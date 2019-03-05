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Петросян готов сдать в аренду квартиру вместе с проживающей в ней Степаненко


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Адвокат Сергей Жорин оставил на своей странице в сети инстаграм странное сообщение. В нем идет речь о том, что элитная квартира Евгения Петросяна сдается в аренду вместе с проживающий в ней артисткой Еленой Степаненко. Месячная оплата для любого желающего заселиться в апартаменты составит 300 000 руб. По всем вопросам Жорин попросил обращаться к нему лично. Журналисты выяснили, что это было за сообщение, и насколько оно соответствует действительности.

Как оказалось, таким образом адвокат Евгения Вагановича постарался привлечь внимание второй стороны судебного процесса и общественности к возникшей проблеме. С момента начала судебных тяжб все счета Евгения Петросяна были арестованы. При этом квитанции на оплату коммунальных услуг на квартиру, в которой сейчас проживает Степаненко, приходят регулярно. Освободить жилплощадь, по документам оформленную на юмориста, женщина отказалась.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, есть желающие арендовать квартиру @petrosyanevgeny ? Но есть отягчающее обстоятельство: там живет Елена Степаненко. Начальная цена аренды: 300тр в месяц. Пишите если заинтересовались. #Repost @kp_star_onlinekp with @get_repost ・・・ Евгений #Петросян сдаст квартиру-музей в центре Москвы вместе с живущей в ней Еленой #Степаненко 🤣 По словам звездного адвоката Сергея Жорина, артист на которого записана элитная жилплощадь, вынужден это сделать из-за огромных долгов по коммуналке. Подробнее по ссылке в шапке профиля и сторис ☝🏻 #kpru

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin)

Но и сама она приходящие квитанции оплачивать отказывается. За полгода судебных разбирательств сумма долга накопилась внушительная. Сергей предположил, что, сдав квадратные метры в аренду, они могли бы решить вопрос с постоянно растущим долгом. Как сказал адвокат, на ежедневные расходы осталось бы и Елене.

Также Сергей Жорин напомнил, что Степаненко отказалась покидать квартиру бывшего супруга и оценила ее в сумму, которая значительно превышает рыночную стоимость жилья. Согласно документам, предоставленным Еленой, данный объект стоит больше полумиллиарда рублей. Сторона Петросяна оценивает ее в 369 миллионов рублей.

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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0 Не нравится 1 Нравится 05.03.2019 Теги: Евгений Петросян

А как вы считаете, Елена Степаненко права в том, что не оплачивает счета? 4  

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