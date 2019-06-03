Собчак и Виторган посетили светское мероприятие на Кипре

Ксения Собчак и Максим Виторган вызывают бурные обсуждения в СМИ и среди поклонников даже после расставания. Так, они были замечены на одном из светских мероприятий, состоявшихся на Кипре. Бывшие супруги посетили концерт Лауры Перголицци, популярной американской певицы.

Следует сказать, что Ксения и Максим появились не вместе. Они слушали концерт, находясь в совершенно разных местах от сцены. Тем не менее, многие журналисты задались вопросом, почему Собчак решила посетить данное мероприятие без своего нового возлюбленного Константина Богомолова?

После посещения концерта на следующее утро и Ксения, и Максим, по всей видимости, решили посвятить время пляжному отдыху. Папарацци удалось сделать снимок, на котором на расположенных рядом шезлонгах запечатлены женщина и мужчина, весьма похожие на Собчак и Виторгана. Судя по снимку, они вели оживленную беседу и что-то обсуждали.

Интересно то, что и Ксения, и Максим после посещения мероприятия разместили об этом информацию на своих страницах в социальной сети.

Многие подписчики посчитали, что нет ничего необычного в общении бывших супругов, которые решили сохранить хорошие отношения ради ребенка. Кроме того, среди представителей Средств массовой информации ходили слухи, что Собчак, даже наслаждаясь концертом, вела активную переписку с Богомоловым.