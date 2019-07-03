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Подписчики Бузовой осудили ее за однообразные позы на фото


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Популярная певица Ольга Бузова регулярно радует своих подписчиков новыми фото, размещенными на ее странице в Инстаграм. Многие поклонники приходят в восторг от того, как выглядит их кумир. Однако в последнее время снимки звезды часто обсуждаются фанатами с негативной стороны. Так, в летний сезон многие фото знаменитости сделаны в купальнике. очередной такой снимок спровоцировал высказывания пользователей Сети о том, что фото Бузовой очень однообразны, при этом она принимает одну и ту же весьма странную позу.

На фотографии Ольга запечатлена в миниатюрном купальнике с леопардовым принтом в определенной позе. Подписчики заявили о том, что на многих снимках она повторяется, при этом звезда выглядит неестественно. Некоторые высказали непонимание по поводу того, зачем девушке нужно выгибаться подобным образом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Life is wonderful, but wonderful life is better 🥰🥰🥰☀️

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Кроме того, у определенных подписчиков Ольга Бузова вызвала ассоциации с Анастасией Волочковой и они высказали предположение, что в скором времени певица тоже будет демонстрировать шпагаты. Также обсуждение вызвал и крошечный размер купальника, многие заметили, что Бузова отдает предпочтение именно таким нарядам, и заявили о том, что им надоел такой выбор.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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6 Не нравится 1 Нравится 03.07.2019 Теги: Ольга Бузова

А вам понравилось, как выглядит на фото Ольга Бузова? 4  

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  • Инна / 03.07.19 15:59
    -
    0
    +
    Естественно, ничего нравиться в такой позе не может. У нее обычная фигура, даже по-своему красивая, стройная. Но почему то таким способом она пытается привлечь к себе внимание, делая акцент на определенных частях тела
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  • Надя / 03.07.19 15:58
    -
    1
    +
    Позы Бузовой действительно очень однообразны, при этом стоит сказать, что в подобных позах фотографируется большинство инстаграмщиц. Так что она недалеко ушла от них либо напротив, подает им соответствующий пример. непонятно кем установлено, что именно выгибаясь подобным образом девушка выглядит очень красиво, хотя у многих людей возникает прямо противоположное впечатление
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  • Чайка Казань / 03.07.19 14:17
    -
    6
    +
    Когда уже кто нибудь задушит эту безголосую бабу.
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  • Заседательарамиль Арамиль / 03.07.19 13:19
    -
    3
    +
    Не натурально, неестественно, фальшиво-все напоказ, всё на продажу!
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