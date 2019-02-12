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Андрей Аршавин угрожает своей бывшей жене тюрьмой


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Еще в самом конце прошлого года все СМИ облетела неожиданная новость - Андрей Аршавин расстался со своей супругой Алисой. Причиной для этого послужили систематические измены футболиста. Казалось бы, ничего особенного, разошлись и забыли. Но не тут то было! Между бывшими влюбленными разгорелся новый конфликт. И видимо дела обстоят настолько серьезно, что Алиса даже написала на Андрея заявление в полицию.

По утверждению девушки, спортсмен вместе с несколькими неизвестными ей мужчинами сначала отобрал у нее престижный автомобиль марки Mercedes GL-класса, а после этого стал угрожать реальным тюремным сроком. Основное требование футболиста - возвращение денег, которые он когда-то сам лично Алисе и отдал.

Естественно, столь агрессивные методы напугали маму троих детей и она поспешила обратиться к известному адвокату Александру Добровинскому, чтобы тот помог ей отстоять свои права. Помимо этого, Аршавина написала заявление в правоохранительные органы, в котором рассказала, что Андрей угрожает ей в телефонных сообщениях, обещая завести на нее уголовное дело и посадить в тюрьму.

Впрочем, как утверждает Добровинский, если со стороны футболиста действительно поступают угрозы, которые к тому же пугают детей, то его самого с высокой вероятностью ждет уголовное дело. "Вся доказательная база, которая требуется, у нас существует", - уверяет звездный адвокат.  А это значит, что Андрей и сам может в скором времени оказаться на скамье подсудимых. Но пока по данному вопросу идут разбирательства.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Кузьмина поженились 1 сентября 2016 года. А уже в феврале 2017 у супругов родилась дочь - Есения. Однако, как утверждает Алиса, Аршавин никогда не был примерным мужем и отцом. С самого начала отношений она была в курсе его измен, но несмотря ни на что всячески пыталась сохранить семью. В январе 2019 пара официально объявила о расставании.

 

Краткая информация об Андрее Аршавине

Имя: Андрей Аршавин

Отчество: Сергеевич

День рождения: 29.05.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 172 см

Вес: 71 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: футболист

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4 Не нравится 3 Нравится 12.02.2019 Теги: Андрей Аршавин

А что вы думаете о таком поведении Андрея Аршавина? 4  

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  • 50)50 / 13.02.19 11:14
    -
    2
    +
    и поделом) допрыгалась, "майорша фсб"
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  • kiparis / 12.02.19 18:28
    -
    4
    +
    Жадный он, аж до смешного. Помню еще здесь про ситуацию писали, перед НГ было, когда Аршавин свою очередную пассию на лошадке по Питеру катал. А когда пришло время расплачиваться, 1000 р. пожалел за аттракцион. И милиция приезжала, но ничего он так и не заплатил. А тут всего-навсего бывшая жена, женщина, которая ребенка ему родила, хочет, чтобы он ей и машину дорогущую и деньги оставил. Щассс! Ни на того напала, милочка! Эх, Андрюша, Андрюша. Как к футболисту, к тебе прекрасное отношение, но как мужчина ты смешен! А Алисе этой следовало бы сразу "голову включить", когда о первой измене прознала, а не надеяться на чудо.
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    • Micha / 13.02.19 08:10
      -
      8
      +
      Ей надо было голову включить уже когда он таким образом с Барановский и своими детьми обошёлся, а не думать "я - другая, я его изменю, со мной он будет совсем другим". Ладно, женщин разлюбил, но наделанных детей бросает - алименты не платит, не видится, это уже перебор. И ведь найдётся следующая клуша, которая ему наполнит детей, а он и её бросит, и опять все будут удивляться :)))
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  • Анна / 12.02.19 18:13
    -
    5
    +
    М-да, Аршавин хоть и мега талантливый футболист, но как человек - гнилой. И в первых отношениях, с Барановской, он повел себя как полное ничтожество. И сейчас "выделился". Ничему его жизнь не учит. Хорошо хоть с детьми Юлии теперь начал общаться. А то ведь напрочь о них забыл. И в этом браке теперь дочка подрастает. Совсем не взрослое поведение.
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