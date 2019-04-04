После строгих диет Гузеева собралась худеть под наблюдением врачей

Лариса Гузеева – актриса, которая уже успела добиться успехов, и в том, чтобы иметь точеную талию, не нуждается. Тем не менее, за своим здоровьем и весом она следит. Чаще всего Лариса контролирует питание самостоятельно. По ее признанию, это не всегда бывает успешно и с типичными проблемами худеющих она сталкивалась не раз.

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Когда одна из клиник предложила актрисе рекламный контракт, Гузеева не отказалась. Суть услуги состоит в том, чтобы худеть под наблюдением врачей. Лариса призналась, что ей подобная идея очень понравилась.

Иногда, чтобы получить заветную роль, Гузеева буквально сидела на хлебе и воде, сбрасывая в краткие сроки до 10 кг. По словам артистки, все было прекрасно и замечательно, пока из-за голода организм не давал сбой и не отбивал свое с лихвой. В такие периоды вместо минус 10 кг на весах приходилось наблюдать + 20 кг.

Артистка порекомендовала и другим дамам, желающим сбросить вес, не экспериментировать со скудными диетами, а делать все под контролем специалистов из медицины.

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Напомним, что пару недель назад Лариса решилась на преображение. Свои темные волосы, она выкрасила в блонд. В новом образе актриса понравилась не всем поклонникам. Они буквально разделились на два лагеря. Одни отмечали, что ей хорошо с темным цветом, другие рекомендовали оставить пряди светлыми.