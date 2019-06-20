Алена Водонаева в наряде «Красотки» повторила образ Джулии Робертс

Последние годы в нашей стране все меньше и меньше слышно о ВИЧ. Я помню, как еще несколько лет назад по телевидению все время крутили социальные ролики, а билборды кричали об опасности и масштабах инфекции. Казалось бы, может проблема решена, и уже нет необходимости в таких усилиях? Но нет. Только вдумайтесь: четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе! Именно эта группа людей является локомотивом инфекции. Вчера моя подписчица прислала мне в директ пост этого парня @lastvirgin И я заинтересовалась вопросом. Отсутствие социальной рекламы, которая поможет людям больше узнать о ВИЧ, пройди тест, чтобы не рисковать своим здоровьем и партнеров, — это полбеды. Оказывается ещё в конце прошлого года писали, что #Минздрав значительно сокращает закупки жизненно важных препаратов для инфицированных россиян, и это очень беспокоит людей с ВИЧ в нашей стране. В частности речь идет о препарате Ламивудин, который больше всего востребован для лечения. Альтернативы ему нет, а закупки не происходят. Дело в том, что Минздрав назначает цену, которая не устраивает поставщиков. Уверена, что если бы аналогичная ситуация сложилась с покупкой служебного автомобиля или крокодилового кресла для какого-нибудь большого чиновника из Минздрава, то деньги бы нашлись очень быстро. Не понимаю, зачем мы тратим сотни миллионов на разгон облаков в Москве, если дождь все равно льет, а тем временем Минздрав не может себе позволить купить жизненно важные препараты? Вот такие интересные данные я нашла: на 218 тысяч годовых курсов Ламивудина выделено 300 млн рублей, а на разгон облаков в Москве на 2019 года — 410 млн рублей. «Классно». В Минздраве наверное забыли, что ситуация с ВИЧ, как и с онкологией, гепатитами и другими распространенными болезнями — это их ответственность, в первую очередь. Они обязаны предотвращать эпидемии, заботиться об инфицированных людях, а так же распространять социальную рекламу для тех, кого это пока не коснулось. Напоминаю им данным постом об их должностных обязанностях. Не хочется слышать «Денег нет, но вы держитесь!» , когда речь идёт о нашем с вами здоровье и о здоровье наших детей. / Ph: @sikorskayaelena /

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