Первоапрельский розыгрыш Собчак взбесил Богомолова

После появления Ксении в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она перестала скрывать свои отношения с Константином Богомоловым. Сразу после выхода передачи в сети появилось видео, в котором режиссер поет своей возлюбленной песню с признанием в любви. На днях он и вовсе порадовал пользователей, интересующихся отношениями пары, опубликовав фотографию Ксении Собчак.

На снимке телеведущая запечатлена, стоящей лицом к пражскому собору Святого Вита. Взгляд женщины устремлен в небо. Константин сопроводил фотографию необычной подписью. Он отметил, что на снимке запечатлен опаснейший человек и настоящий демон, которому нельзя верить.

Режиссер пояснил, что первого апреля Ксения Собчак жестоко его разыграла. Она сделала это настолько искусно, что первую половину дня он находился в заведенном состоянии, был возмущен и взбешен.

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Позже, когда стало ясно, что это всего лишь шутка, Константин стал восхищаться остротой ума своей женщины. В чем именно заключался розыгрыш, и что так вывело Богомолова из себя, он предпочел не рассказывать. Молчит по этому поводу и Ксения Собчак.