Известного актера сериалов Сергея Фролова оставили без квартиры

Несмотря на щедрую оплату труда представителей актерского ремесла, жизнь многих артистов сложно назвать сказочной. Им тоже знакомы финансовые проблемы и жилищный вопрос.

Сергея Фролова, известного по картинам «Шпион», «Собачья работа» и «Саранча», лишили собственной квартиры. Причина инцидента – ипотечный кредит, оформленный матерью актера. В качестве залога было утверждено недвижимое имущество и вот дело дошло до того момента, когда схема мошенников дала свои плоды. Определенно, что пожилую женщину вовлекли в аферу, чтобы заполучить квартиру. Долг оказался неподъемной ношей для матери Сергея. В свою очередь, договоренность была нарушена и квартиру отобрали. Семью героя кинофильмов выставили на улицу и законные владельцы жилья с трудом добились права дать им немного времени, чтобы собрать вещи и документы.

Изначально, речь шла о сумме в 0,6 миллиона рублей, с огромными годовыми в размере 28%. Женщина не смогла справиться с выплатой, и ради погашения задолженности ей предложили… взять другой займ. На этот раз, кредитная сумма была увеличина в два раза, а вместо ставки годовых оформили залог на квартиру. Вскоре мама актера умерла, и артисту пришлось бороться за имущество, хотя ни в каких аферах он не принимал участия. Сложность разбирательств заключается в том, что микрофинансовая организация действовала без нарушений закона. Впрочем, Сергей Фролов и его друзья не намерены сдаваться. Существует большая вероятность, что в ближайшее время все же откроют уголовное дело.