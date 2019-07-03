Подписчики Бузовой осудили ее за однообразные позы на фото

Популярная певица Ольга Бузова регулярно радует своих подписчиков новыми фото, размещенными на ее странице в Инстаграм. Многие поклонники приходят в восторг от того, как выглядит их кумир. Однако в последнее время снимки звезды часто обсуждаются фанатами с негативной стороны. Так, в летний сезон многие фото знаменитости сделаны в купальнике. очередной такой снимок спровоцировал высказывания пользователей Сети о том, что фото Бузовой очень однообразны, при этом она принимает одну и ту же весьма странную позу.

На фотографии Ольга запечатлена в миниатюрном купальнике с леопардовым принтом в определенной позе. Подписчики заявили о том, что на многих снимках она повторяется, при этом звезда выглядит неестественно. Некоторые высказали непонимание по поводу того, зачем девушке нужно выгибаться подобным образом.

Кроме того, у определенных подписчиков Ольга Бузова вызвала ассоциации с Анастасией Волочковой и они высказали предположение, что в скором времени певица тоже будет демонстрировать шпагаты. Также обсуждение вызвал и крошечный размер купальника, многие заметили, что Бузова отдает предпочтение именно таким нарядам, и заявили о том, что им надоел такой выбор.

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