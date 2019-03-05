Петросян готов сдать в аренду квартиру вместе с проживающей в ней Степаненко

Адвокат Сергей Жорин оставил на своей странице в сети инстаграм странное сообщение. В нем идет речь о том, что элитная квартира Евгения Петросяна сдается в аренду вместе с проживающий в ней артисткой Еленой Степаненко. Месячная оплата для любого желающего заселиться в апартаменты составит 300 000 руб. По всем вопросам Жорин попросил обращаться к нему лично. Журналисты выяснили, что это было за сообщение, и насколько оно соответствует действительности.

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Как оказалось, таким образом адвокат Евгения Вагановича постарался привлечь внимание второй стороны судебного процесса и общественности к возникшей проблеме. С момента начала судебных тяжб все счета Евгения Петросяна были арестованы. При этом квитанции на оплату коммунальных услуг на квартиру, в которой сейчас проживает Степаненко, приходят регулярно. Освободить жилплощадь, по документам оформленную на юмориста, женщина отказалась.

Но и сама она приходящие квитанции оплачивать отказывается. За полгода судебных разбирательств сумма долга накопилась внушительная. Сергей предположил, что, сдав квадратные метры в аренду, они могли бы решить вопрос с постоянно растущим долгом. Как сказал адвокат, на ежедневные расходы осталось бы и Елене.

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Также Сергей Жорин напомнил, что Степаненко отказалась покидать квартиру бывшего супруга и оценила ее в сумму, которая значительно превышает рыночную стоимость жилья. Согласно документам, предоставленным Еленой, данный объект стоит больше полумиллиарда рублей. Сторона Петросяна оценивает ее в 369 миллионов рублей.