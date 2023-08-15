Благоприятные дни для косметических процедур в марте 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в марте 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Ночное светило оказывает огромное влияние на все живое на нашей планете. И организм человека – не исключение. Чтобы сохранить и поддерживать красоту, важно следовать не только советам косметологов, но и астрологов. Лунный календарь на март 2023 года укажет на самые удачные моменты для косметических процедур.
Косметические процедуры по фазам Луны в марте 2023
Влияние Луны сложно переоценить. Но астрологи уверены, что оно выходит значительно за пределы видимых явлений. Лунная энергетика оказывает непосредственное влияние на состояние организма человека, и это отражается во многих аспектах. Например, на эффективности проведения косметических процедур.
Назначив посещение салона красоты на благоприятные для этого дни, дамы получат желаемый результат. В дополнение к этому Луна усилит внутреннюю энергетику, а в отдельных случаях может даже укрепить здоровье. И наоборот, посещение косметолога в неблагоприятные дни в лучшем случае приведет к напрасной трате денег, но может негативно сказаться и на самочувствии.
Чтобы правильно назначить дату для косметических процедур, следует разобраться, как на них влияет Луна. В марте 2023 года ожидаются такие фазы лунного цикла:
- Растущая (1-6, 22-31 марта). Данная фаза считается благоприятной во многих сферах деятельности. В этот период происходит активизация жизненных процессов, отмечается ускоренный рост ногтей и волос, быстрее обновляются кожные покровы. Следует помнить, что этот процесс отнимает много сил, энергии и питательных элементов. Необходимо проводить соответствующие уходовые и укрепляющие процедуры.
- Убывающая (8-20 марта). Вместе с уменьшением освещенности падает и лунная энергетика. В этот период часто ухудшается самочувствие, появляется ощущение усталости. Организм активно очищается от лишнего, поэтому данная фаза является удачной для чистящих процедур и устранения дефектов кожи.
- Полнолуние (7 марта). Этот день астрологи считают неблагоприятным для любых косметических процедур. Организм отреагирует на них совершенно противоположным образом. Визит к косметологу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
- Новолуние (21 марта). Из-за недостатка энергии человек хуже реагирует на внешнее воздействие. Косметические процедуры не окажут значительного эффекта, а деньги на них будут потрачены впустую. Впрочем, нанести существенный вред здоровью они тоже не смогут.
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Благоприятные дни для косметических процедур в марте 2023
Исследуя влияние Луны, эксперты находят закономерности. С помощью лунного календаря на март 2023 года можно определять самые благоприятные дни для косметических процедур, а также даты, когда нежелательно посещать салон красоты.
Для оздоровления кожи лица и тела, а также укрепляющих процедур подходящими днями станут 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 и 30 марта. Выполнять сложные и опасные манипуляции нежелательно. Лучше сосредоточить усилия на лечении и защите. Стоит использовать только проверенные кремы и масла, чтобы не навредить коже.
Оставшиеся дни месяца астрологи считают нейтральными. Влияние Луны будет минимальным. Визит к косметологу не будет опасным для здоровья, но и рассчитывать на высокую эффективность тоже не стоит.
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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в марте 2023
По мнению экспертов, существует множество факторов космического влияния. И одно из самых значимых – положение ночного светила относительно других небесных тел и созвездий. Перед визитом к косметологу следует учитывать, в каком знаке зодиака находится Луна.
Таблица косметических процедур показывает, какие дни окажутся наиболее благоприятными, согласно лунному календарю на март 2023 года. Также она информирует о том, когда не нужно посещать салон красоты.
|
Дата
|
Зодиакальное созвездие
|
Этак лунного цикла
|
Рекомендации по уходу за кожей
|
Рекомендации по уходу за волосами
|
1, 2, 3
|
Рак
|
Растущая
|
Удачное время, чтобы провести чистку организма. Омоложение даст быстрый эффект.
|
Неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами.
|
4, 5
|
Лев
|
Используйте маски и кремы на натуральной основе. Прокалывание кожи противопоказано.
|
Можно экспериментировать с прической и цветом.
|
6
|
Дева
|
Удачный день для экспериментов со средствами для ухода.
|
Удачный день для химической завивки.
|
7
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для посещения косметолога.
|
8
|
Убывающая
|
Удачный день для экспериментов со средствами для ухода.
|
Удачный день для химической завивки.
|
9, 10
|
Весы
|
Внешнее воздействие на кожу не даст большого эффекта. Подходящее время для ароматерапии и массажей.
|
Нейтральный день для волос. Стрижки и окрашивание никак не повлияют на их состояние.
|
11, 12
|
Скорпион
|
Самые благоприятные дни для очистки и лечебных процедур.
|
Поход к парикмахеру может обернуться проблемами со здоровьем.
|
13, 14, 15
|
Стрелец
|
Хорошее время, чтобы заняться проблемными зонами. Можно использовать только натуральные составы.
|
Смена образа поможет в поисках вдохновения и новых идей.
|
16, 17
|
Козерог
|
Эпиляция противопоказана. Сосредоточьтесь на увлажнении.
|
Идеальное время, чтобы поэкспериментировать с прической.
|
18, 19
|
Водолей
|
Уязвима кожа в районе глаз. Следует использовать щадящие составы на основе трав.
|
Нежелательно осветлять и окрашивать волосы. Допускается незначительное укорачивание длины.
|
20
|
Рыбы
|
Большой риск раздражений, следует с осторожностью пользоваться новыми кремами.
|
Стрижка волос может стать причиной появления перхоти.
|
21
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для посещения косметолога.
|
22, 23
|
Овен
|
Растущая
|
Перманентный макияж противопоказан. Можно использовать маски из натуральных ингредиентов.
|
Не рекомендуется планировать поход к стилисту. Манипуляции с волосами могут привести к ухудшению иммунитета.
|
24, 25
|
Телец
|
Не рекомендуется проводить косметические процедуры на шее и в области декольте.
|
Хорошие дни для стрижки. После процедуры волосы будут активнее расти.
|
26, 27, 28
|
Близнецы
|
Хороший период для чистки и водных процедур. Можно устроить разгрузочный день.
|
Нейтральный день. Лунное влияние на состояние волос будет минимальным.
|
29, 30
|
Рак
|
Удачное время, чтобы провести чистку организма. Омоложение даст быстрый эффект.
|
Неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами.
|
31
|
Лев
|
Используйте маски и кремы на натуральной основе. Прокалывание кожи противопоказано.
|
Можно экспериментировать с прической и цветом.
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Подведем итог
Лунный календарь на март 2023 года сообщает, какие дни окажутся лучшими для косметических процедур. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровый вид и природную красоту в любых ситуациях.