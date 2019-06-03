Собчак и Виторган посетили светское мероприятие на Кипре
1 1
Следует сказать, что Ксения и Максим появились не вместе. Они слушали концерт, находясь в совершенно разных местах от сцены. Тем не менее, многие журналисты задались вопросом, почему Собчак решила посетить данное мероприятие без своего нового возлюбленного Константина Богомолова?
После посещения концерта на следующее утро и Ксения, и Максим, по всей видимости, решили посвятить время пляжному отдыху. Папарацци удалось сделать снимок, на котором на расположенных рядом шезлонгах запечатлены женщина и мужчина, весьма похожие на Собчак и Виторгана. Судя по снимку, они вели оживленную беседу и что-то обсуждали.
Интересно то, что и Ксения, и Максим после посещения мероприятия разместили об этом информацию на своих страницах в социальной сети.
Многие подписчики посчитали, что нет ничего необычного в общении бывших супругов, которые решили сохранить хорошие отношения ради ребенка. Кроме того, среди представителей Средств массовой информации ходили слухи, что Собчак, даже наслаждаясь концертом, вела активную переписку с Богомоловым.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, возможно ли возобновление отношений Ксении Собчак и Максима Виторгана? 3
-
Тина / 03.06.19 15:34В современном шоу-бизнесе возможно все. Поэтому не исключено, что однажды Ксения Собчак завершит свои отношения с Богомоловым, а Витогран будет не против возобновить отношения. На мой взгляд, это один из лучших вариантов развития событий.
-
Дарина / 03.06.19 15:32Не думаю, что возобновлении их отношений возможно, учитывая то, сколько длился этот период расставания. Поэтому решение наверное окончательное и взвешенное. Хотя, конечно, жаль, какое-то время они казались мне одной из самых крепких пар
-
ingenue / 03.06.19 11:19мне верилось, что их отношения будут длительными. т.к. они оба мне казались умными людьми. но, видимо, в их звездном мире больше соблазнов и всякой мишуры, которая затмевает разум и кажется, что с кем-то будет лучше, что за забором трава зеленее и вообще им все время хочется переживать именно конфетно-буктный период, а дальше уже скучно... и от этого грустно... мне казалось. что они умнее...