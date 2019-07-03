Британские таблоиды назвали плоской фигуру Кейт Миддлтон

Если Меган Маркл достается за пышные бедра, то Кейт журналисты обсуждают из-за отсутствия бюста и ягодиц.

Представители британской прессы неоднократно хвалили жену принца Уильяма за то, что она быстро возвращает точеную фигуру после родов. На фоне промашек Меган с правилами королевского дресс-кода, Кейт и вовсе выглядит идеальной представительницей семейства. Удивительно, что в таком свете порция нещадной критики досталась и Миддлтон.

Таблоиды опубликовали ее фотографии, сделанные 1 июля. На снимках герцогиня запечатлена в ходе проведения благотворительного фестиваля. Для появления на публике она выбрала сине-зеленое расклешенное платье длины миди с небольшим декольте. Наряд она дополнила бежевой сумкой. В течение дня Кейт пребывала в прекрасном настроении. Практически на всех фото женщина улыбается.

Папарацци в этот день успели сделать множество кадров с герцогиней. Рассмотрев их, журналисты удивились. Оказалось, что вместе с лишними килограммами Кейт потеряла и свои формы. Представители прессы назвали ее фигуру плоской и отметили, что декольте кажется скромным только лишь из-за отсутствия бюста. Выпуклых ягодиц у нее также нет. Пышный низ платья не смог скрыть этот изъян. На кадрах в профиль это видно особенно.

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Еще одним несомненным минусом чрезмерной стройности герцогини были названы углубившиеся морщины. При дневном свете заметно, что всего за несколько месяцев Кейт словно постарела на пару лет.

Таблоиды предположили, что виной всему послужили не диеты, как могло показаться изначально, а стресс на фоне проблем в личной жизни. По мнению журналистов, слухи о том, что Кейт ревнует супруга к своим же подругам, возникают не на пустом месте.