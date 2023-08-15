Благоприятные дни для косметических процедур в марте 2023 года

Ночное светило оказывает огромное влияние на все живое на нашей планете. И организм человека – не исключение. Чтобы сохранить и поддерживать красоту, важно следовать не только советам косметологов, но и астрологов. Лунный календарь на март 2023 года укажет на самые удачные моменты для косметических процедур.

Косметические процедуры по фазам Луны в марте 2023

Влияние Луны сложно переоценить. Но астрологи уверены, что оно выходит значительно за пределы видимых явлений. Лунная энергетика оказывает непосредственное влияние на состояние организма человека, и это отражается во многих аспектах. Например, на эффективности проведения косметических процедур.

Назначив посещение салона красоты на благоприятные для этого дни, дамы получат желаемый результат. В дополнение к этому Луна усилит внутреннюю энергетику, а в отдельных случаях может даже укрепить здоровье. И наоборот, посещение косметолога в неблагоприятные дни в лучшем случае приведет к напрасной трате денег, но может негативно сказаться и на самочувствии.

Чтобы правильно назначить дату для косметических процедур, следует разобраться, как на них влияет Луна. В марте 2023 года ожидаются такие фазы лунного цикла:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Данная фаза считается благоприятной во многих сферах деятельности. В этот период происходит активизация жизненных процессов, отмечается ускоренный рост ногтей и волос, быстрее обновляются кожные покровы. Следует помнить, что этот процесс отнимает много сил, энергии и питательных элементов. Необходимо проводить соответствующие уходовые и укрепляющие процедуры.

. Данная фаза считается благоприятной во многих сферах деятельности. В этот период происходит активизация жизненных процессов, отмечается ускоренный рост ногтей и волос, быстрее обновляются кожные покровы. Следует помнить, что этот процесс отнимает много сил, энергии и питательных элементов. Необходимо проводить соответствующие уходовые и укрепляющие процедуры. Убывающая (8-20 марта) . Вместе с уменьшением освещенности падает и лунная энергетика. В этот период часто ухудшается самочувствие, появляется ощущение усталости. Организм активно очищается от лишнего, поэтому данная фаза является удачной для чистящих процедур и устранения дефектов кожи.

. Вместе с уменьшением освещенности падает и лунная энергетика. В этот период часто ухудшается самочувствие, появляется ощущение усталости. Организм активно очищается от лишнего, поэтому данная фаза является удачной для чистящих процедур и устранения дефектов кожи. Полнолуние (7 марта) . Этот день астрологи считают неблагоприятным для любых косметических процедур. Организм отреагирует на них совершенно противоположным образом. Визит к косметологу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

. Этот день астрологи считают неблагоприятным для любых косметических процедур. Организм отреагирует на них совершенно противоположным образом. Визит к косметологу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Новолуние (21 марта). Из-за недостатка энергии человек хуже реагирует на внешнее воздействие. Косметические процедуры не окажут значительного эффекта, а деньги на них будут потрачены впустую. Впрочем, нанести существенный вред здоровью они тоже не смогут.

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Благоприятные дни для косметических процедур в марте 2023

Исследуя влияние Луны, эксперты находят закономерности. С помощью лунного календаря на март 2023 года можно определять самые благоприятные дни для косметических процедур, а также даты, когда нежелательно посещать салон красоты.

Наиболее подходящими днями для визита к косметологу являются 3, 4, 5, 25, 26, 27 и 31 марта. Транзит Луны указывает на то, что большинство процедур дадут положительный результат. Можно смело проводить как сложные работы, так и выполняемые в домашних условиях. Допускаются эксперименты с новыми средствами и уколами красоты. Риск негативных последствий минимальный и полностью зависит от квалификации косметолога.

Для оздоровления кожи лица и тела, а также укрепляющих процедур подходящими днями станут 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 и 30 марта. Выполнять сложные и опасные манипуляции нежелательно. Лучше сосредоточить усилия на лечении и защите. Стоит использовать только проверенные кремы и масла, чтобы не навредить коже.

Неблагоприятными днями для любых косметических процедур будут 1, 2, 6, 7, 12, 21 и 29 марта. Вероятность успешного исхода будет минимальной, и в лучшем случае это приведет к бессмысленной трате денег. Стоит избегать не только салонных процедур, но и выполняемых в домашних условиях. В эти дни лучше дать коже немного отдохнуть.

Оставшиеся дни месяца астрологи считают нейтральными. Влияние Луны будет минимальным. Визит к косметологу не будет опасным для здоровья, но и рассчитывать на высокую эффективность тоже не стоит.

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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в марте 2023

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По мнению экспертов, существует множество факторов космического влияния. И одно из самых значимых – положение ночного светила относительно других небесных тел и созвездий. Перед визитом к косметологу следует учитывать, в каком знаке зодиака находится Луна.

Таблица косметических процедур показывает, какие дни окажутся наиболее благоприятными, согласно лунному календарю на март 2023 года. Также она информирует о том, когда не нужно посещать салон красоты.

Дата Зодиакальное созвездие Этак лунного цикла Рекомендации по уходу за кожей Рекомендации по уходу за волосами 1, 2, 3 Рак Растущая Удачное время, чтобы провести чистку организма. Омоложение даст быстрый эффект. Неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами. 4, 5 Лев Используйте маски и кремы на натуральной основе. Прокалывание кожи противопоказано. Можно экспериментировать с прической и цветом. 6 Дева Удачный день для экспериментов со средствами для ухода. Удачный день для химической завивки. 7 Полнолуние Неблагоприятный день для посещения косметолога. 8 Убывающая Удачный день для экспериментов со средствами для ухода. Удачный день для химической завивки. 9, 10 Весы Внешнее воздействие на кожу не даст большого эффекта. Подходящее время для ароматерапии и массажей. Нейтральный день для волос. Стрижки и окрашивание никак не повлияют на их состояние. 11, 12 Скорпион Самые благоприятные дни для очистки и лечебных процедур. Поход к парикмахеру может обернуться проблемами со здоровьем. 13, 14, 15 Стрелец Хорошее время, чтобы заняться проблемными зонами. Можно использовать только натуральные составы. Смена образа поможет в поисках вдохновения и новых идей. 16, 17 Козерог Эпиляция противопоказана. Сосредоточьтесь на увлажнении. Идеальное время, чтобы поэкспериментировать с прической. 18, 19 Водолей Уязвима кожа в районе глаз. Следует использовать щадящие составы на основе трав. Нежелательно осветлять и окрашивать волосы. Допускается незначительное укорачивание длины. 20 Рыбы Большой риск раздражений, следует с осторожностью пользоваться новыми кремами. Стрижка волос может стать причиной появления перхоти. 21 Новолуние Неблагоприятный день для посещения косметолога. 22, 23 Овен Растущая Перманентный макияж противопоказан. Можно использовать маски из натуральных ингредиентов. Не рекомендуется планировать поход к стилисту. Манипуляции с волосами могут привести к ухудшению иммунитета. 24, 25 Телец Не рекомендуется проводить косметические процедуры на шее и в области декольте. Хорошие дни для стрижки. После процедуры волосы будут активнее расти. 26, 27, 28 Близнецы Хороший период для чистки и водных процедур. Можно устроить разгрузочный день. Нейтральный день. Лунное влияние на состояние волос будет минимальным. 29, 30 Рак Удачное время, чтобы провести чистку организма. Омоложение даст быстрый эффект. Неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами. 31 Лев Используйте маски и кремы на натуральной основе. Прокалывание кожи противопоказано. Можно экспериментировать с прической и цветом.

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Подведем итог

Лунный календарь на март 2023 года сообщает, какие дни окажутся лучшими для косметических процедур. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровый вид и природную красоту в любых ситуациях.