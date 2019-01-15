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Мама Брэда Питта ополчилась на Анджелину Джоли


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Мама Брэда Питта Джейн Питт всерьёз ополчилась против своей бывшей невестки - Анджелины Джоли. Женщина считает, что та намеренно рассказывает про Брэда гадости, чтобы лучше выглядеть на его фоне в глазах общественности.

И стоит заметить, что у Джейн есть все основания так думать, ведь за последнее время Анджелина чего только не делала, чтобы испортить репутацию бывшего мужа. Она обвиняла Питта в алкоголизме, домашнем насилии, рассказывала обо всех, даже самых незначительных его проступках. И всё это ради того, чтобы иметь единоличную опеку над шестью общими детьми. У Брэда же не оставалось иного выбора, кроме как терпеть выходки бывшей супруги, ведь он также хотел видеть детей и общаться с ними. Однако, в последнее время Анджелина сделала всё возможное, чтобы те сами не захотели видеть отца. Например, некоторое время назад она рассказала приемному сыну Паксу о том, что Брэд Питт был против его усыновления. Причём преподнесла всё это в такой форме, что теперь ребёнок категорически отказывается общаться с отцом.

И вот после долгого молчания слово решила взять Джейн Питт. Мать известного актера поначалу вообще не хотела вмешиваться во всю эту ситуацию. Но сейчас у неё просто нет сил сдерживаться. Ведь как оказалось, ни она, ни Брэд в настоящее время почти не видят детей. Именно поэтому женщина находится на грани и едва останавливает себя, чтобы не поехать к Анджелине и лично не высказать ей всё, что о ней думает. Более того, родители Питта уверены, что Джоли вообще намерена испортить карьеру их сыну. Ведь она то и дело манипулирует общественным мнением, выставляя его в нелицеприятном свете.

Напомним, что Джейн и Уильям Питты изначально были против брака своего сына с Анджелиной. И впоследствии им понадобилось много времени, чтобы найти общий язык со знаменитой невесткой. Теперь же они и вовсе считают, что Джоли испортила жизнь их сыну.

Краткая информация о Брэде Питте

Имя: Брэд Питт

День рождения: 18.12.1963

Возраст: 55 лет

Место рождения: США

Рост: 180 см

Вес: 88 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 15.01.2019 Теги: Брэд Питт

А как вы расцениваете поведение Анджелины Джоли? 6  

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  • Апельсиновая / 16.01.19 11:30
    -
    0
    +
    Не пойму, чего Жоля добивается. Чего она против того, что Питя будет вошкаться с детьми? Что он ей такого сделал (или не сделал), что она бесится и никак угомониться не может?
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  • Мираж / 16.01.19 05:09
    -
    4
    +
    Ощущение такое, что приемные мальчики Питтов как то болезненно любят маму . И ее любовь тоже странная. А родные дочери категорически не хотят быть женщинами. И если опека будет только у Джоли, еще много чего вылезет у них( .
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  • 64 регион / 15.01.19 20:39
    -
    8
    +
    Вот читаю сейчас и думаю - Анджелина же позиционирует себя добрейшим созданием. Ездит по миру, старается помогать тем, кто в этом нуждается, детишек вам сколько приемных... А поведение как у человека очень подлого и беспринципного. Я в этой ситуации полностью на стороне Брэда. Ведёт он себя значительно достойнее своей зазнавшийся жены. И я надеюсь, что когда будет окончательный суд, то он оценит ситуацию объективно. А родителям Питта желаю терпения!
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    • Кукурука / 15.01.19 21:53
      -
      -2
      +
      Ну свекровь невзлюбившая невестку не новость. Анджелина всегда была на грани нормальности. А ожидания от мужчин как к отцу и партнеру завышены явно. Бред слегка психанул, наехал на подростка и у нее крышу снесло. Она изначально такая была. Последствия брака ее родителей. Но это не отменяет, того, что она хороший человек и самоотдача в качестве посла ООН тоже на грани адекватности выглядит. Учитывая количество детей, попутные съёмки и карьеру, это явно нелегко. Ну а с мужчинами у каждой женщины своя история. Обиженные женщины из -за несбывшихся ожиданий всегда мстят. Но Бред молодец. Держится в рамках приличия. Свекровь же надо молчать всегда. Если умна и хитра поддержит невестку , поохает по женски и всё сгладиться, а так - не видать внуков.
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  • Марго / 15.01.19 20:29
    -
    4
    +
    Как можно расценивать такое поведение? Конечно негативно! Джоли оказалась очень наглой, злой и беспринципной женщиной, которая ради достижения своих целей будет использовать любые, даже самые омерзительные методы. Ну разве можно настроить ребенка против отца? В этой ситуации я просто поражаюсь терпению Питта. А гнев его матери вполне оправдан, ведь там любимые внуки, которых пожилым людям конечно же хочется видеть. Если бы здесь можно было ругаться, я бы сказала, кем в этой ситуации вижу Анджелину.
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    • Кукурука / 15.01.19 21:58
      -
      -1
      +
      А если вас свекровь всю жизнь терпеть не могла? А тут, ох ох ох, внуки нужны. Чтобы она при внуках мочалила тему какая плохая у них мать: " Я всегда была против, чтобы ваш папа на ней женился. " Нафиг нужен этот невроз детям. С папой - другое дело. Но вот свекрови, за что боролись, как говорится.
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