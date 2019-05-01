 
 
 

 
 
На главную
 
 

Пользователи раскритиковали образ Ани Лорак на концерте в Берлине


2 5

Ани Лорак со своим туром «Дива» гастролирует по России и городам европейских государств. Буквально на днях она выступила в Берлине. Многим зрителям выступление артистки понравилось, они оставляли в ее аккаунте инстаграм восторженные комментарии. Правда, один из сценических образов зрители и подписчики так и не поняли.

Несколько песен артистка исполняла в достаточно странном виде. На Ани было надето боди бежевого тона, низ отсутствовал. Поверх открытого и откровенного наряда певица надела накидку кроя оверсайз с длинными рукавами. Все ее полотно было декорировано искусственными страусиными перьями. Двигаясь по сцене, Ани производила очень странное впечатление. Издалека артистка превратилась в сплошное бесформенное пятно и напоминала белого медведя, неуклюже двигающегося по сцене.

«Зачем она эту шубу носит?», «Медведь», «Зима кончилась давно, пора сменить шерсть!»,

Подобные замечания артистка оставила без комментариев. Напомним, что в прошлом году она развелась с мужем, после публично обнародованного факта его измены. Лорак не делала громких заявлений и не выносила сор из избы.

Их общая дочь сейчас учится в элитной подмосковной гимназии. На первой линейке девочки Ани появилась вместе с Муратом. На публике они по-приятельски общались. Новогодние каникулы артистка провела в Майами со своими близкими друзьями: Лилией Подкопаевой, Сергеем Лазаревым и др.

Краткая информация об Ани Лорак

Имя: Ани Лорак

Отчество: Мирославовна

День рождения: 27.09.1978

Возраст: 40 лет

Место рождения: Кицмань, СССР

Рост: 162 см

Вес: 46 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, поэтесса, композитор, модель, актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Ани Лорак

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Ани Лорак


5 Не нравится 2 Нравится 01.05.2019 Теги: ани лорак

А вам нравится раскритикованный пользователями концертный образ певицы? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору