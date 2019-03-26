 
 
 

 
 
На главную
 
 

Андрей Разин обещал 5 миллионов рублей тому, кто ударит Сергея Шнурова в лицо


0 0

Для тех, кто следит за жизнью и творчеством самого эпатажного отечественного музыканта Сергея Шнурова не станет открытием его нелюбовь к Москве. Шнур всегда был поклонником северной столицы, ведь он родился в ней и провел большую часть жизни. Поэтому неудивительно, что когда на интерактивном канале Z+ начался шуточный баттл между Шнуром и Артемием Лебедевым, посвященный двум столицам, первый, естественно, "топил" за Петербург.

Однако его высказывания буквально шокировали и ведущую, и оппонентов, ведь певец сравнил столицу и ее жителей с женским детородным органом. При этом, музыкант совершенно не выбирал слова, используя самые крепкие выражения из своего арсенала. По его мнению, Санкт-Петербург во всех смыслах превосходит Москву, ведь он даже по форме напоминает мужской орган, а москвичи, была бы на то их воля, заполонили бы весь Питер.

Эти и другие нелицеприятные эпитеты в адрес столицы, прозвучавшие из уст Сергея Шнурова в рамках баттла, очень возмутили известного продюсера Андрея Разина. По его мнению, "каждый уважающий себя москвич должен подойти и при первой же встрече набить ему рожу". Называть так большой многомиллионный город просто недопустимо, считает продюсер "Ласкового мая", а ещё он уверен в том, что Шнура необходимо проучить. И ради этого Разин не пожалеет пяти миллионов рублей. Продюсер обещает эту сумму в качестве награды тому смельчаку, кто ударит солиста группы "Ленинград" в лицо за столь некрасивые слова о Москве. Помимо этого, Андрей обещал обеспечить для защитника столицы поддержку в суде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меня поражает отсутствие реакции со стороны властей города Москвы после эфира на канале “Z+” от 18.03.2019. Сергей Семёнович, неужели в Мэрии нет соответствующих служб (Лужков Ю.М. не разрешил бы ему даже пересадку в московском аэропорту делать, не говоря уже о его посещении Москвы), имеющих достаточные знания и полномочия для объективной правовой оценки подобных деяний? Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо. А куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин, который, также, живёт в Москве? Это получается, что наш президент живёт (не буду говорить это слово, как назвал Шнуров). Такое поведение вызывает отвращение к этому человеку. Я считаю, что на это надо отреагировать.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

В своем обращении Разин также призвал мэра Москвы Сергея Собянина принять меры в отношении скандального артиста. По его мнению, сказанное не должно оставаться без внимания не только простыми жителями московского региона, но и властями города.

 

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

Смотреть фотографии с Сергеем Шнуровым

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 26.03.2019 Теги: Сергей Шнуров

А вы согласны с негодованием Андрея Разина или поддерживаете Шнура? 4  

Оставить комментарий
  • 12112 / 26.03.19 18:48
    -
    2
    +
    Отвратительные слова про Москву. Шнурову следует извиниться за них.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Пума / 26.03.19 17:47
    -
    4
    +
    Шнуров в своем репертуаре)) Без него в нашем шоубизе было бы скучно. А так он периодически всех встряхивает и опускает на землю. Молодец. А до спора между Москвой и Питером мне нет никакого дела - я вообще в другом городе живу. По мне, так они оба настоящие клоаки, наводненные приезжими и маргиналами.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Chirilla / 26.03.19 17:32
    -
    0
    +
    От души посмеялась, смотря этот баттл. Думаю, Шнур говорил все это не серьезно. Да, это просто шутки, которые крутятся вокруг одного места. Не по-взрослому, конечно. Так такая у Сергея фишка. За это его и любят миллионы поклонников.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валерия Москва / 26.03.19 16:59
    -
    -2
    +
    Я поддержу Разина. Сама живу в столице уже 17 лет и могу с уверенностью сказать, что многие питерцы сами охотно сюда перебираются и остаются на ПМЖ. Санкт-Петербург своеобразный город, и многие даже родившиеся в нем не до конца понимают и принимают его. Москва тоже своеобразная, но она проще, открытее. А Шнур иногда действительно выходит за рамки своей эпатажности. И сейчас как раз тот случай - он перегнул.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору