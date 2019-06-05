Пользователи обнаружили: дочь Трампа вдвое уменьшает себя в фотошопе

Дочери Дональда Трампа – публичные и очень известные персоны. Громко и много о своей жизни они не говорят. Тем не менее, их профили в социальных сетях открыты, и подписаться на девушек может любой пользователь. В аккаунте 25-летней Тиффани Трамп можно увидеть фотографии, на которых девушка выглядит сногсшибательно.



Свою точеную фигуру она подчеркивает платьями с акцентом на талии, глубокими декольте, смелыми вырезами и всевозможными мини. Тиффани нередко получает комплименты относительно своей стройной фигуры, стильной прически и сияющей кожи лица. Девушка в 25 лет выглядит и одевается, словно выпускница старших классов.

Сводная сестра Тиффани Иванка на днях в своём аккаунте инстаграм опубликовала семейное фото. Удивлению большинства пользователей не было предела. Сводная сестра девушки подобрала для снимка непривычное платье длины макси. Вырез лодочкой полностью открывал плечи и демонстрировал роскошный бюст. Оказалось, что в жизни и без ретуши она в два раза больше, чем на фотографиях в ее профиле.

Что девушка – далеко не стройняшка, можно заметить, сравнив её с Иванкой. Старшая дочь Трампа выглядит намного изящнее.

Увидеть такой контраст пользователи сети явно не ожидали. Всего три года назад Тиффани принимала участие в показе на нью-йоркской неделе моды. Что за столь короткое время она настолько поправится и перестанет следить за фигурой, подписчики не ожидали.

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