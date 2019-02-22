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Дочь разоблачила попытку Виктории Бони солгать подписчикам


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После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня осталась жить в Монако. В социальных сетях она рассказывала о том, что роскошную жизнь за границей обеспечила себе самостоятельно. Бывшая участница скандального телешоу неоднократно публиковала в сети инстаграм фотографии со знаменитостями, ролики из пятизвездочных отелей, номера в которых она якобы снимает на период отдыха.

Многие пользователи сомневались в правдивости слов девушки и даже вывели ее на чистую воду. Оказалось, что на одну из вечеринок футболиста Неймара Виктория Боня попала через вход для прислуги. Никто из приглашенных на закрытое мероприятие звезд не знал ее. Тем временем девушка в сети пыталась создать видимость близкого общения со знаменитостью.

На днях появилось еще одно подтверждение тому, что Боня лишь пытается создать видимость роскошной жизни. Сейчас Виктория находится в Таиланде вместе с дочерью Анджелиной. Во время прямого эфира девочка разоблачила маму со всей детской непосредственностью.

Выйдя на связь с подписчиками, Виктория рассказала о том, что в их пятизвездочном отеле есть роскошный пляж, на который она с дочерью сейчас идет. Девочка перебила маму криком, что на самом деле они здесь не живут. Не ожидавшая такого подвоха Боня, резко повысила голос и через несколько секунд отключилась.

Пользователей сети это позабавило. Ролик мгновенно разлетелся по различным пабликам.

Краткая информация о Виктории Боне

Имя: Виктория Боня

Отчество: Анатольевна

День рождения: 27.11.1979

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Краснокаменск, Читинская обл.

Рост: 170 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: ведущая, актриса

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9 Не нравится 2 Нравится 22.02.2019 Теги: виктория боня

Как вы относитесь к людям, которые пытаются создать видимость, что они богаче, чем есть на самом деле? 8  

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  • kira / 23.02.19 11:17
    -
    0
    +
    Жир с живота и боков уйдут с водой за неделю, если будeте cлeдовать этой новейшей методике - http://bit.ly/pohudel Лучший метод, для тех у кого нет денег или времени на спортзал и диеты! Мне помогло, я сбросил 10 кг за пару недель ничего не делая практически!
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  • Ляся / 23.02.19 10:58
    -
    2
    +
    Самое печальное в этой истории, что на всё происходящее смотрит и впитывает это как губка её собственная дочь.
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  • nick / 22.02.19 22:00
    -
    8
    +
    такие люди создают жалкое зрелище и обычно всегда плохо заканчивают. потому что, пока нормальные работают и зарабатывают, они пускают пыль в глаза. но сказочке всегда наступает конец
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  • влад Гродно / 22.02.19 21:32
    -
    7
    +
    Она работница сексиндустрии и ездит по вызовам , все оплачено, такая работа, потом поедет в эмираты, ее рынок по всему миру разбросан... так и живет и ребенка таскает .... почему не отберут ??!!
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  • влад Гродно / 22.02.19 21:26
    -
    3
    +
    Содержанка , ищет дурака, чтобы отжать что-либо... только мужики на умишке слабеньком, кроме мерзости ничего не вызывает....
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  • Миланка Барнаул / 22.02.19 20:19
    -
    1
    +
    Зачем раскрутили эту тему? Зацепились за слова ребёнка) конечно! Они не живут в Тайланде) они живут в Монако
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  • Micha / 22.02.19 15:58
    -
    13
    +
    Жалкое зрелище. Ещё и ребёнка втягивает в свои бредовые фантазии. Пора бы уже отцу самолично заниматься воспитанием дочери, а мамашу отправить на лечение от зависимости от социальных.сетей.
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  • Лемара / 22.02.19 14:08
    -
    10
    +
    Это побочка социальных сетей. Теперь именно так можно вычислить дурака.
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