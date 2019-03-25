Отец запретил Бритни Спирс выходить замуж
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Карьера и личная жизнь Бритни Спирс – наглядный пример того, что у денег и славы есть две стороны. Справиться с популярностью, возможностями и психологической нагрузкой могут далеко не все. После сложного развода, срывов, злоупотребления алкоголем Бритни, казалось бы, взялась за себя. Певица похудела, стала чаще выступать и даже обзавелась молодым человеком. Именно за него она и собралась замуж, но отец сказал свое категорическое нет.
Бритни в свои 37 лет по закону обязана прислушиваться к папе. В 2007 году в период ее нервного срыва после развода с Кевином Федерлайном, родитель был назначен официальным опекуном артистки. Принимать важные жизненные решения и распоряжаться финансами самостоятельно, певица с тех пор не может.
Отец при этом кандидатурой будущего супруга недоволен. Как сообщают инсайдеры, уже пожилой мужчина считает Сэма Асгари альфонсом, которого в Бритни больше всего интересуют деньги и слава, а не она сама.
Родитель певицы уже находится в почтенном возрасте. Недавно ему исполнилось 66 лет. У него имеются проблемы со здоровьем. Не так давно он перенес хирургическое вмешательство и нуждается в уходе.
Любовь Спирс к молодому человеку оказалась настолько большой, что она не побоялась огорошить отца своим решением в сложный для него период.
Женщину при этом не смущает разница в возрасте. Сэм моложе ее на 12 лет. Она уже познакомила его с сыновьями от предыдущего брака и неоднократно говорила прессе о том, что желает родить еще одного ребенка, теперь уже от иранского фитнес-тренера.
Краткая информация о Бритни Спирс
Имя: Бритни Спирс
День рождения: 02.12.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: г. Маккомб, США
Рост: 163 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А кого вы поддерживаете в этой ситуации? 6
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Гала / 26.03.19 07:40дааа, в 37 она выглядит не очень-то....
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Римма / 25.03.19 17:57У нее по ходу жесткая аддикция. Где этот смазливая гора мышц и где, видавшая виды Бритни? Отец – не дурак. Видит все со стороны.
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Марк / 25.03.19 14:49Отца, конечно. Спирс, к сожалению, испытание славой не прошла. Возродится ей как птице Феникс, не удалось.
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Персикова / 25.03.19 15:41Отец тоже виноват в том, что она не прошла испытание славой. Жаль смотреть на то, во что превратилась когда-то милая и талантливая девочка.
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3456 / 25.03.19 13:58Обалдеть! Вот это красавчик!
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Ленурова Асие / 25.03.19 12:10Где ее мозги? Зашла в его инсту. Там же только он любимый и его много. А о ней насмешливые и пренебрежительные высказывания. Все же ясно.