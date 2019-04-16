Водонаева осудила Рудковскую. Алена считает, что зарабатывать на детях – подло
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Алена Водонаева — медийная личность. На ее инстаграм подписано больше 2 млн. пользователей. Также она завела в социальной сети страницу для своего восьмилетнего сына Богдана. Правда, телеведущая сделала ее закрытой. Смотреть публикации в аккаунте мальчика могут только его близкие родственники. Как оказалось, Алена категорически настроена против публичности детей. Например, на рассказ Яны Рудковской о том, что шестилетний Гном Гномыч только на рекламе в инстаграм сумел заработать 10 млн. рублей, Водонаева отреагировала негативно.
Телеведущая уверена, что родители, которые подобным образом стремятся заработать на детях, поступают подло. Алена убеждена, что четкого видения собственного будущего у ребенка нет, поэтому дать свое согласие на подобную публичность, он объективно не может.
Водонаева считает, что тенденция выставлять детей в социальных сетях и зарабатывать с их помощью деньги, пошла от семейства Кардашьян. Сестры стали известными благодаря маме и получили не только славу, но и многомиллионные контракты. Если в их случае все прошло относительно гладко, то есть другие примеры, когда желание родителей пополнить кошелек с помощью талантов и умений детей привело к поломанным судьбам. В качестве примера Водонаева назвала Майкла Джексона и Маколея Калкина.
Алена напомнила о риске всем, кто следует примеру Яны Рудковской и выставляет детей в сети с целью заработка. Чадо по достижении подросткового возраста, когда у большинства случаются конфликты с родителями, вполне может решить, что прокормит себя самостоятельно и помашет ручкой маме с папой.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Водонаевой? 3
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Forza / 17.04.19 12:46Рудковская вообще какая-то неадекватная. Мало того, что она этого Сашеньку пихает везде, так еще и рассказывает в каждом шоу, сколько и где она на нём зарабатывает.
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Лиля Ш. / 17.04.19 10:18Странно это писать, но ДА! Согласна полностью и поддерживаю.
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Zibert / 16.04.19 16:29У Водонаевой сын сидит в кальянной, его в ее инсте куча. Он же с ней рекламит бани. Да! Все верно Алена говорит! А главное – наглядно демонстрирует, как нужно не светить ребенка!