Водонаева осудила Рудковскую. Алена считает, что зарабатывать на детях – подло

Алена Водонаева — медийная личность. На ее инстаграм подписано больше 2 млн. пользователей. Также она завела в социальной сети страницу для своего восьмилетнего сына Богдана. Правда, телеведущая сделала ее закрытой. Смотреть публикации в аккаунте мальчика могут только его близкие родственники. Как оказалось, Алена категорически настроена против публичности детей. Например, на рассказ Яны Рудковской о том, что шестилетний Гном Гномыч только на рекламе в инстаграм сумел заработать 10 млн. рублей, Водонаева отреагировала негативно.

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Телеведущая уверена, что родители, которые подобным образом стремятся заработать на детях, поступают подло. Алена убеждена, что четкого видения собственного будущего у ребенка нет, поэтому дать свое согласие на подобную публичность, он объективно не может.

Водонаева считает, что тенденция выставлять детей в социальных сетях и зарабатывать с их помощью деньги, пошла от семейства Кардашьян. Сестры стали известными благодаря маме и получили не только славу, но и многомиллионные контракты. Если в их случае все прошло относительно гладко, то есть другие примеры, когда желание родителей пополнить кошелек с помощью талантов и умений детей привело к поломанным судьбам. В качестве примера Водонаева назвала Майкла Джексона и Маколея Калкина.

Алена напомнила о риске всем, кто следует примеру Яны Рудковской и выставляет детей в сети с целью заработка. Чадо по достижении подросткового возраста, когда у большинства случаются конфликты с родителями, вполне может решить, что прокормит себя самостоятельно и помашет ручкой маме с папой.