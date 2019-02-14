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Рита Дакота хочет сделать липосакцию


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Еще до скандального развода с Владом Соколовским Рита стала рассказывать подписчикам, что недовольна своей фигурой после родов. Правда, это не помешало девушке стать соосновательницей финтес-проекта онлайн формата, созданного в паре с ее близкой подругой.

Спустя некоторое время исполнительница отказалась от него, но причины пояснила только сейчас. Дакота откровенно рассказала, что не считает свою фигуру идеальной. Более того, понимает, что она далека от модных сейчас параметров. Отказавшись от дальнейшего сотрудничества, певица решила больше не обманывать пользователей.

Девушка пояснила, что из-за родов у нее есть проблемы с тазобедренными суставами, и серьезные физические нагрузки ей противопоказаны. Именно из-за этого у нее не получается привести тело в порядок. Больше всего исполнительницу удручает наличие девушек с красивыми телами вокруг. По словам Риты, бывший супруг сразу после развода закрутил роман именно с такой дамой. По мнению Риты, девушка – идеальна, и конкурировать с ней бессмысленно.

Недовольство внешностью привело артистку к психологу. Она рассказала подписчикам, что сейчас активно работает со специалистом. Фактически он учит ее принимать собственное тело, но при этом на высказанное Ритой желание сделать липосакцию, психолог поддержал ее.

Есть у певицы и другие претензии к собственной внешности. Певица ранее озвучивала, что хотела бы сделать ринопластику. В подростковом возрасте она проколола нос обычной спицей. Из-за несоблюдения правил септики, хрящ воспалился. Нос, по словам Риты, немного распух и слегка искривился.

Краткая информация о Рите Дакоте

Имя: Рита Дакота

День рождения: 09.03.1990

Возраст: 28 лет

Место рождения: Минск, Беларусь

Рост: 166 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица

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1 Не нравится 0 Нравится 14.02.2019 Теги: Рита Дакота

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