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Панин опубликовал в сети фотографию 10-летней дочери с коньяком в руках


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Актер неоднократно подвергался осуждению со стороны пользователей сети за свой подход к воспитанию дочери. В этот раз поводом для нападок со стороны подписчиков стала его новая публикация. В аккаунте инстаграм Панин разместил снимок. На нем он запечатлен с дочкой, которая протянула ему рюмку с коньяком. На фото Панин смеется. В комментарии он также порадовался тому, что у него есть дочь, которая при случае поднесет папе рюмку спиртного.

Шутка пользователям сети не понравилась. Некоторые подписчики с негодованием накинулись на Алексея.

«Не дай Бог, чтобы доча подавала…», «Тебе еще дочь что ли видеть дают, позорник».

Остальные комментарии были еще более нелестными. Фолловеры в выражениях не стеснялись. Негативные комментарии Алексей удалял.

Напомним, что дочь Аню родила Алексею его бывшая супруга Юлия. В ходе скандального развода Панин отсудил у нее право воспитывать ребенка. Правда, методы его воспитания часто раздражают общественность. Например, летом прошлого года мужчина выложил свои фотографии из Крыма, на которых он был полностью обнаженным в компании таких же убежденных нудистов. Дочь Панин также взял с собой на отдых.

Немногим позже актер опубликовал в сети видео своей поездки в авто по пешеходной зоне в центре Саратова. В ролике отчетливо слышен голос девочки, которая просит папу перестать это делать, апеллируя к тому, что их могут посадить. Панина тогда действительно задержали представители правоохранительных органов. Согласно закону, он отделался лишь штрафом в 500 руб.

Также в аккаунте Алексея был ролик, в котором представители съемочной группы учат его дочь, как правильно делать самокрутки, и закладывать вовнутрь папиросы табак.

Краткая информация об Алексее Панине

Имя: Алексей Панин

Отчество: Вячеславович

День рождения: 10.09.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: Москва

Рост: 187 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актер

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72 Не нравится 20 Нравится 08.04.2019 Теги: Алексей Панин

А как вы относитесь к методам воспитания Панина? 13  

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