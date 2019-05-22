Рудковская призналась: если бы не Плющенко, закрутила бы роман с Биланом
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Яна Рудковская часто общается с подписчиками в инстаграме. Также охотно она отвечала на вопросы, задаваемые слушателями в прямом эфире Love Radio. Один из них оказался весьма провокационным. Звонивший поинтересовался, с кем бы Яна смогла закрутить роман, если бы в ее жизни не появился Евгений Плющенко?
Рудковская рассмеялась и, недолго думая, заявила, что при таких условиях на месте знаменитого олимпийского чемпиона легко мог бы оказаться Дима Билан. По мнению Яны, он красивый молодой человек. Плюсов его обаянию добавляет природный талант и наличие кругленько счета. Продюсер считает его настоящим мужчиной и достойной партией.
Пользователи в сети бурно обсуждали этот эпизод. Они и не сомневались в том, что намного привлекательнее для Яны мужчина становится, если у него есть власть и деньги. Явное доказательство тому свадьба с Евгением Плющенко. Даже такое личное и значимое мероприятие Рудковская в своё время умудрилась монетизировать.
Зная о популярности Евгения в Японии, продюсер согласилась продать право эксклюзивной трансляции одному из местных каналов. Достоверно о сумме подобного заработка неизвестно, но в свое время ходили слухи, что предприимчивой супруге фигуриста удалось заработать на собственной свадьбе около 1 млн. евро. Таким образом, Рудковская окупила все затраты на проведение торжества.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
А вы считаете Яну хваткой бизнесвумен? 4
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Nik / 23.05.19 19:00Сказочница Яна. Всем известно, что Дима и сам непрочь женой стать
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Рианна / 23.05.19 10:42В таком свете я могу я только похвалить ее. В наше время свадьбу играют дураки. Денег тратят много, пыли в глаза пускают немерено, а через год разбегаются. Никому даже наполовину отбить все это не удается. Браво, если она на этом ещё и заработала!
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cat moscow / 23.05.19 08:59Зачем вообще про эту низкосортную проститутку писать? И Плющенко рядом с ней превращается в Волочкову. Все ради денег, а как насчет бесплатных мастер классов для юных???? Или безудержная жадность застила то, что тебя в свое время научил всему Мишин просто так??? Вот и передавай свой опыт, а не позорься рядом с такой низкопотребной бабой. Она всего лишь косметолог и то непонятно каких частей тела, а сейчас еще и старая.
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Slow / 22.05.19 20:05И все бы было ничего, если бы Дима был из нужного стана.