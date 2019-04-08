Панин опубликовал в сети фотографию 10-летней дочери с коньяком в руках
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Актер неоднократно подвергался осуждению со стороны пользователей сети за свой подход к воспитанию дочери. В этот раз поводом для нападок со стороны подписчиков стала его новая публикация. В аккаунте инстаграм Панин разместил снимок. На нем он запечатлен с дочкой, которая протянула ему рюмку с коньяком. На фото Панин смеется. В комментарии он также порадовался тому, что у него есть дочь, которая при случае поднесет папе рюмку спиртного.
Шутка пользователям сети не понравилась. Некоторые подписчики с негодованием накинулись на Алексея.
«Не дай Бог, чтобы доча подавала…», «Тебе еще дочь что ли видеть дают, позорник».
Остальные комментарии были еще более нелестными. Фолловеры в выражениях не стеснялись. Негативные комментарии Алексей удалял.
Напомним, что дочь Аню родила Алексею его бывшая супруга Юлия. В ходе скандального развода Панин отсудил у нее право воспитывать ребенка. Правда, методы его воспитания часто раздражают общественность. Например, летом прошлого года мужчина выложил свои фотографии из Крыма, на которых он был полностью обнаженным в компании таких же убежденных нудистов. Дочь Панин также взял с собой на отдых.
Немногим позже актер опубликовал в сети видео своей поездки в авто по пешеходной зоне в центре Саратова. В ролике отчетливо слышен голос девочки, которая просит папу перестать это делать, апеллируя к тому, что их могут посадить. Панина тогда действительно задержали представители правоохранительных органов. Согласно закону, он отделался лишь штрафом в 500 руб.
Также в аккаунте Алексея был ролик, в котором представители съемочной группы учат его дочь, как правильно делать самокрутки, и закладывать вовнутрь папиросы табак.
Краткая информация об Алексее Панине
Имя: Алексей Панин
Отчество: Вячеславович
День рождения: 10.09.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва
Рост: 187 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А как вы относитесь к методам воспитания Панина? 13
Лучшие комментарии
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Ирэн 08.04.19 13:45На фотке алкаш алкашом, взгляд просто невменос полный, КАКОЙ СУД доверил ему ребенка???!!! А девочка вырастет, чую, похлеще любого сорванца. Она в школу вообще ходит? Или только по его гнилым тусовкам?
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Светлана 08.04.19 12:06Ребят, это страшно. Мне кажется еще пару лет и с девочкой бесполезно вообще что-либо будет делать. А может, и уже нет смысла. Она уже это видела, она уже в этом варится и для нее это уже норма.
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Moscow 08.04.19 14:31Мне вот интересно, сколько этот «человек» заплатил судьям, чтобы ему оставили дочь?
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Наталья Белгород 08.04.19 15:59Дебил полный, куда смотрит соцзащита?
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боцман спб 08.04.19 14:25редкое чмо
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Эндрю / 08.04.19 17:51Черт... он ... и этим все сказано.
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Фрося Смирнова / 08.04.19 16:11Что папа у девочки идиот и бабка не лучше видели по ТВ
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Наталья Белгород / 08.04.19 15:59Дебил полный, куда смотрит соцзащита?
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Николай саратов / 08.04.19 15:56он противный тип! Идет против всех....Меньше бы говорили о нем,было бы куда лучше!
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Леше Москва / 08.04.19 15:33Леша, сходи к психиатру, пусть тебя подлечилась, может поумнеешь. Ведь, видно, что мозги не на месте. Надо же, как ,природа тебя обделила Разумом. Ничего, и такое бывает
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[email protected] макеевка / 08.04.19 14:59расстрелять.,лишить отцовства и надругаться над человекообразным существом
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Moscow / 08.04.19 14:31Мне вот интересно, сколько этот «человек» заплатил судьям, чтобы ему оставили дочь?
-
боцман спб / 08.04.19 14:25редкое чмо
-
Ирэн / 08.04.19 13:45На фотке алкаш алкашом, взгляд просто невменос полный, КАКОЙ СУД доверил ему ребенка???!!! А девочка вырастет, чую, похлеще любого сорванца. Она в школу вообще ходит? Или только по его гнилым тусовкам?
-
Светлана / 08.04.19 12:06Ребят, это страшно. Мне кажется еще пару лет и с девочкой бесполезно вообще что-либо будет делать. А может, и уже нет смысла. Она уже это видела, она уже в этом варится и для нее это уже норма.