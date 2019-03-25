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Ольга Бузова не поздравила сестру Анну с открытием салона красоты


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Все последние месяцы в Сети очень бурно обсуждают ссору сестер Ольги и Анны Бузовых. По неизвестной причине девушки не общаются с конца января и продолжают игнорировать друг друга по сей день.

В минувший уик-энд в Москве прошло важное для Анны Бузовой событие - она открыла свой салон красоты, который являлся ее давней мечтой. Однако старшая и более известная сестра Ольга данное мероприятие не посетила, предпочитая провести это время в Испании. Для поклонников такое поведение стало доказательством того, что сестренки по-прежнему сильно обижены друг на друга и не готовы общаться даже по столь значительному поводу.

Напомним, что предполагаемый конфликт произошел вскоре после дня рождения телеведущей, которое та отпраздновала в Куршавеле в обществе сестры и подруг. Поначалу девушки делились совместными фотографиями и признавались друг другу в любви, но к концу отпуска что-то пошло не так и Ольга "отгородилась" от своих самых близких людей перелетом в бизнес-классе, тогда как Анна с остальными подругами ютилась в экономе. А после все они дружно отписались от Оли в Инстаграм. Поклонники сестёр неоднократно пытались выяснить причину разногласия, но Бузовы предпочитают эту ситуацию не комментировать. Также многие надеялась, что долгожданное примирение произойдет как раз таки на открытие салона Анны, но, увы, их ожидания не оправдались.

Примечательно, но на фоне разногласий с сестрой у Ольги будто бы начала налаживаться личная жизнь. Фолловеры заподозрили ее в романе с бывшим участником шоу "Замуж за Бузову" Валентином Коробковым. И оснований так думать у них два. Первое - это неожиданно появившееся кольцо с бриллиантом на пальчике телеведущей, которое, как выяснили пользователи, подарил ей именно Валентин. И второе доказательство - поздравление Коробковым Ольгиной мамы, которое звучало весьма недвусмысленно: "С днём рождения, тёща!" Помимо этого, Валентин выложил видео, где с удовольствием распевал песни поющей ведущей вместе с ее мамой Ириной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Днём Рождения, тёща! 🎁💐

Публикация от Валентин Коробков (@valentin_korobkov)

Теперь все ждут дальнейшего развития событий.

 

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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0 Не нравится 0 Нравится 25.03.2019 Теги: Ольга Бузова

А как вы думаете, почему поссорились сестры Бузовы? 3  

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  • Светлана Муром / 25.03.19 19:36
    -
    0
    +
    Валентин Коробков молодец! Болела за него в "Замуж за Бузову". Зря Ольга сразу его не выбрала, он ей лучше всех подходил. Надеюсь, теперь они действительно вместе. Были бы красивой парой.
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  • Уля / 25.03.19 19:26
    -
    2
    +
    Правильно сказали - была бы между ними искренняя сестринская любовь, давно бы забыли все и помирились. А так это - лишь показуха, кто круче. А родители вынуждены маневрировать между ними. Отец пошел на открытие салона младшей дочери, а мать со старшей отмечали день рождения в Испании. По-моему, это не нормально.
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  • Ника / 25.03.19 17:27
    -
    1
    +
    Я почему-то думаю, что инициатором ссоры Ольга стала. Он только позиционирует себя как добренькая и открытая, а на самом деле про нее уже неоднократно писали, что она высокомерная и даже грубая. Наверное, Анне и остальным просто надоело перед ней "выслуживаться", вот и нашла коса на камень. А были бы там искренние сестринские чувства, давно бы уже простили друг друга и помирились.
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