обязательно обводить край ногтя белым цветом. Он может быть разным:

молочным градиентом;

матовым;

блестящим;

с узорами вместо скучной линии.

Среди новинок — разноцветный френч, где каждый ободок имеет свой оттенок.

Лунный

Маникюр, при котором закрашивают отдельным цветом или наоборот, не окрашивают, лунку в основании ногтя. Обычно ее обводят при помощи трафарета контрастными цветами или покрывают нюдовыми оттенками.

Лунку нередко делают разной формы, украшают стразами, фольгой, бусинами, ажурными и другими узорами.

Флористика

Цветы любят многие женщины. Плюс такого дизайна в том, что выбирать можно самые разные виды цветков и делать их любого размера. Они подойдут под любую длину и будут сочетаться с любым характером и временем года. Можно рассмотреть страстные розы, радостные ромашки, изысканные орхидеи или нежные тюльпаны. Любой выбор придаст образу женственности и оригинальности.

Колор-блок

Предполагает яркие цвета, которые соединяются в геометрических фигурах. Такой маникюр будет интересным акцентом образа. Чаще всего используют квадраты, треугольники, полоски, абстракции, лоскуты.

Перепелиное яйцо

Любопытная и популярная техника, которая делает рисунок, схожий с естественным окрашиванием перепелиных яиц. При этом оттенки можно подбирать самые разные, необязательно останавливаться на натуральных. Похожая текстура отлично выполняется на любых ногтях.

Перепелиный маникюр на миндальной форме ногтей в 2023 году смотрится натурально и выразительно.

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Геометрический

На миндалевидных ногтях во всей красе можно показать различные геометрические рисунки. На ногте достаточно свободного места, чтобы рисовать, применять контрастные цвета фигур и форм. Такой маникюр обязательно привлечет внимание.

Специалисты советуют для идеального геометрического нейл-дизайна применять два контрастных цвета, к примеру, черный и белый. Так все фигуры будут четко видны.

Матовый

Матовые ногти становятся все более популярными. Матовый топ немного изменяет цвет и смотрится более изысканно, чем глянцевый вариант. Даже самые яркие и страстные оттенки становятся нежными и женственными.

Сладкий

Подходит любительницам сладостей. В выборе рисунков практически нет ограничений — можно отображать на ноготках любимые пончики, шоколадки, мороженое, зефир, тортики и пирожные. Общая цветовая гамма может быть любой: розовая, мятная, желтая, белая.

Такой маникюр на миндальную форму ногтей 2023 года идеален для летнего времени.

Звездный

Загадочный и таинственный дизайн выбирают часто романтичные и творческие девушки. Он хорошо подойдет тем, кто любит всматриваться в звездное небо. Нередко его разбавляют блестками, стразами и фольгой.

Идеально подходит для создания вечернего лука.

Фруктовый

Ногти с нарисованными фруктами выглядят свежо и красиво, напоминают о лете. Подобный маникюр делают в основном в теплое время года и сочетают с легкими воздушными нарядами. Такие ноготки хорошо сочетаются даже с купальником на пляже.

Самые распространенные фрукты: клубника, вишня, апельсин, киви, банан, авокадо.

Разноцветный

Один из самых простых вариантов, но при этом не уступает остальным в уникальности. Цвета выбираются исходя из предпочтений клиента и их сочетаемости между собой. Они могут плавно перетекать друг в друга, то есть начинаться со светлого и оканчиваться более насыщенным, или представлять разные оттенки одного цвета.

Для креативных и жизнерадостных личностей допускается набор контрастных оттенков. Можно выполнять как в глянце, так и в матовой версии.

С блестками

Чтобы привлечь внимание и сделать маникюр более живым, можно добавить в него немного блесток. Это один из универсальных методов декора как для повседневной носки, так и для праздничного события.

В салонах предлагают несколько видов, которые можно применять:

шиммер — сияющая пудра;

глиттер — крупные блестки, сухие или жидкие;

сухие блестки — мелкий блестящий порошок, немного крупнее шиммера;

лак для ногтей с блестками;

камифубуки — большие блестящие фрагменты, напоминают конфетти, выполняются из тонкой фольги или полимеров.

С фольгой

Украшение фольгой — не новинка в нейл-дизайне. С ее помощью можно создать как стильный элегантный дизайн, так и роскошный праздничный.

Фольга представлена в разных цветах:

Серебро хорошо сочетается с прозрачной базой, нейтральными тонами — нюд, белый, персик, розовый, лиловый, небесный и т. д.

Золото богато смотрится с темными и глубокими оттенками — черным, красным, синим, зеленым, бордо, фиолетовым, коричневым. Креативные девушки могут попробовать соединить золотую фольгу с неоновыми цветами.

Цветная фольга окрашена одновременно в разные цвета палитры. Выглядит жизнерадостно и ярко. Хорошо подходит для дизайна в межсезонье.

Молодежный

Молодежный маникюр интересен тем, что успешно соединяет в себе несколько стилей. В нем могут попадаться отсылки к аниме, готике, эмо-направлению или к мультяшным героям.

Такой дизайн выглядит дерзко и ярко. На каждом ногте могут быть разные рисунки.

Чтобы подобрать идеальный рисунок или принт в 2023 году, можно посмотреть видео модных тенденций маникюра на миндальную форму ногтей.

Итоги

Маникюр на миндальную форму ногтей — самый популярный в 2023 году. Такая форма подходит многим девушкам, ее удобно носить и корректировать, на ней легко исполнять самые разные типы дизайна. Ногти миндальной формы всегда выглядят ухоженно и нежно.