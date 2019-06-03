 
 
 

 
 
На главную
 
 

Анна Седокова сделала фото в теплице


3 4
Популярная певица Анна Седокова решила воспользоваться весьма необычным способом, чтобы продемонстрировать подписчикам свои роскошные формы. Для проведения фотосессии она выбрала теплицу, на этом фоне знаменитость запечатлена в облегающем наряде и на шпильках.

На фото Анна предстала в укороченном и сильно декольтированном топике и юбке-карандаш, плотно обтягивающей бедра. Наряд в полной мере демонстрирует все достоинства фигуры певицы и подчеркивает ее пышные формы. В качестве обуви певица выбрала яркие босоножки на узком высоком каблуке.

Выбранная для снимка одежда составляет эффектный контраст с фоном – это обычная теплица. Хотя в подобном наряде Седокова органично вписалась бы в любой из светских раутов, она предпочла предстать на снимке с красной лейкой, делая вид, что поливает огородные растения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Натуральное хозяйство ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фото Анна снабдила оригинальной надписью «Натуральное хозяйство». Многие подписчики посчитали, что в эту фразу вложен двойной смысл, и звезда намекает не столько на грядки, сколько на свою фигуру. В целом реакция фанатов оказалась положительной, большинство из них пришли в восторг от снимка и от выбранного Анной образа, но нашлись и те, кто выступил с критикой.

Стоит отметить, что пикантные фотосессии свойственны для Седоковой, она неоднократно представала в самых неожиданных образах, вызывая неоднозначную реакцию СМИ и подписчиков.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

Смотреть фотографии с Анной Седоковой

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Анной Седоковой


4 Не нравится 3 Нравится 03.06.2019 Теги: анна седокова

А Вам понравилось фото Анны Седоковой? 6  

Оставить комментарий
  • Вита / 03.06.19 15:25
    -
    1
    +
    По поводу натуральности возникает вопрос, действительно ли это так, как она себя преподносит? То, что фотографии Анны проходят обработку в фотошопе, это всем давно понятно, вопрос только в том, насколько сильно корректируется ее фигура
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ася / 03.06.19 15:23
    -
    2
    +
    Мне понравилось фото Анны Седоковой, у нее прекрасная фигура, все смотрится действительно очень натурально, хотя, наверняка, не обошлось без помощи фотошопа. Возможно, таким способом она пытается реабилитироваться после тех пляжных снимков с целлюлитом
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ники / 03.06.19 11:14
    -
    4
    +
    Вот для чего она, мать 3 детей, все время выставляет себя в таких зовущих позах? Ну тогда конкретно уже зови мужиков на других страницах интернета, где точно на тебя кто-нить клюнет((((
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Рита Казахи / 03.06.19 15:36
      -
      1
      +
      Как для чего? Продаётся подороже. Та же экскортница, только дороже. Кому она нужна, со своим багажом? Или ты думаешь, что эти певички невинные. Да прям, во время, и в нужный момент подмахнуть надо. И ходят потом по рукам. Молчат в тряпочку. И дают не по скромности.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • *** / 03.06.19 11:05
    -
    1
    +
    49 кг - да ладно!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 03.06.19 10:17
    -
    1
    +
    Вот это уродство! Она стоит на каблуках и ножки выглядят ужасно короткими. Огромное сисястое тело на коротких ножках. Даже трудно представить как она будет выглядеть когда снимет свои каблуки. Кто так фотографирует и почему она такие фотки ошибки выставляет как красивые?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору