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Собчак и Виторган посетили светское мероприятие на Кипре


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Ксения Собчак и Максим Виторган вызывают бурные обсуждения в СМИ и среди поклонников даже после расставания. Так, они были замечены на одном из светских мероприятий, состоявшихся на Кипре. Бывшие супруги посетили концерт Лауры Перголицци, популярной американской певицы.

Следует сказать, что Ксения и Максим появились не вместе. Они слушали концерт, находясь в совершенно разных местах от сцены. Тем не менее, многие журналисты задались вопросом, почему Собчак решила посетить данное мероприятие без своего нового возлюбленного Константина Богомолова?

После посещения концерта на следующее утро и Ксения, и Максим, по всей видимости, решили посвятить время пляжному отдыху. Папарацци удалось сделать снимок, на котором на расположенных рядом шезлонгах запечатлены женщина и мужчина, весьма похожие на Собчак и Виторгана. Судя по снимку, они вели оживленную беседу и что-то обсуждали.

Интересно то, что и Ксения, и Максим после посещения мероприятия разместили об этом информацию на своих страницах в социальной сети.

Многие подписчики посчитали, что нет ничего необычного в общении бывших супругов, которые решили сохранить хорошие отношения ради ребенка. Кроме того, среди представителей Средств массовой информации ходили слухи, что Собчак, даже наслаждаясь концертом, вела активную переписку с Богомоловым.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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1 Не нравится 1 Нравится 03.06.2019 Теги: Ксения Собчак

А как Вы считаете, возможно ли возобновление отношений Ксении Собчак и Максима Виторгана? 3  

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  • Тина / 03.06.19 15:34
    -
    0
    +
    В современном шоу-бизнесе возможно все. Поэтому не исключено, что однажды Ксения Собчак завершит свои отношения с Богомоловым, а Витогран будет не против возобновить отношения. На мой взгляд, это один из лучших вариантов развития событий.
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  • Дарина / 03.06.19 15:32
    -
    0
    +
    Не думаю, что возобновлении их отношений возможно, учитывая то, сколько длился этот период расставания. Поэтому решение наверное окончательное и взвешенное. Хотя, конечно, жаль, какое-то время они казались мне одной из самых крепких пар
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  • ingenue / 03.06.19 11:19
    -
    0
    +
    мне верилось, что их отношения будут длительными. т.к. они оба мне казались умными людьми. но, видимо, в их звездном мире больше соблазнов и всякой мишуры, которая затмевает разум и кажется, что с кем-то будет лучше, что за забором трава зеленее и вообще им все время хочется переживать именно конфетно-буктный период, а дальше уже скучно... и от этого грустно... мне казалось. что они умнее...
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