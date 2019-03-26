Андрей Разин обещал 5 миллионов рублей тому, кто ударит Сергея Шнурова в лицо

Для тех, кто следит за жизнью и творчеством самого эпатажного отечественного музыканта Сергея Шнурова не станет открытием его нелюбовь к Москве. Шнур всегда был поклонником северной столицы, ведь он родился в ней и провел большую часть жизни. Поэтому неудивительно, что когда на интерактивном канале Z+ начался шуточный баттл между Шнуром и Артемием Лебедевым, посвященный двум столицам, первый, естественно, "топил" за Петербург.

Однако его высказывания буквально шокировали и ведущую, и оппонентов, ведь певец сравнил столицу и ее жителей с женским детородным органом. При этом, музыкант совершенно не выбирал слова, используя самые крепкие выражения из своего арсенала. По его мнению, Санкт-Петербург во всех смыслах превосходит Москву, ведь он даже по форме напоминает мужской орган, а москвичи, была бы на то их воля, заполонили бы весь Питер.

Эти и другие нелицеприятные эпитеты в адрес столицы, прозвучавшие из уст Сергея Шнурова в рамках баттла, очень возмутили известного продюсера Андрея Разина. По его мнению, "каждый уважающий себя москвич должен подойти и при первой же встрече набить ему рожу". Называть так большой многомиллионный город просто недопустимо, считает продюсер "Ласкового мая", а ещё он уверен в том, что Шнура необходимо проучить. И ради этого Разин не пожалеет пяти миллионов рублей. Продюсер обещает эту сумму в качестве награды тому смельчаку, кто ударит солиста группы "Ленинград" в лицо за столь некрасивые слова о Москве. Помимо этого, Андрей обещал обеспечить для защитника столицы поддержку в суде.

В своем обращении Разин также призвал мэра Москвы Сергея Собянина принять меры в отношении скандального артиста. По его мнению, сказанное не должно оставаться без внимания не только простыми жителями московского региона, но и властями города.