Британские таблоиды назвали плоской фигуру Кейт Миддлтон
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Если Меган Маркл достается за пышные бедра, то Кейт журналисты обсуждают из-за отсутствия бюста и ягодиц.
Представители британской прессы неоднократно хвалили жену принца Уильяма за то, что она быстро возвращает точеную фигуру после родов. На фоне промашек Меган с правилами королевского дресс-кода, Кейт и вовсе выглядит идеальной представительницей семейства. Удивительно, что в таком свете порция нещадной критики досталась и Миддлтон.
Таблоиды опубликовали ее фотографии, сделанные 1 июля. На снимках герцогиня запечатлена в ходе проведения благотворительного фестиваля. Для появления на публике она выбрала сине-зеленое расклешенное платье длины миди с небольшим декольте. Наряд она дополнила бежевой сумкой. В течение дня Кейт пребывала в прекрасном настроении. Практически на всех фото женщина улыбается.
Папарацци в этот день успели сделать множество кадров с герцогиней. Рассмотрев их, журналисты удивились. Оказалось, что вместе с лишними килограммами Кейт потеряла и свои формы. Представители прессы назвали ее фигуру плоской и отметили, что декольте кажется скромным только лишь из-за отсутствия бюста. Выпуклых ягодиц у нее также нет. Пышный низ платья не смог скрыть этот изъян. На кадрах в профиль это видно особенно.
Еще одним несомненным минусом чрезмерной стройности герцогини были названы углубившиеся морщины. При дневном свете заметно, что всего за несколько месяцев Кейт словно постарела на пару лет.
Таблоиды предположили, что виной всему послужили не диеты, как могло показаться изначально, а стресс на фоне проблем в личной жизни. По мнению журналистов, слухи о том, что Кейт ревнует супруга к своим же подругам, возникают не на пустом месте.
Краткая информация о Кейте Миддлтон
Имя: Кейт Миддлтон
День рождения: 09.01.1982
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Рединг, Великобритания
Рост: 175 см
Вес: 65 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: герцогиня Кембриджская
А вам нравится фигура Миддлтон? 5
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Ольга / 03.07.19 17:55Сыроеды все такие высушенные и морщинистые . httpss://m.kp.by/daily/26628/3646742/ Сыроедение герцогиня Кембриджская практикует не только с целью похудения
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Ольга / 03.07.19 17:51В юности она вполне себе была подтянутой с формами лошадкой. Любила она ходить в обтягивающих брюках и сапогах, как у наездникоа. И там все мышцы и фактура, как круп у лошади были видны. Сейчас же сушёная. Невроз у нее на фигуру, что ли. Уже давно с глубокими морщинами.
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Call me / 03.07.19 14:50Вангую! Это Меган из нее все соки выпила.
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LolliVavuum / 03.07.19 14:09То есть вариант, что у нее просто такое телосложение не рассматривается? А может она поэтому возвращается так легко в привычную форму после беременности и родов. Кстати, а ведь худышки в принципе не могут похвастать естественным пышным бюстом и бедрами, а вшивать импланты – это знаете ли не по-королевски!