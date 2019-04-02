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Первоапрельский розыгрыш Собчак взбесил Богомолова


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После появления Ксении в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она перестала скрывать свои отношения с Константином Богомоловым. Сразу после выхода передачи в сети появилось видео, в котором режиссер поет своей возлюбленной песню с признанием в любви. На днях он и вовсе порадовал пользователей, интересующихся отношениями пары, опубликовав фотографию Ксении Собчак.

На снимке телеведущая запечатлена, стоящей лицом к пражскому собору Святого Вита. Взгляд женщины устремлен в небо. Константин сопроводил фотографию необычной подписью. Он отметил, что на снимке запечатлен опаснейший человек и настоящий демон, которому нельзя верить.

Режиссер пояснил, что первого апреля Ксения Собчак жестоко его разыграла. Она сделала это настолько искусно, что первую половину дня он находился в заведенном состоянии, был возмущен и взбешен.

Позже, когда стало ясно, что это всего лишь шутка, Константин стал восхищаться остротой ума своей женщины. В чем именно заключался розыгрыш, и что так вывело Богомолова из себя, он предпочел не рассказывать. Молчит по этому поводу и Ксения Собчак.

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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9 Не нравится 2 Нравится 02.04.2019 Теги: Ксения Собчак

А вы согласны с мнением Богомолова, что Ксения – опасный человек, которому верить нельзя? 7  

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