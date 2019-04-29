Вернувшаяся из Парижа Лиза Пескова с трудом сняла квартиру в Москве
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Елизавета Пескова, дочь видного политика Дмитрия Пескова, две недели назад вернулась из Парижа в Москву. Об этом она поспешила сообщить своим подписчикам в социальной сети Инстаграм. Правда, возвращение Лизы на Родину было омрачено бытовыми сложностями, а именно поисками квартиры. Ведь требовательную девушку не устраивало практически все, от стоимости жилья до внутреннего убранства предлагаемых апартаментов.
А начала Пескова свой большой пост, посвященный поиску квартиры, с откровения. Так, она призналась, что давно уже привыкла вести "кочевнический" образ жизни, меняя города, школы, квартиры и страны. Единственное место, где дочь пресс-секретаря президента РФ задержалась немного дольше, оказался Париж. Теперь же девушка решила вернуться в Россию. И практически сразу Лизе пришлось столкнуться с квартирным вопросом, ведь она не считает правильным в 21 год жить с родителями, и тем более на постоянной основе просить у них финансовую или любую другую помощи. Именно поэтому с детских лет приученная к самостоятельности Елизавета сама занялась поиском подходящих апартаментов.
Отдельно она заметила, что риэлторы в этом вопросе ей не помогали, а только мешали. Девушку заверяли, что ничего нормального на ее бюджет не найти, либо просто за внушительную комиссию скидывали ссылки на квартиры с ЦИАНа, которые были в ужасном состоянии и никак не соответствовали требованиям Песковой. "В общем, самому найти проще, быстрее и экономичнее, чем с помощью риэлтора", - резюмировала Елизавета. В итоге через неделю ей всё-таки удалось найти подходящее, в первую очередь по цене, жильё, рядом с которым есть всё, что нужно Лизе: спортивный зал, университет, работа в шаговой доступности и метро. Довольна девушка и дизайном квартиры, который, как она намекнула, недорогой, но красивый. А в завершение Пескова спросила совета, где в Москве недорого можно купить посуду и необходимые в быту вещи.
Как и следовало ожидать, подписчики отнеслись к жалобам дочери политика скептически. "Очень трудно поверить, что дочь второго человека страны ищет и не может найти квартиру. Что за дичь?", "Хватит прибедняться. Попытка быть ближе к народу не удалась. Никто не поверит, что при таком папе есть такие проблемы". Впрочем, нашлись те, кто охотно подсказал Лизе бюджетные московские магазины, где она может приобрести всё, что ей заблагорассудится и по небольшой цене. Хотя многие фолловеры искренне усомнились в том, что дочь Пескова так уж ограничена в финансах.
Краткая информация о Елизавете Песковой
Имя: Елизавета Пескова
Отчество: Дмитриевна
День рождения: 09.01.1998
Возраст: 21 год
Место рождения: Анкара, Турция
Рост: 0 см
Вес: 0 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: публичная персона
А что вы думаете о Лизе Песковой? 13
Лучшие комментарии
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А 13 29.04.19 16:08Какая показуха. А главное, зачем она? Уж лучше бы тихо сняла себе шикарные, подобающие статусу депутатской дочки, апартаменты и не разводила такие вот глупости. Че народ злить?!
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да уж 29.04.19 18:29может, ей выражение лица сменить, тогда и люди потянутся вместе с квартирами. пока похожа на бухого Пьеро, смотреть страшно
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Вячеслав Немо 30.04.19 00:19Лиза не виновата, что у неё папа такой плохой. Девочка натерпелась: еле ноги унесла из Франции в поганую Москву. К этим дебилам москвичам, от которых её тошнит. Но не всё так радужно у дочери бывшего таксиста: за отмывание грязных папиных денег Лизундера могут упрятать от 7 до 10 лет за решётку... Вот и Голикова Танька перестала тоже ездить в Париж и сорить деньгами. Очко и у Тани тоже не из железа...
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kyv 30.04.19 10:18Кто такая Лиза Пескова......???????.......Чем сие имя засветилось в новейшей российской истории.
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[email protected] Москва 29.04.19 21:06Жидовка махровая, возьми бабки у своего батьки вора и жулика
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Пол / 30.04.19 17:23Собрать этих выблядков всех вместе , путина пискина и всех выблядков и блядей и... на красной площади под танк и настанет национальный праздник.
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Пол / 30.04.19 17:21Педераска как и папаша, жопой торгует. Только доход разный.
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kyv / 30.04.19 10:18Кто такая Лиза Пескова......???????.......Чем сие имя засветилось в новейшей российской истории.
-
Вячеслав Немо / 30.04.19 00:19Лиза не виновата, что у неё папа такой плохой. Девочка натерпелась: еле ноги унесла из Франции в поганую Москву. К этим дебилам москвичам, от которых её тошнит. Но не всё так радужно у дочери бывшего таксиста: за отмывание грязных папиных денег Лизундера могут упрятать от 7 до 10 лет за решётку... Вот и Голикова Танька перестала тоже ездить в Париж и сорить деньгами. Очко и у Тани тоже не из железа...
-
[email protected] Москва / 29.04.19 21:06Жидовка махровая, возьми бабки у своего батьки вора и жулика
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Морковка / 29.04.19 19:33А папы прям всегда-всегда спонсирует всё-все совершеннолетним детям от предыдущих браков? В ущерб новолюбимой жене? Не встречала. Прям вот чтоб всем да поровну. Обычно бывшие дети живут хуже новых жен.
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да уж / 29.04.19 18:29может, ей выражение лица сменить, тогда и люди потянутся вместе с квартирами. пока похожа на бухого Пьеро, смотреть страшно
-
А 13 / 29.04.19 16:08Какая показуха. А главное, зачем она? Уж лучше бы тихо сняла себе шикарные, подобающие статусу депутатской дочки, апартаменты и не разводила такие вот глупости. Че народ злить?!