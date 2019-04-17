Похудевший на 100 кг актер Семчев задумался о пластической операции
2 1
Александру Семчеву 16 апреля исполнилось 50 лет. К своему юбилею мужчина сделал фактически невозможное: актер в течение года занимался собой и похудел на 100 кг.
В канун юбилея артист дал интервью, в котором рассказал, что лишние килограммы начал набирать в 23 года. В самом начале процесса лишний вес ему никак не мешал работать и наслаждаться жизнью. Объемы в области живота, напротив, подстегнули карьеру. В кино не хватало комичных артистов с габаритами и он работал в данном амплуа.
Мужчина, не задумываясь, ел все, что захочет и в неконтролируемых количествах. Актер честно признался, что иногда это происходило в моменты плохого настроения. Он заедал свои проблемы. Позже пищевая распущенность отозвалась повышенной нагрузкой на организм и проблемами в карьере.
В какой-то момент оказалось, что килограммов стало слишком много, работать стало сложнее, и спрос на актера упал.
Семчев считает, что все полные – это глубоко несчастные люди. В первую очередь, потому что лишний вес влияет на здоровье. Внутренние органы дают сбой, становится сложно передвигаться и выполнять какие-то минимальные физические нагрузки.
В его случае врачи стали настаивать на похудении, когда стрелка весов перешагнула отметку 100 кг. Но попытки Семчева заняться спортом и соблюдать диеты весомых результатов не приносили. Злость на самого себя, а вместе с ней и результат пришли к Александру, когда вес достиг критической отметки в 200 кг.
Мужчина взял себя в руки, кардинально пересмотрел питание и образ жизни. Это принесло результат. Почти 100 кг он сбросил в течение года. Процесс похудения был планомерным.
Сейчас актер весит меньше центнера. Вместо этого у него появилась другая проблема – обвисшая кожа. Артист прекрасно понимает, что самостоятельно она в прежнее состояние не вернется. Если результат и будет, он окажется минимальным.
Александр отмечает, что иногда глядя в зеркало, задумывается о круговой подтяжке лица. Мужчина считает, что это не зазорно. Многие его коллеги сейчас прибегают к подобным ухищрениям, чтобы сохранить рабочим лицо. Тем не менее, в ближайшее время ложиться под нож хирурга Семчев все-таки не собирается. Он отмечает, что здесь все будет зависеть от перспективы его занятости в профессии.
Краткая информация об Александре Семчеве
Имя: Александр Семчев
Отчество: Львович
День рождения: 16.04.1969
Возраст: 50 лет
Место рождения: г. Вышний Волочёк
Рост: 170 см
Вес: 127 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А вы считаете достойным уважения результат Александра Семчева? 4
-
Алексей Москва / 17.04.19 22:26Ну что праведники,трезвенники,раздухорились,правильно сказала гузеева своей поклоннице в ответ на совет похудеть,вам надо-худейте
-
Kisssa / 17.04.19 13:29Сказать вам честно? Терпеть не могу, когда начинают хвалить бывших алкоголиков, наркоманов и толстых. Люди сами себя запустили, столкнулись с проблемой, побороли ее и какие молодцы, оказывается! Те же, кто изначально дружат с мозгами и вообще себя до такого состояния не опускают – так себе... Мол, и достижений у них особых нет. Странно, правда?
-
Н / 17.04.19 16:31"бывших толстых". Неплохо вы алко- и наркопотребителей с толстыми людьми в один ряд ставите. Вообще-то набор веса часто происходит не оттого, что кто-то себя запустил. Фэтфобия какая
-
**** / 17.04.19 17:59А что Kisssa не так сказала? Все верно - это все аддиктивное поведение: люди действительно сами попустительски относятся к своему образу жизни, предпочитая "быстрый кайф". Потом, когда выясняется, что это как-то фигово на здоровье сказывается, начинают задумываться и что-то менять. Спрашивается, а сразу непонятно было? Только на своих ошибках учимся или что? Вот человек курил 10 лет и бросил - какой молодец, правда? А другой вообще и не начинал курить даже - вот кто настоящий молодец! И абсолютное большинство случаев набора веса как раз таки и происходит из-за неконтролируемого поглощения всего, что не приколочено, вкупе с ленью и желанием почаще сидеть на попе. А вовсе не из-за "наследственности, обмена веществ, склонности к полноте". Все это ерунда и уже давно доказано.
-
-