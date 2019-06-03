Анна Седокова сделала фото в теплице
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На фото Анна предстала в укороченном и сильно декольтированном топике и юбке-карандаш, плотно обтягивающей бедра. Наряд в полной мере демонстрирует все достоинства фигуры певицы и подчеркивает ее пышные формы. В качестве обуви певица выбрала яркие босоножки на узком высоком каблуке.
Выбранная для снимка одежда составляет эффектный контраст с фоном – это обычная теплица. Хотя в подобном наряде Седокова органично вписалась бы в любой из светских раутов, она предпочла предстать на снимке с красной лейкой, делая вид, что поливает огородные растения.
Фото Анна снабдила оригинальной надписью «Натуральное хозяйство». Многие подписчики посчитали, что в эту фразу вложен двойной смысл, и звезда намекает не столько на грядки, сколько на свою фигуру. В целом реакция фанатов оказалась положительной, большинство из них пришли в восторг от снимка и от выбранного Анной образа, но нашлись и те, кто выступил с критикой.
Стоит отметить, что пикантные фотосессии свойственны для Седоковой, она неоднократно представала в самых неожиданных образах, вызывая неоднозначную реакцию СМИ и подписчиков.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
А Вам понравилось фото Анны Седоковой? 6
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Вита / 03.06.19 15:25По поводу натуральности возникает вопрос, действительно ли это так, как она себя преподносит? То, что фотографии Анны проходят обработку в фотошопе, это всем давно понятно, вопрос только в том, насколько сильно корректируется ее фигура
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Ася / 03.06.19 15:23Мне понравилось фото Анны Седоковой, у нее прекрасная фигура, все смотрится действительно очень натурально, хотя, наверняка, не обошлось без помощи фотошопа. Возможно, таким способом она пытается реабилитироваться после тех пляжных снимков с целлюлитом
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Ники / 03.06.19 11:14Вот для чего она, мать 3 детей, все время выставляет себя в таких зовущих позах? Ну тогда конкретно уже зови мужиков на других страницах интернета, где точно на тебя кто-нить клюнет((((
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*** / 03.06.19 11:0549 кг - да ладно!
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Никольски / 03.06.19 10:17Вот это уродство! Она стоит на каблуках и ножки выглядят ужасно короткими. Огромное сисястое тело на коротких ножках. Даже трудно представить как она будет выглядеть когда снимет свои каблуки. Кто так фотографирует и почему она такие фотки ошибки выставляет как красивые?