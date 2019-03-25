Ольга Бузова не поздравила сестру Анну с открытием салона красоты

Все последние месяцы в Сети очень бурно обсуждают ссору сестер Ольги и Анны Бузовых. По неизвестной причине девушки не общаются с конца января и продолжают игнорировать друг друга по сей день.

В минувший уик-энд в Москве прошло важное для Анны Бузовой событие - она открыла свой салон красоты, который являлся ее давней мечтой. Однако старшая и более известная сестра Ольга данное мероприятие не посетила, предпочитая провести это время в Испании. Для поклонников такое поведение стало доказательством того, что сестренки по-прежнему сильно обижены друг на друга и не готовы общаться даже по столь значительному поводу.

Напомним, что предполагаемый конфликт произошел вскоре после дня рождения телеведущей, которое та отпраздновала в Куршавеле в обществе сестры и подруг. Поначалу девушки делились совместными фотографиями и признавались друг другу в любви, но к концу отпуска что-то пошло не так и Ольга "отгородилась" от своих самых близких людей перелетом в бизнес-классе, тогда как Анна с остальными подругами ютилась в экономе. А после все они дружно отписались от Оли в Инстаграм. Поклонники сестёр неоднократно пытались выяснить причину разногласия, но Бузовы предпочитают эту ситуацию не комментировать. Также многие надеялась, что долгожданное примирение произойдет как раз таки на открытие салона Анны, но, увы, их ожидания не оправдались.

Примечательно, но на фоне разногласий с сестрой у Ольги будто бы начала налаживаться личная жизнь. Фолловеры заподозрили ее в романе с бывшим участником шоу "Замуж за Бузову" Валентином Коробковым. И оснований так думать у них два. Первое - это неожиданно появившееся кольцо с бриллиантом на пальчике телеведущей, которое, как выяснили пользователи, подарил ей именно Валентин. И второе доказательство - поздравление Коробковым Ольгиной мамы, которое звучало весьма недвусмысленно: "С днём рождения, тёща!" Помимо этого, Валентин выложил видео, где с удовольствием распевал песни поющей ведущей вместе с ее мамой Ириной.

Теперь все ждут дальнейшего развития событий.