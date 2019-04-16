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Водонаева осудила Рудковскую. Алена считает, что зарабатывать на детях – подло


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Алена Водонаева — медийная личность. На ее инстаграм подписано больше 2 млн. пользователей. Также она завела в социальной сети страницу для своего восьмилетнего сына Богдана. Правда, телеведущая сделала ее закрытой. Смотреть публикации в аккаунте мальчика могут только его близкие родственники. Как оказалось, Алена категорически настроена против публичности детей. Например, на рассказ Яны Рудковской о том, что шестилетний Гном Гномыч только на рекламе в инстаграм сумел заработать 10 млн. рублей, Водонаева отреагировала негативно.

Телеведущая уверена, что родители, которые подобным образом стремятся заработать на детях, поступают подло. Алена убеждена, что четкого видения собственного будущего у ребенка нет, поэтому дать свое согласие на подобную публичность, он объективно не может.

Водонаева считает, что тенденция выставлять детей в социальных сетях и зарабатывать с их помощью деньги, пошла от семейства Кардашьян. Сестры стали известными благодаря маме и получили не только славу, но и многомиллионные контракты. Если в их случае все прошло относительно гладко, то есть другие примеры, когда желание родителей пополнить кошелек с помощью талантов и умений детей привело к поломанным судьбам. В качестве примера Водонаева назвала Майкла Джексона и Маколея Калкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бо и баня @bansk.ru 💙🌿

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Алена напомнила о риске всем, кто следует примеру Яны Рудковской и выставляет детей в сети с целью заработка. Чадо по достижении подросткового возраста, когда у большинства случаются конфликты с родителями, вполне может решить, что прокормит себя самостоятельно и помашет ручкой маме с папой.

Краткая информация об Алене Водонаевой

Имя: Алена Водонаева

Отчество: Юрьевна

День рождения: 02.07.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Тюмень

Рост: 176 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: телеведущая, журналистка

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1 Не нравится 1 Нравится 16.04.2019 Теги: Алена Водонаева

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