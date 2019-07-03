Подписчики Бузовой осудили ее за однообразные позы на фото
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На фотографии Ольга запечатлена в миниатюрном купальнике с леопардовым принтом в определенной позе. Подписчики заявили о том, что на многих снимках она повторяется, при этом звезда выглядит неестественно. Некоторые высказали непонимание по поводу того, зачем девушке нужно выгибаться подобным образом.
Кроме того, у определенных подписчиков Ольга Бузова вызвала ассоциации с Анастасией Волочковой и они высказали предположение, что в скором времени певица тоже будет демонстрировать шпагаты. Также обсуждение вызвал и крошечный размер купальника, многие заметили, что Бузова отдает предпочтение именно таким нарядам, и заявили о том, что им надоел такой выбор.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А вам понравилось, как выглядит на фото Ольга Бузова? 4
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Инна / 03.07.19 15:59Естественно, ничего нравиться в такой позе не может. У нее обычная фигура, даже по-своему красивая, стройная. Но почему то таким способом она пытается привлечь к себе внимание, делая акцент на определенных частях тела
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Надя / 03.07.19 15:58Позы Бузовой действительно очень однообразны, при этом стоит сказать, что в подобных позах фотографируется большинство инстаграмщиц. Так что она недалеко ушла от них либо напротив, подает им соответствующий пример. непонятно кем установлено, что именно выгибаясь подобным образом девушка выглядит очень красиво, хотя у многих людей возникает прямо противоположное впечатление
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Чайка Казань / 03.07.19 14:17Когда уже кто нибудь задушит эту безголосую бабу.
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Заседательарамиль Арамиль / 03.07.19 13:19Не натурально, неестественно, фальшиво-все напоказ, всё на продажу!