Анна Седокова сделала фото в теплице

Популярная певица Анна Седокова решила воспользоваться весьма необычным способом, чтобы продемонстрировать подписчикам свои роскошные формы. Для проведения фотосессии она выбрала теплицу, на этом фоне знаменитость запечатлена в облегающем наряде и на шпильках.

На фото Анна предстала в укороченном и сильно декольтированном топике и юбке-карандаш, плотно обтягивающей бедра. Наряд в полной мере демонстрирует все достоинства фигуры певицы и подчеркивает ее пышные формы. В качестве обуви певица выбрала яркие босоножки на узком высоком каблуке.

Выбранная для снимка одежда составляет эффектный контраст с фоном – это обычная теплица. Хотя в подобном наряде Седокова органично вписалась бы в любой из светских раутов, она предпочла предстать на снимке с красной лейкой, делая вид, что поливает огородные растения.

Фото Анна снабдила оригинальной надписью «Натуральное хозяйство». Многие подписчики посчитали, что в эту фразу вложен двойной смысл, и звезда намекает не столько на грядки, сколько на свою фигуру. В целом реакция фанатов оказалась положительной, большинство из них пришли в восторг от снимка и от выбранного Анной образа, но нашлись и те, кто выступил с критикой.

Стоит отметить, что пикантные фотосессии свойственны для Седоковой, она неоднократно представала в самых неожиданных образах, вызывая неоднозначную реакцию СМИ и подписчиков.

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