Алена Водонаева в наряде «Красотки» повторила образ Джулии Робертс
4 13
Экс-участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева смогла произвести неизгладимое впечатление на своих поклонников. Знаменитость полностью повторила образ Джулии Робертс в некогда популярном фильме «Красотка». Алена выбрала такой наряд по случаю торжества, на которое ее пригласили – свадьбы ее друзей.
Одежда была выбрана полностью идентичная той, в которой снялась в нашумевшей картине американская звезда. Водонаева надела укороченный топ и сильно облегающую мини юбку, высокие лаковые ботфорты черного цвета на шпильке, красное легкое пальто и черный головной убор. Завершил образ парик, имитирующий прическу Джулии Робертс в «Красотке».
Фолловеры Алены, увидев фото, в подавляющем большинстве признали, что наряд Водонаевой очень к лицу, и ей великолепно удалось воплотить в жизнь смелое решение. Они отметили, что сходство с Джулией Робертс просто поразительное. Судя по всему, выбранный оригинальный наряд сделал для друзей Алены свадебное мероприятие поистине незабываемым.
Увиденное предоставляет возможность поклонникам надеяться, что, хотя у их кумира не настолько все гладко в личной жизни, поскольку Алене пришлось пережить развод с ее мужем Алексеем Косинусом, но все же она не теряет позитивный настрой.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А Вам понравился образ Алены Водонаевой? 6
-
зоя минск / 20.06.19 15:47Её большой рот и губы старят очень, на первом фото она лет на пять моложе выглядит. Никогда бы не подумала, что крупный рот так старить может, ведь его все расхваливают.
-
енка питер / 20.06.19 15:46Мне первое фото понравилось, на себя не похожа, какое-то благородство придают ей визуально уменьшенные губы.
-
Vitaminka / 20.06.19 09:42Хорошее такое решение, нарядиться на свадьбу друзей проституткой.
-
Вики / 20.06.19 08:42Я не являюсь поклонницей Алены Водонаевой, но этот образ мне понравился. Подчеркивает все достоинства ее фигуры и выглядит она очень оригинально. Белый цвет волос и прическа каре тоже ей к лицу. Хотя общее впечатление остается такое, что она смотрится излишне вызывающе
-
Мария / 20.06.19 08:39Действительно очень похоже на Джулию Робертс, наряд прямо из фильма. Правда, на мой взгляд, это несколько странный выбор, чтобы появиться на свадьбе у друзей, но тут уж дело индивидуальных предпочтений, тем более, может, у знаменитостей так принято