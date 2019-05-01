Пользователи раскритиковали образ Ани Лорак на концерте в Берлине

Ани Лорак со своим туром «Дива» гастролирует по России и городам европейских государств. Буквально на днях она выступила в Берлине. Многим зрителям выступление артистки понравилось, они оставляли в ее аккаунте инстаграм восторженные комментарии. Правда, один из сценических образов зрители и подписчики так и не поняли.

Несколько песен артистка исполняла в достаточно странном виде. На Ани было надето боди бежевого тона, низ отсутствовал. Поверх открытого и откровенного наряда певица надела накидку кроя оверсайз с длинными рукавами. Все ее полотно было декорировано искусственными страусиными перьями. Двигаясь по сцене, Ани производила очень странное впечатление. Издалека артистка превратилась в сплошное бесформенное пятно и напоминала белого медведя, неуклюже двигающегося по сцене.

«Зачем она эту шубу носит?», «Медведь», «Зима кончилась давно, пора сменить шерсть!»,

Подобные замечания артистка оставила без комментариев. Напомним, что в прошлом году она развелась с мужем, после публично обнародованного факта его измены. Лорак не делала громких заявлений и не выносила сор из избы.

Их общая дочь сейчас учится в элитной подмосковной гимназии. На первой линейке девочки Ани появилась вместе с Муратом. На публике они по-приятельски общались. Новогодние каникулы артистка провела в Майами со своими близкими друзьями: Лилией Подкопаевой, Сергеем Лазаревым и др.