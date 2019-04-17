Похудевший на 100 кг актер Семчев задумался о пластической операции

Александру Семчеву 16 апреля исполнилось 50 лет. К своему юбилею мужчина сделал фактически невозможное: актер в течение года занимался собой и похудел на 100 кг.

В канун юбилея артист дал интервью, в котором рассказал, что лишние килограммы начал набирать в 23 года. В самом начале процесса лишний вес ему никак не мешал работать и наслаждаться жизнью. Объемы в области живота, напротив, подстегнули карьеру. В кино не хватало комичных артистов с габаритами и он работал в данном амплуа.

Мужчина, не задумываясь, ел все, что захочет и в неконтролируемых количествах. Актер честно признался, что иногда это происходило в моменты плохого настроения. Он заедал свои проблемы. Позже пищевая распущенность отозвалась повышенной нагрузкой на организм и проблемами в карьере.

В какой-то момент оказалось, что килограммов стало слишком много, работать стало сложнее, и спрос на актера упал.

Семчев считает, что все полные – это глубоко несчастные люди. В первую очередь, потому что лишний вес влияет на здоровье. Внутренние органы дают сбой, становится сложно передвигаться и выполнять какие-то минимальные физические нагрузки.

В его случае врачи стали настаивать на похудении, когда стрелка весов перешагнула отметку 100 кг. Но попытки Семчева заняться спортом и соблюдать диеты весомых результатов не приносили. Злость на самого себя, а вместе с ней и результат пришли к Александру, когда вес достиг критической отметки в 200 кг.

Мужчина взял себя в руки, кардинально пересмотрел питание и образ жизни. Это принесло результат. Почти 100 кг он сбросил в течение года. Процесс похудения был планомерным.

Сейчас актер весит меньше центнера. Вместо этого у него появилась другая проблема – обвисшая кожа. Артист прекрасно понимает, что самостоятельно она в прежнее состояние не вернется. Если результат и будет, он окажется минимальным.

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Александр отмечает, что иногда глядя в зеркало, задумывается о круговой подтяжке лица. Мужчина считает, что это не зазорно. Многие его коллеги сейчас прибегают к подобным ухищрениям, чтобы сохранить рабочим лицо. Тем не менее, в ближайшее время ложиться под нож хирурга Семчев все-таки не собирается. Он отмечает, что здесь все будет зависеть от перспективы его занятости в профессии.