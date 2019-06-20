 
 
 

 
 
На главную
 
 

Алена Водонаева в наряде «Красотки» повторила образ Джулии Робертс


4 13

Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева смогла произвести неизгладимое впечатление на своих поклонников. Знаменитость полностью повторила образ Джулии Робертс в некогда популярном фильме «Красотка». Алена выбрала такой наряд по случаю торжества, на которое ее пригласили – свадьбы ее друзей.

Одежда была выбрана полностью идентичная той, в которой снялась в нашумевшей картине американская звезда. Водонаева надела укороченный топ и сильно облегающую мини юбку, высокие лаковые ботфорты черного цвета на шпильке, красное легкое пальто и черный головной убор. Завершил образ парик, имитирующий прическу Джулии Робертс в «Красотке».

Фолловеры Алены, увидев фото, в подавляющем большинстве признали, что наряд Водонаевой очень к лицу, и ей великолепно удалось воплотить в жизнь смелое решение. Они отметили, что сходство с Джулией Робертс просто поразительное. Судя по всему, выбранный оригинальный наряд сделал для друзей Алены свадебное мероприятие поистине незабываемым.

Увиденное предоставляет возможность поклонникам надеяться, что, хотя у их кумира не настолько все гладко в личной жизни, поскольку Алене пришлось пережить развод с ее мужем Алексеем Косинусом, но все же она не теряет позитивный настрой.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

Смотреть фотографии с Аленой Водонаевой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Алена Водонаева


13 Не нравится 4 Нравится 20.06.2019 Теги: Алена Водонаева

А Вам понравился образ Алены Водонаевой? 6  

Оставить комментарий
  • зоя минск / 20.06.19 15:47
    -
    0
    +
    Её большой рот и губы старят очень, на первом фото она лет на пять моложе выглядит. Никогда бы не подумала, что крупный рот так старить может, ведь его все расхваливают.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • енка питер / 20.06.19 15:46
    -
    2
    +
    Мне первое фото понравилось, на себя не похожа, какое-то благородство придают ей визуально уменьшенные губы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Vitaminka / 20.06.19 09:42
    -
    8
    +
    Хорошее такое решение, нарядиться на свадьбу друзей проституткой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вики / 20.06.19 08:42
    -
    1
    +
    Я не являюсь поклонницей Алены Водонаевой, но этот образ мне понравился. Подчеркивает все достоинства ее фигуры и выглядит она очень оригинально. Белый цвет волос и прическа каре тоже ей к лицу. Хотя общее впечатление остается такое, что она смотрится излишне вызывающе
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мария / 20.06.19 08:39
    -
    5
    +
    Действительно очень похоже на Джулию Робертс, наряд прямо из фильма. Правда, на мой взгляд, это несколько странный выбор, чтобы появиться на свадьбе у друзей, но тут уж дело индивидуальных предпочтений, тем более, может, у знаменитостей так принято
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору