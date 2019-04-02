Первоапрельский розыгрыш Собчак взбесил Богомолова
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После появления Ксении в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она перестала скрывать свои отношения с Константином Богомоловым. Сразу после выхода передачи в сети появилось видео, в котором режиссер поет своей возлюбленной песню с признанием в любви. На днях он и вовсе порадовал пользователей, интересующихся отношениями пары, опубликовав фотографию Ксении Собчак.
На снимке телеведущая запечатлена, стоящей лицом к пражскому собору Святого Вита. Взгляд женщины устремлен в небо. Константин сопроводил фотографию необычной подписью. Он отметил, что на снимке запечатлен опаснейший человек и настоящий демон, которому нельзя верить.
Режиссер пояснил, что первого апреля Ксения Собчак жестоко его разыграла. Она сделала это настолько искусно, что первую половину дня он находился в заведенном состоянии, был возмущен и взбешен.
Позже, когда стало ясно, что это всего лишь шутка, Константин стал восхищаться остротой ума своей женщины. В чем именно заключался розыгрыш, и что так вывело Богомолова из себя, он предпочел не рассказывать. Молчит по этому поводу и Ксения Собчак.
Краткая информация о Ксении Собчак
Имя: Ксения Собчак
Отчество: Анатольевна
День рождения: 05.11.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 167 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: ведущая, журналист
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с мнением Богомолова, что Ксения – опасный человек, которому верить нельзя? 7
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Тома / 02.04.19 17:51Ну, как говорится, «бачили очi, шо купували». Они друг друга стоят.
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uchilka Новосибирск / 02.04.19 19:48На такой маленький текст три ошибки многовато (адски, полдня, полночи). Что скажешь: чукча - писатель...
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Ирэн / 02.04.19 20:39"Ацки" сейчас модно писать, как "сцуко, ржунимагу" и пр., а вот "полдня" и "полночи" - это дааа, и че Ксю не поправила?!... Помню передачу с ней, где она учила, как говорить "по срЕдам" или "по средАм", ведущего...
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Ольга Астрахань / 02.04.19 21:11Костя прикололся, написав "ацки" и прочее!! Колхозницы, вы не в курсе . что Богомолов - ФИЛОЛОГ!? Дуры, он знает русский и другие языки, а вы, куры, сами чукчи, что не поняли его подкола! У Кости - ДВа высших образования - режиссер и филолог. А у вас, колхоз?))))
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Тетя Богомолова / 02.04.19 21:23Ксюша , узбагойся:))))
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Ольга / 02.04.19 21:14Чукча - ты! А У Богомолова - два высших образования! Первое - ФИЛОЛОГ! Он просто прикололся , написав "ацки", а ты, дура, как и многие, прикола не поняла , лишь бы сразу своей грамотностью "козырнуть"(((. Интересно , ты тоже по миллиону в месяц и больше зарабатываешь, раз берешься судить Богомолова? Ты-то - кто есть, мышь?
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Руся / 02.04.19 14:46Что эта дамочка с двойным дном – понятно давным-давно.