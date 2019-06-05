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Пользователи обнаружили: дочь Трампа вдвое уменьшает себя в фотошопе


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Дочери Дональда Трампа – публичные и очень известные персоны. Громко и много о своей жизни они не говорят. Тем не менее, их профили в социальных сетях открыты, и подписаться на девушек может любой пользователь. В аккаунте 25-летней Тиффани Трамп можно увидеть фотографии, на которых девушка выглядит сногсшибательно.

Свою точеную фигуру она подчеркивает платьями с акцентом на талии, глубокими декольте, смелыми вырезами и всевозможными мини. Тиффани нередко получает комплименты относительно своей стройной фигуры, стильной прически и сияющей кожи лица. Девушка в 25 лет выглядит и одевается, словно выпускница старших классов.

Сводная сестра Тиффани Иванка на днях в своём аккаунте инстаграм опубликовала семейное фото. Удивлению большинства пользователей не было предела. Сводная сестра девушки подобрала для снимка непривычное платье длины макси. Вырез лодочкой полностью открывал плечи и демонстрировал роскошный бюст. Оказалось, что в жизни и без ретуши она в два раза больше, чем на фотографиях в ее профиле.

Что девушка – далеко не стройняшка, можно заметить, сравнив её с Иванкой. Старшая дочь Трампа выглядит намного изящнее.

Увидеть такой контраст пользователи сети явно не ожидали. Всего три года назад Тиффани принимала участие в показе на нью-йоркской неделе моды. Что за столь короткое время она настолько поправится и перестанет следить за фигурой, подписчики не ожидали.

Краткая информация

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0 Не нравится 0 Нравится 05.06.2019 Теги: Тиффани Трамп

Как вы считаете, разница между фотографиями в профиле Тиффани и Иванки значительная? 1  

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  • Kara / 05.06.19 18:18
    -
    1
    +
    Скорее всего, она просто старые снимки пилит. Я не знаю ни одной такой проги, которая может настолько удачно уменьшить фигуру в размерах и сформировать талию, без перекосов вокруг. Ракурсы тоже не особо помогут.
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