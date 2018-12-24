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Билану исполнилось 37


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По признанию Димы Билана, после победы на Евровидении в 2008 году он заметил у себя признаки звездной болезни. Слава, успех и признание со стороны богатых людей вскружили ему голову, но позже певцу хватило самокритики, чтобы вернуться с небес на землю и адекватно оценивать все происходящее.

На сегодняшний день Дима Билан является успешным и состоятельным артистом. У него есть недвижимость в Подмосковье. Дом он купил для своих родителей и в ближайшее время собирается приобрести еще один, но уже поближе к Москве. Отчасти это связано с состоянием здоровья отца, которого недавно прооперировали, а также с желанием пожилых родителей видеться с сыном чаще. Недвижимость за рубежом артист приобретать не планирует. По словам Димы, он наблюдал за коллегами по эстраде и понял, что подобное вложение себя не окупает.

Билан востребован, но в последние годы он старается выкраивать время на отдых. В прошлом году у него было три небольших отпуска, а в уходящем, он на длительное время прерывал гастрольную деятельность. Около месяца артист путешествовал по Тибету и Непалу в компании близкой подруги, увлекающейся фотографией. Всем происходящим, а также прекрасными видами вокруг Дима активно делился с подписчиками микроблога.

По признанию артиста, он научился тратить заработанные деньги с умом. Часть доходов он отправляет в родной город в Кабардино-Балкарии в качестве поддержки местного населения. Единственная мания, которую ему не удалось преодолеть – это тяга к гаджетам. Как утверждает певец, технику, которой он долго не пользуется, ему приходится раздавать друзьям. Кстати, доход Диме приносит не только концертная деятельность. У него есть небольшой деревообрабатывающий завод и гостиница в Подмосковье эконом-класса.

Что касается личной жизни, певец предпочитает ее не афишировать. Он отмечает, что раньше позволял себя заводить легкие знакомства, и ему нравилась буря эмоций, которые они дают, но сейчас он воспринимает романы намного спокойнее. В его представлении, главное – это взаимопонимание, умение чувствовать человека и не «лезть в бутылку» тогда, когда это не нужно. Дима отметил, что к таким отношениям люди приходят с возрастом.

Краткая информация о Диме Билане

Имя: Дима Билан

Отчество: Николаевич

День рождения: 24.12.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: г. Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певец

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0 Не нравится 0 Нравится 24.12.2018 Теги: Дима Билан

Как вы считаете, Дима Билан достойный артист современной эстрады? 2  

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