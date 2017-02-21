Хью Джекман: «Хочу есть хлеб постоянно»

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Премьера фильма «Логан» прошла в рамках кинофестиваля в Берлине на днях. На красной ковровой дорожке исполнитель главной роли Хью Джекман позировал вместе с 12-летней коллегой Дафни Кин (Dafne Keen).

В «Логане» Джекман в последний раз исполнил роль Росомахи. В интервью изданию L’Hebdo Cinema актер, снимавшийся в роли мутанта в фильмах о людях Икс с 2000 года, рассказал, чем планирует заниматься дальше.

Есть хлеб и при этом не чувствовать себя виноватым.

— Я с нетерпением жду возможности наконец-то есть хлеб постоянно, — признался актер, которому сейчас 48 лет. — Есть хлеб и при этом не чувствовать себя виноватым.

По словам Хью, пока он снимался в «Людях Икс», ему нужно было быть в идеальной форме. Поэтому вся любимая вредная еда была под запретом. Рацион звезды преимущественно состоял из вареной курицы и воды.

Сейчас у Джекмана много планов. В частности, в конце этого года в прокат выйдет мюзикл «Величайший шоумен Земли», в котором он играет одну из ролей.