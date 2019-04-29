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Вернувшаяся из Парижа Лиза Пескова с трудом сняла квартиру в Москве


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Елизавета Пескова, дочь видного политика Дмитрия Пескова, две недели назад вернулась из Парижа в Москву. Об этом она поспешила сообщить своим подписчикам в социальной сети Инстаграм. Правда, возвращение Лизы на Родину было омрачено бытовыми сложностями, а именно поисками квартиры. Ведь требовательную девушку не устраивало практически все, от стоимости жилья до внутреннего убранства предлагаемых апартаментов.

А начала Пескова свой большой пост, посвященный поиску квартиры, с откровения. Так, она призналась, что давно уже привыкла вести "кочевнический" образ жизни, меняя города, школы, квартиры и страны. Единственное место, где дочь пресс-секретаря президента РФ задержалась немного дольше, оказался Париж. Теперь же девушка решила вернуться в Россию. И практически сразу Лизе пришлось столкнуться с квартирным вопросом, ведь она не считает правильным в 21 год жить с родителями, и тем более на постоянной основе просить у них финансовую или любую другую помощи. Именно поэтому с детских лет приученная к самостоятельности Елизавета сама занялась поиском подходящих апартаментов.

Отдельно она заметила, что риэлторы в этом вопросе ей не помогали, а только мешали. Девушку заверяли, что ничего нормального на ее бюджет не найти, либо просто за внушительную комиссию скидывали ссылки на квартиры с ЦИАНа, которые были в ужасном состоянии и никак не соответствовали требованиям Песковой. "В общем, самому найти проще, быстрее и экономичнее, чем с помощью риэлтора", -  резюмировала Елизавета. В итоге через неделю ей всё-таки удалось найти подходящее, в первую очередь по цене, жильё, рядом с которым есть всё, что нужно Лизе: спортивный зал, университет, работа в шаговой доступности и метро. Довольна девушка и дизайном квартиры, который, как она намекнула, недорогой, но красивый. А в завершение Пескова спросила совета, где в Москве недорого можно купить посуду и необходимые в быту вещи.

Как и следовало ожидать, подписчики отнеслись к жалобам дочери политика скептически. "Очень трудно поверить, что дочь второго человека страны ищет и не может найти квартиру. Что за дичь?", "Хватит прибедняться. Попытка быть ближе к народу не удалась. Никто не поверит, что при таком папе есть такие проблемы".  Впрочем, нашлись те, кто охотно подсказал Лизе бюджетные московские магазины, где она может приобрести всё, что ей заблагорассудится и по небольшой цене. Хотя многие фолловеры искренне усомнились в том, что дочь Пескова так уж ограничена в финансах.

 

Краткая информация о Елизавете Песковой

Имя: Елизавета Пескова

Отчество: Дмитриевна

День рождения: 09.01.1998

Возраст: 21 год

Место рождения: Анкара, Турция

Рост: 0 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: публичная персона

Instagram Елизаветой Песковой


11 Не нравится 6 Нравится 29.04.2019 Теги: Елизавета Пескова

А что вы думаете о Лизе Песковой? 13  

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Лучшие комментарии

  • А 13 29.04.19 16:08
    -
    24
    +
    Какая показуха. А главное, зачем она? Уж лучше бы тихо сняла себе шикарные, подобающие статусу депутатской дочки, апартаменты и не разводила такие вот глупости. Че народ злить?!
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  • да уж 29.04.19 18:29
    -
    21
    +
    может, ей выражение лица сменить, тогда и люди потянутся вместе с квартирами. пока похожа на бухого Пьеро, смотреть страшно
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  • Вячеслав Немо 30.04.19 00:19
    -
    11
    +
    Лиза не виновата, что у неё папа такой плохой. Девочка натерпелась: еле ноги унесла из Франции в поганую Москву. К этим дебилам москвичам, от которых её тошнит. Но не всё так радужно у дочери бывшего таксиста: за отмывание грязных папиных денег Лизундера могут упрятать от 7 до 10 лет за решётку... Вот и Голикова Танька перестала тоже ездить в Париж и сорить деньгами. Очко и у Тани тоже не из железа...
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  • kyv 30.04.19 10:18
    -
    10
    +
    Кто такая Лиза Пескова......???????.......Чем сие имя засветилось в новейшей российской истории.
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  • [email protected] Москва 29.04.19 21:06
    -
    8
    +
    Жидовка махровая, возьми бабки у своего батьки вора и жулика
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