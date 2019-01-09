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Анастасия Волочкова хочет переехать на Мальдивы


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Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила покинуть Россию и перебраться жить на райские Мальдивы. Конечно, окончательно расставаться с Родиной звезда не планирует, ведь здесь она дает многочисленные концерты. Однако, большую часть времени Настя все-таки хочет проводить на другом конце света.

Вот уже несколько лет подряд Волочкова по традиции зимой улетает на Мальдивы. Здесь артистка много медитирует, отдыхает, расслабляется и набирается сил для новых творческих проектов. А еще она радует поклонников откровенными фотографиями и своим фирменным шпагатом. Естественно, фолловеры тоже не остаются в стороне и бурно обсуждают поведение Анастасии в комментариях, к чему она, впрочем, относится вполне спокойно.

Однако, в этот раз ей все-таки удалось удивить поклонников больше обычного. Так, на днях через свою официальную страничку в Инстаграм балерина заявила, что планирует остаться на одном из Мальдивских островов на ПМЖ. По ее словам, она уже давно присмотрела это место для постоянного проживания и считает райский остров любимым местом на Земле. Оказывается, этот шаг Анастасия обдумывала уже достаточно долго, но из-за различных обстоятельств окончательный переезд то и дело откладывался. И вот наконец решение принято и Волочкова занялась организационными вопросами, такими, как поиск для дочери Ариадны подходящей школы. А в Россию балерина планирует прилетать исключительно по творческой необходимости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах..🌴 И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Впрочем, далеко не все поклонники звезды поверили, что она вот так просто бросит отца, за которым нужен постоянный присмотр, работу и свой дом в Москве, в который вложила столько сил и денег. Так что, большинство посчитало, что Волочкова как всегда эпатирует и старается привлечь к себе больше внимания. Также очень много вопросов пользователи задают и о новом возлюбленном балерины, уговаривая ее наконец показать его лицо. Правда делать этого Настя не торопится.

Краткая информация об Анастасии Волочковой

Имя: Анастасия Волочкова

Отчество: Юрьевна

День рождения: 20.01.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 171 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: балерина, актриса

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1 Не нравится 0 Нравится 09.01.2019 Теги: анастасия волочкова

А как считаете Вы, Настя действительно планирует переезд или просто шутит? 1  

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