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Известного актера сериалов Сергея Фролова оставили без квартиры


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Несмотря на щедрую оплату труда представителей актерского ремесла, жизнь многих артистов сложно назвать сказочной. Им тоже знакомы финансовые проблемы и жилищный вопрос.

Сергея Фролова, известного по картинам «Шпион», «Собачья работа» и «Саранча», лишили собственной квартиры. Причина инцидента – ипотечный кредит, оформленный матерью актера. В качестве залога было утверждено недвижимое имущество и вот дело дошло до того момента, когда схема мошенников дала свои плоды. Определенно, что пожилую женщину вовлекли в аферу, чтобы заполучить квартиру. Долг оказался неподъемной ношей для матери Сергея. В свою очередь, договоренность была нарушена и квартиру отобрали. Семью героя кинофильмов выставили на улицу и законные владельцы жилья с трудом добились права дать им немного времени, чтобы собрать вещи и документы.

Изначально,  речь шла о сумме в 0,6 миллиона рублей, с огромными годовыми в размере 28%. Женщина не смогла справиться с выплатой, и ради погашения задолженности ей предложили… взять другой займ. На этот раз, кредитная сумма была увеличина в два раза, а вместо ставки годовых оформили залог на квартиру. Вскоре мама актера умерла, и артисту пришлось бороться за имущество, хотя ни в каких аферах он не принимал участия. Сложность разбирательств заключается в том, что микрофинансовая организация действовала без нарушений закона. Впрочем, Сергей Фролов и его друзья не намерены сдаваться. Существует большая вероятность, что в ближайшее время все же откроют уголовное дело.


0 Не нравится 0 Нравится 07.03.2019 Теги: Сергей Фролов

Как бороться с кредитными организациями? 2  

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  • Элеонора / 07.03.19 20:20
    -
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    Не связываться с МФО это понятно, но Сергей то и не связывался с ними, а покойную мать втянули в аферу – это совсем другое дело. Выдержки и сил актеру и его близким, сейчас уже дажи «отжимы» имущества узаконили.
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  • Света / 07.03.19 20:19
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    Не оформлять займ в конторах, где за 5 минут без пакета документов предлагают энные суммы. В лучшем случае, обращаться в банк, а еще лучше – обходиться без кредитов и жить по средствам!
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