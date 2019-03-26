Андрей Разин обещал 5 миллионов рублей тому, кто ударит Сергея Шнурова в лицо
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Для тех, кто следит за жизнью и творчеством самого эпатажного отечественного музыканта Сергея Шнурова не станет открытием его нелюбовь к Москве. Шнур всегда был поклонником северной столицы, ведь он родился в ней и провел большую часть жизни. Поэтому неудивительно, что когда на интерактивном канале Z+ начался шуточный баттл между Шнуром и Артемием Лебедевым, посвященный двум столицам, первый, естественно, "топил" за Петербург.
Однако его высказывания буквально шокировали и ведущую, и оппонентов, ведь певец сравнил столицу и ее жителей с женским детородным органом. При этом, музыкант совершенно не выбирал слова, используя самые крепкие выражения из своего арсенала. По его мнению, Санкт-Петербург во всех смыслах превосходит Москву, ведь он даже по форме напоминает мужской орган, а москвичи, была бы на то их воля, заполонили бы весь Питер.
Эти и другие нелицеприятные эпитеты в адрес столицы, прозвучавшие из уст Сергея Шнурова в рамках баттла, очень возмутили известного продюсера Андрея Разина. По его мнению, "каждый уважающий себя москвич должен подойти и при первой же встрече набить ему рожу". Называть так большой многомиллионный город просто недопустимо, считает продюсер "Ласкового мая", а ещё он уверен в том, что Шнура необходимо проучить. И ради этого Разин не пожалеет пяти миллионов рублей. Продюсер обещает эту сумму в качестве награды тому смельчаку, кто ударит солиста группы "Ленинград" в лицо за столь некрасивые слова о Москве. Помимо этого, Андрей обещал обеспечить для защитника столицы поддержку в суде.
Меня поражает отсутствие реакции со стороны властей города Москвы после эфира на канале “Z+” от 18.03.2019. Сергей Семёнович, неужели в Мэрии нет соответствующих служб (Лужков Ю.М. не разрешил бы ему даже пересадку в московском аэропорту делать, не говоря уже о его посещении Москвы), имеющих достаточные знания и полномочия для объективной правовой оценки подобных деяний? Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич, при первой же встрече, набил бы ему рожу. Пока москвичи терпят такие выходки, Москва никогда в жизни не поднимется, потому что оскорблять так людей и называть так многомиллионный город просто недопустимо. А куда смотрит мэр, куда смотрит сам Владимир Владимирович Путин, который, также, живёт в Москве? Это получается, что наш президент живёт (не буду говорить это слово, как назвал Шнуров). Такое поведение вызывает отвращение к этому человеку. Я считаю, что на это надо отреагировать.
В своем обращении Разин также призвал мэра Москвы Сергея Собянина принять меры в отношении скандального артиста. По его мнению, сказанное не должно оставаться без внимания не только простыми жителями московского региона, но и властями города.
Краткая информация о Сергее Шнурове
Имя: Сергей Шнуров
Отчество: Владимирович
День рождения: 13.04.1973
Возраст: 45 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певец, музыкант
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Фотографии
А вы согласны с негодованием Андрея Разина или поддерживаете Шнура? 4
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12112 / 26.03.19 18:48Отвратительные слова про Москву. Шнурову следует извиниться за них.
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Пума / 26.03.19 17:47Шнуров в своем репертуаре)) Без него в нашем шоубизе было бы скучно. А так он периодически всех встряхивает и опускает на землю. Молодец. А до спора между Москвой и Питером мне нет никакого дела - я вообще в другом городе живу. По мне, так они оба настоящие клоаки, наводненные приезжими и маргиналами.
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Chirilla / 26.03.19 17:32От души посмеялась, смотря этот баттл. Думаю, Шнур говорил все это не серьезно. Да, это просто шутки, которые крутятся вокруг одного места. Не по-взрослому, конечно. Так такая у Сергея фишка. За это его и любят миллионы поклонников.
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Валерия Москва / 26.03.19 16:59Я поддержу Разина. Сама живу в столице уже 17 лет и могу с уверенностью сказать, что многие питерцы сами охотно сюда перебираются и остаются на ПМЖ. Санкт-Петербург своеобразный город, и многие даже родившиеся в нем не до конца понимают и принимают его. Москва тоже своеобразная, но она проще, открытее. А Шнур иногда действительно выходит за рамки своей эпатажности. И сейчас как раз тот случай - он перегнул.