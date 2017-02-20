Арми Хаммер: «Пошел в актеры от скуки»

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Презентация фильма «Позови меня своим именем» состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля на днях. Это история о страстном влечении, возникшем между людьми, которые не могут быть вместе. Хаммер сыграл одну из ролей в этой картине.

30-летний Хаммер происходит из семьи американских нефтяных магнатов. Его судьба была предрешена с рождения: счастливчику предстояло развивать и укреплять и без того процветающее семейное дело. Но однажды Арми заявил родителям, что бизнес его совершенно не интересует.

Мне стало нестерпимо скучно!

— Просто в какой-то момент перед глазами пролетела вся моя будущая жизнь, — объяснил Хаммер этот поступок в интервью для Tele.ru. — Я понял, что она уже полностью распланирована — вплоть до пенсии и гробовой доски, и мне стало нестерпимо скучно!

Но на этом выяснение отношений с родителями не закончилось.

— Это было не главным потрясением, — продолжил Хаммер. — Еще сложнее родителям было переварить то, что я решил податься в актеры. Наследства, как пишут многие СМИ, меня, конечно же, не лишили. Все было не так сурово. Огорченные мама с папой сказали: «О’кей, мы уважаем твое решение, но докажи нам, что ты выживешь с помощью этой профессии!» И мы договорились, что с момента ухода из школы я начну обеспечивать себя сам.

С тех пор Хаммер никогда не просил денег у состоятельных родственников.