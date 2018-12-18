Агата Муцениеце рассказала, как ее обижали в школе

Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце поддержала новый интернет-проект, посвящённый подростковой жестокости и рассказала о том, как ей самой нелегко приходилось в школе.

Оказывается, известная российская актриса тоже подвергалась издевательствам со стороны сверстников. Более того, однажды девочки, учившиеся на несколько классов старше, едва не учинили над ней расправу. А причиной послужило то, что им не нравилось, как Агата одевалась.

По признанию артистки, когда она училась в шестом классе, у неё было не очень много одежды. И чтобы хоть как-то разнообразить свой образ, она смешивала всё, что было в её гардеробе. При этом, девочка была уверена, что вокруг никому нет дела до того, как она одевается. Однако, вскоре выяснилось, что это не совсем так.

В той же школе вместе с Агатой учились девочки, которые постоянно ее дразнили. По всей видимости, им не очень нравился стиль будущей звезды и они всячески старались ее задеть. Часто Агата слышала себе вслед издевательское "красотка" и насмешку над ее "шикарными" нарядами. По признанию Муцениеце, сначала она пыталась обидчиц игнорировать. Но из-за того, что терпеть колкости приходилось каждый день, нервы просто не выдержали и она показала девчонкам неприличный жест, после чего сразу убежала на урок. Тогда Агата была невероятно довольна собой и удивлялась собственной смелости. Впрочем, очень скоро ей едва не пришлось об этом сильно пожалеть.

Мстительные девятиклассницы подкараулили актрису среди урока, когда она отпросилась в туалет, и окружили ее. Их было шестеро и каждая из них требовала извинений. Это сейчас девушка признается, что была близка к тому, чтобы расплакаться, но тогда Агата упорствовала и не сдавалась.

Всё закончилось благополучно: в коридоре появился учитель и девочка попросила у неё помощи. А обидчицы тут же бросились врассыпную. Как это ни странно, но после этого они стали полностью игнорировать Агату, считая ее стукачкой.