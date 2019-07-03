В сети обсуждают фото располневшей Селены Гомес

Несколько дней назад папарацци засняли популярную певицу Селену Гомес на пляже. Снимки, тут же попавшие в сеть, очень сильно удивили поклонников певицы, ведь на них она выглядела совсем иначе, нежели на красной дорожке недавно прошедшего Каннского кинофестиваля. Особенно все обратили внимание на то, что девушка сильно поправилась.

Отдыхающая на пляже вместе с подругами Селена Гомес даже не подозревала о том, что скоро и поклонники, и хейтеры будут обсуждать ее округлившуюся фигуру. Несмотря на то, что на певице был закрытый купальник, через него во все равно хорошо проглядывалось отсутствие пресса в области живота и явно расплывшаяся талия. Также многие обратили внимание и на располневшие бедра артистки и даже рассмотрели целлюлит, что стало поводом для дискуссии.

Конечно, самые преданные фанаты написали, что выглядит Селена, как всегда, просто великолепно, а небольшой лишний вес ее нисколько не портит. "Она красивая даже с целлюлитом", "Молодец, что не стесняется!", "А как по мне, то она нормальная. Ну есть небольшой животик, но все в рамках. Приятная полнота", "Вообще-то она болеет. К тому же, Селена обычный человек, который также может поправиться!", - заступались за любимицу поклонники. Но, нашлись и те, кого внешний вид Гомес неприятно удивил. "Худая Селена, вернись! Мне больно на тебя такой смотреть", "Ужас какой", - делились своими эмоциями в одном из пабликов пользователи социальной сети Инстаграм. В большинстве же своем все сошлись во мнении, что скорее всего исполнительница до сих пор принимает гормональные препараты, которые и привели к тому, что она набрала вес.

Напомним, что последние несколько лет были для известной певицы очень тяжелыми. Сначала она болезненно переживала расставание с Джастином Бибером, затем у нее случилось серьезное пищевое отравление, а в 2013 артистка узнала, что больна волчанкой, после чего ей потребовался курс химиотерапии. Из-за всего свалившегося на нее девушка впала в депрессию и долго не могла выбраться из этого тяжелого эмоционального состояния. На какое-то время она даже отправлялась в удаленное от цивилизации христианское поселение.

Пережив несколько тяжелейших этапов, Селена все-таки нашла в себе силы начать новую жизнь. Сейчас девушка охотно посещает горнолыжные курорты, занимается фитнесом и ведёт здоровый образ жизни.

