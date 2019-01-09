Анастасия Волочкова хочет переехать на Мальдивы

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова решила покинуть Россию и перебраться жить на райские Мальдивы. Конечно, окончательно расставаться с Родиной звезда не планирует, ведь здесь она дает многочисленные концерты. Однако, большую часть времени Настя все-таки хочет проводить на другом конце света.

Вот уже несколько лет подряд Волочкова по традиции зимой улетает на Мальдивы. Здесь артистка много медитирует, отдыхает, расслабляется и набирается сил для новых творческих проектов. А еще она радует поклонников откровенными фотографиями и своим фирменным шпагатом. Естественно, фолловеры тоже не остаются в стороне и бурно обсуждают поведение Анастасии в комментариях, к чему она, впрочем, относится вполне спокойно.

Однако, в этот раз ей все-таки удалось удивить поклонников больше обычного. Так, на днях через свою официальную страничку в Инстаграм балерина заявила, что планирует остаться на одном из Мальдивских островов на ПМЖ. По ее словам, она уже давно присмотрела это место для постоянного проживания и считает райский остров любимым местом на Земле. Оказывается, этот шаг Анастасия обдумывала уже достаточно долго, но из-за различных обстоятельств окончательный переезд то и дело откладывался. И вот наконец решение принято и Волочкова занялась организационными вопросами, такими, как поиск для дочери Ариадны подходящей школы. А в Россию балерина планирует прилетать исключительно по творческой необходимости.

Впрочем, далеко не все поклонники звезды поверили, что она вот так просто бросит отца, за которым нужен постоянный присмотр, работу и свой дом в Москве, в который вложила столько сил и денег. Так что, большинство посчитало, что Волочкова как всегда эпатирует и старается привлечь к себе больше внимания. Также очень много вопросов пользователи задают и о новом возлюбленном балерины, уговаривая ее наконец показать его лицо. Правда делать этого Настя не торопится.