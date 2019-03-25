Отец запретил Бритни Спирс выходить замуж

Карьера и личная жизнь Бритни Спирс – наглядный пример того, что у денег и славы есть две стороны. Справиться с популярностью, возможностями и психологической нагрузкой могут далеко не все. После сложного развода, срывов, злоупотребления алкоголем Бритни, казалось бы, взялась за себя. Певица похудела, стала чаще выступать и даже обзавелась молодым человеком. Именно за него она и собралась замуж, но отец сказал свое категорическое нет.

​

Бритни в свои 37 лет по закону обязана прислушиваться к папе. В 2007 году в период ее нервного срыва после развода с Кевином Федерлайном, родитель был назначен официальным опекуном артистки. Принимать важные жизненные решения и распоряжаться финансами самостоятельно, певица с тех пор не может.

Отец при этом кандидатурой будущего супруга недоволен. Как сообщают инсайдеры, уже пожилой мужчина считает Сэма Асгари альфонсом, которого в Бритни больше всего интересуют деньги и слава, а не она сама.

Родитель певицы уже находится в почтенном возрасте. Недавно ему исполнилось 66 лет. У него имеются проблемы со здоровьем. Не так давно он перенес хирургическое вмешательство и нуждается в уходе.

Любовь Спирс к молодому человеку оказалась настолько большой, что она не побоялась огорошить отца своим решением в сложный для него период.

Женщину при этом не смущает разница в возрасте. Сэм моложе ее на 12 лет. Она уже познакомила его с сыновьями от предыдущего брака и неоднократно говорила прессе о том, что желает родить еще одного ребенка, теперь уже от иранского фитнес-тренера.