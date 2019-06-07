Папарацци запечатлели Дженнифер Лопес в утягивающем белье

Совсем недавно представители западных СМИ обсуждали стройную фигуру Дженнифер Лопес. Журналисты сообщали, что женщина специально похудела к важной для неё дате – свадьбе.

О том, что Дженнифер любит своё тело и не позволяет себе лишнего в плане питания, знают многие. В последние годы женщина активно увлеклась тренировками в фитнес-зале. Кроме этого, она регулярно занимается танцами на пилоне. Этот вид нагрузки стал для неё профессиональной необходимостью. Сейчас певица снимается в полнометражной ленте про танцовщицу ночного клуба.

О том, что артистка не такая уж и идеальная, как представляли многие её поклонники, стало известно благодаря папарацци. Фотографы запечатлели звезду в будний день. Женщина направлялась в школу к своим детям. Для прогулки она выбрала платье с высоким разрезом по ноге и туфли-лодочки на каблуке.

За счет выреза папарацци удалось рассмотреть, что Дженнифер носит утягивающие бёдра длинные шорты. Подобное бельё часто надевают девушки с лишними объёмами в области талии и ягодиц. Плотная эластичная ткань позволяет скорректировать фигуру и скрадывает сразу несколько килограммов, производя впечатление упругого и подтянутого тела.

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Преданные поклонники недоумевают, для чего Дженнифер понадобилось такое бельё. На светских раутах она нередко появляется в достаточно открытых нарядах, в том числе и полупрозрачных. В подобных образах видно, что утягивающие корсеты и шорты на певице отсутствуют, а какие-либо изъяны фигуры в глаза не бросаются.