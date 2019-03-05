Петросян готов сдать в аренду квартиру вместе с проживающей в ней Степаненко
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Адвокат Сергей Жорин оставил на своей странице в сети инстаграм странное сообщение. В нем идет речь о том, что элитная квартира Евгения Петросяна сдается в аренду вместе с проживающий в ней артисткой Еленой Степаненко. Месячная оплата для любого желающего заселиться в апартаменты составит 300 000 руб. По всем вопросам Жорин попросил обращаться к нему лично. Журналисты выяснили, что это было за сообщение, и насколько оно соответствует действительности.
Как оказалось, таким образом адвокат Евгения Вагановича постарался привлечь внимание второй стороны судебного процесса и общественности к возникшей проблеме. С момента начала судебных тяжб все счета Евгения Петросяна были арестованы. При этом квитанции на оплату коммунальных услуг на квартиру, в которой сейчас проживает Степаненко, приходят регулярно. Освободить жилплощадь, по документам оформленную на юмориста, женщина отказалась.
Друзья, есть желающие арендовать квартиру @petrosyanevgeny ? Но есть отягчающее обстоятельство: там живет Елена Степаненко. Начальная цена аренды: 300тр в месяц. Пишите если заинтересовались. #Repost @kp_star_onlinekp with @get_repost ・・・ Евгений #Петросян сдаст квартиру-музей в центре Москвы вместе с живущей в ней Еленой #Степаненко 🤣 По словам звездного адвоката Сергея Жорина, артист на которого записана элитная жилплощадь, вынужден это сделать из-за огромных долгов по коммуналке. Подробнее по ссылке в шапке профиля и сторис ☝🏻 #kpru
Но и сама она приходящие квитанции оплачивать отказывается. За полгода судебных разбирательств сумма долга накопилась внушительная. Сергей предположил, что, сдав квадратные метры в аренду, они могли бы решить вопрос с постоянно растущим долгом. Как сказал адвокат, на ежедневные расходы осталось бы и Елене.
Также Сергей Жорин напомнил, что Степаненко отказалась покидать квартиру бывшего супруга и оценила ее в сумму, которая значительно превышает рыночную стоимость жилья. Согласно документам, предоставленным Еленой, данный объект стоит больше полумиллиарда рублей. Сторона Петросяна оценивает ее в 369 миллионов рублей.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
А как вы считаете, Елена Степаненко права в том, что не оплачивает счета? 4
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Gavan / 06.03.19 09:24Печаль, однако. Петросян, оказывается, не такой уж и «редиска».
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Не порядок / 05.03.19 20:09Стоит – не стоит, поделят – не поделят, но ты же блин, живешь в ней: воду, свет, газ мотаешь! За это-то плати!
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Эля / 05.03.19 14:57Ну, это совсем беда. Такая жадная тетка сразу вырисовывается.
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Махаон / 05.03.19 13:54Вот два дурака старых, пока поделят – помрут сами. А кто молодец? Дак, Таня – молодец!