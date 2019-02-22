Дочь разоблачила попытку Виктории Бони солгать подписчикам

После расставания с Алексом Смерфитом Виктория Боня осталась жить в Монако. В социальных сетях она рассказывала о том, что роскошную жизнь за границей обеспечила себе самостоятельно. Бывшая участница скандального телешоу неоднократно публиковала в сети инстаграм фотографии со знаменитостями, ролики из пятизвездочных отелей, номера в которых она якобы снимает на период отдыха.

Многие пользователи сомневались в правдивости слов девушки и даже вывели ее на чистую воду. Оказалось, что на одну из вечеринок футболиста Неймара Виктория Боня попала через вход для прислуги. Никто из приглашенных на закрытое мероприятие звезд не знал ее. Тем временем девушка в сети пыталась создать видимость близкого общения со знаменитостью.

На днях появилось еще одно подтверждение тому, что Боня лишь пытается создать видимость роскошной жизни. Сейчас Виктория находится в Таиланде вместе с дочерью Анджелиной. Во время прямого эфира девочка разоблачила маму со всей детской непосредственностью.

Выйдя на связь с подписчиками, Виктория рассказала о том, что в их пятизвездочном отеле есть роскошный пляж, на который она с дочерью сейчас идет. Девочка перебила маму криком, что на самом деле они здесь не живут. Не ожидавшая такого подвоха Боня, резко повысила голос и через несколько секунд отключилась.

Пользователей сети это позабавило. Ролик мгновенно разлетелся по различным пабликам.