Андрей Аршавин угрожает своей бывшей жене тюрьмой

Еще в самом конце прошлого года все СМИ облетела неожиданная новость - Андрей Аршавин расстался со своей супругой Алисой. Причиной для этого послужили систематические измены футболиста. Казалось бы, ничего особенного, разошлись и забыли. Но не тут то было! Между бывшими влюбленными разгорелся новый конфликт. И видимо дела обстоят настолько серьезно, что Алиса даже написала на Андрея заявление в полицию.

По утверждению девушки, спортсмен вместе с несколькими неизвестными ей мужчинами сначала отобрал у нее престижный автомобиль марки Mercedes GL-класса, а после этого стал угрожать реальным тюремным сроком. Основное требование футболиста - возвращение денег, которые он когда-то сам лично Алисе и отдал.

Естественно, столь агрессивные методы напугали маму троих детей и она поспешила обратиться к известному адвокату Александру Добровинскому, чтобы тот помог ей отстоять свои права. Помимо этого, Аршавина написала заявление в правоохранительные органы, в котором рассказала, что Андрей угрожает ей в телефонных сообщениях, обещая завести на нее уголовное дело и посадить в тюрьму.

Впрочем, как утверждает Добровинский, если со стороны футболиста действительно поступают угрозы, которые к тому же пугают детей, то его самого с высокой вероятностью ждет уголовное дело. "Вся доказательная база, которая требуется, у нас существует", - уверяет звездный адвокат. А это значит, что Андрей и сам может в скором времени оказаться на скамье подсудимых. Но пока по данному вопросу идут разбирательства.

Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Кузьмина поженились 1 сентября 2016 года. А уже в феврале 2017 у супругов родилась дочь - Есения. Однако, как утверждает Алиса, Аршавин никогда не был примерным мужем и отцом. С самого начала отношений она была в курсе его измен, но несмотря ни на что всячески пыталась сохранить семью. В январе 2019 пара официально объявила о расставании.