Рудковская призналась: если бы не Плющенко, закрутила бы роман с Биланом

Яна Рудковская часто общается с подписчиками в инстаграме. Также охотно она отвечала на вопросы, задаваемые слушателями в прямом эфире Love Radio. Один из них оказался весьма провокационным. Звонивший поинтересовался, с кем бы Яна смогла закрутить роман, если бы в ее жизни не появился Евгений Плющенко?

Рудковская рассмеялась и, недолго думая, заявила, что при таких условиях на месте знаменитого олимпийского чемпиона легко мог бы оказаться Дима Билан. По мнению Яны, он красивый молодой человек. Плюсов его обаянию добавляет природный талант и наличие кругленько счета. Продюсер считает его настоящим мужчиной и достойной партией.

Пользователи в сети бурно обсуждали этот эпизод. Они и не сомневались в том, что намного привлекательнее для Яны мужчина становится, если у него есть власть и деньги. Явное доказательство тому свадьба с Евгением Плющенко. Даже такое личное и значимое мероприятие Рудковская в своё время умудрилась монетизировать.

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Зная о популярности Евгения в Японии, продюсер согласилась продать право эксклюзивной трансляции одному из местных каналов. Достоверно о сумме подобного заработка неизвестно, но в свое время ходили слухи, что предприимчивой супруге фигуриста удалось заработать на собственной свадьбе около 1 млн. евро. Таким образом, Рудковская окупила все затраты на проведение торжества.