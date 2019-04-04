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После строгих диет Гузеева собралась худеть под наблюдением врачей


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Лариса Гузеева – актриса, которая уже успела добиться успехов, и в том, чтобы иметь точеную талию, не нуждается. Тем не менее, за своим здоровьем и весом она следит. Чаще всего Лариса контролирует питание самостоятельно. По ее признанию, это не всегда бывает успешно и с типичными проблемами худеющих она сталкивалась не раз.

Когда одна из клиник предложила актрисе рекламный контракт, Гузеева не отказалась. Суть услуги состоит в том, чтобы худеть под наблюдением врачей. Лариса призналась, что ей подобная идея очень понравилась.

Иногда, чтобы получить заветную роль, Гузеева буквально сидела на хлебе и воде, сбрасывая в краткие сроки до 10 кг. По словам артистки, все было прекрасно и замечательно, пока из-за голода организм не давал сбой и не отбивал свое с лихвой. В такие периоды вместо минус 10 кг на весах приходилось наблюдать + 20 кг.

Артистка порекомендовала и другим дамам, желающим сбросить вес, не экспериментировать со скудными диетами, а делать все под контролем специалистов из медицины.

Напомним, что пару недель назад Лариса решилась на преображение. Свои темные волосы, она выкрасила в блонд. В новом образе актриса понравилась не всем поклонникам. Они буквально разделились на два лагеря. Одни отмечали, что ей хорошо с темным цветом, другие рекомендовали оставить пряди светлыми.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 59 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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0 Не нравится 1 Нравится 04.04.2019 Теги: Лариса Гузеева

А вам знакомы срывы после строгих диет? 2  

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  • Марина / 04.04.19 15:28
    -
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    +
    О! Строгие диеты – это зло! Вспомнила как лет 10- 15 назад все поголовно сидели на гречке с кефиром. Изо дня в день, из недели в неделю. Ели-ели-ели… аж до тошноты. Как вспомню, так вздрогну.
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  • qween / 04.04.19 14:18
    -
    1
    +
    Ага, есть такое дело. Слава Богу, что сейчас стало больше доступной информации и людей, которые толково объясняют, что есть можно чаще, но меньше и всего понемножку. В этом случае и, правда, не так срываешься.
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