В сети обсуждают фото располневшей Селены Гомес
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Несколько дней назад папарацци засняли популярную певицу Селену Гомес на пляже. Снимки, тут же попавшие в сеть, очень сильно удивили поклонников певицы, ведь на них она выглядела совсем иначе, нежели на красной дорожке недавно прошедшего Каннского кинофестиваля. Особенно все обратили внимание на то, что девушка сильно поправилась.
Отдыхающая на пляже вместе с подругами Селена Гомес даже не подозревала о том, что скоро и поклонники, и хейтеры будут обсуждать ее округлившуюся фигуру. Несмотря на то, что на певице был закрытый купальник, через него во все равно хорошо проглядывалось отсутствие пресса в области живота и явно расплывшаяся талия. Также многие обратили внимание и на располневшие бедра артистки и даже рассмотрели целлюлит, что стало поводом для дискуссии.
Конечно, самые преданные фанаты написали, что выглядит Селена, как всегда, просто великолепно, а небольшой лишний вес ее нисколько не портит. "Она красивая даже с целлюлитом", "Молодец, что не стесняется!", "А как по мне, то она нормальная. Ну есть небольшой животик, но все в рамках. Приятная полнота", "Вообще-то она болеет. К тому же, Селена обычный человек, который также может поправиться!", - заступались за любимицу поклонники. Но, нашлись и те, кого внешний вид Гомес неприятно удивил. "Худая Селена, вернись! Мне больно на тебя такой смотреть", "Ужас какой", - делились своими эмоциями в одном из пабликов пользователи социальной сети Инстаграм. В большинстве же своем все сошлись во мнении, что скорее всего исполнительница до сих пор принимает гормональные препараты, которые и привели к тому, что она набрала вес.
Напомним, что последние несколько лет были для известной певицы очень тяжелыми. Сначала она болезненно переживала расставание с Джастином Бибером, затем у нее случилось серьезное пищевое отравление, а в 2013 артистка узнала, что больна волчанкой, после чего ей потребовался курс химиотерапии. Из-за всего свалившегося на нее девушка впала в депрессию и долго не могла выбраться из этого тяжелого эмоционального состояния. На какое-то время она даже отправлялась в удаленное от цивилизации христианское поселение.
Пережив несколько тяжелейших этапов, Селена все-таки нашла в себе силы начать новую жизнь. Сейчас девушка охотно посещает горнолыжные курорты, занимается фитнесом и ведёт здоровый образ жизни.
Краткая информация о Селене Гомес
Имя: Селена Гомес
День рождения: 22.07.1992
Возраст: 26 лет
Место рождения: Гранд-Прейри, Техас, США
Рост: 169 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится творчество Селены Гомес? 4
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Ким / 03.07.19 22:11Прием гормонов, особенно в больших количествах, никогда не пройдет для организма бесследно. И здесь Гомез можно только посочувствовать. Я тоже сталкивалась с тем, как мое тело становилось больше после приема определенных таблеток. Мало того, что ты болеешь, так еще и полнота причиняет психологический дискомфорт. Думаю, эта девушка сама все видит и понимает. Просто здоровье на первом месте.
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Ирина / 03.07.19 21:13Селена прекрасная и очень красивая девушка, на которую в последнее время обрушилось много испытаний. И она молодец - переживает их с достоинством. А критикам, которые так любят последить за чужими фигурами действительно стоит посмотреть сначала на себя.
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Marana Vilnius / 03.07.19 17:22Кейт Миддлтон - слишком плоская, Селена Гомес - слишком толстая. Критики бы лучше в зеркало на себя смотрели.
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НН / 03.07.19 13:20Хорошая девушка, много всего пережила. Желаю ей здоровья. А полнота ее не портит.