После строгих диет Гузеева собралась худеть под наблюдением врачей
1 0
Лариса Гузеева – актриса, которая уже успела добиться успехов, и в том, чтобы иметь точеную талию, не нуждается. Тем не менее, за своим здоровьем и весом она следит. Чаще всего Лариса контролирует питание самостоятельно. По ее признанию, это не всегда бывает успешно и с типичными проблемами худеющих она сталкивалась не раз.
Когда одна из клиник предложила актрисе рекламный контракт, Гузеева не отказалась. Суть услуги состоит в том, чтобы худеть под наблюдением врачей. Лариса призналась, что ей подобная идея очень понравилась.
Иногда, чтобы получить заветную роль, Гузеева буквально сидела на хлебе и воде, сбрасывая в краткие сроки до 10 кг. По словам артистки, все было прекрасно и замечательно, пока из-за голода организм не давал сбой и не отбивал свое с лихвой. В такие периоды вместо минус 10 кг на весах приходилось наблюдать + 20 кг.
Делюсь. Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10кг сбрасываешь-20 набираешь со скоростью света. Мгновенный эффект на голоде- это вообще зло. Лиза дорогая, прекрасная, лучшая, спасибо за правильный настрой. Я вас полюбила, не забуду и буду мечтать о новой встрече! Клинике @natureclinic.ru повезло с вами🌷🌸💖
Артистка порекомендовала и другим дамам, желающим сбросить вес, не экспериментировать со скудными диетами, а делать все под контролем специалистов из медицины.
Напомним, что пару недель назад Лариса решилась на преображение. Свои темные волосы, она выкрасила в блонд. В новом образе актриса понравилась не всем поклонникам. Они буквально разделились на два лагеря. Одни отмечали, что ей хорошо с темным цветом, другие рекомендовали оставить пряди светлыми.
Краткая информация о Ларисе Гузеевой
Имя: Лариса Гузеева
Отчество: Андреевна
День рождения: 23.05.1959
Возраст: 59 лет
Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.
Рост: 167 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актриса, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А вам знакомы срывы после строгих диет? 2
-
Марина / 04.04.19 15:28О! Строгие диеты – это зло! Вспомнила как лет 10- 15 назад все поголовно сидели на гречке с кефиром. Изо дня в день, из недели в неделю. Ели-ели-ели… аж до тошноты. Как вспомню, так вздрогну.
-
qween / 04.04.19 14:18Ага, есть такое дело. Слава Богу, что сейчас стало больше доступной информации и людей, которые толково объясняют, что есть можно чаще, но меньше и всего понемножку. В этом случае и, правда, не так срываешься.