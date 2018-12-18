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Агата Муцениеце рассказала, как ее обижали в школе


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Супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце поддержала новый интернет-проект, посвящённый подростковой жестокости и рассказала о том, как ей самой нелегко приходилось в школе.

Оказывается, известная российская актриса тоже подвергалась издевательствам со стороны сверстников. Более того, однажды девочки, учившиеся на несколько классов старше, едва не учинили над ней расправу.  А причиной послужило то, что им не нравилось, как Агата одевалась.

По признанию артистки, когда она училась в шестом классе, у неё было не очень много одежды. И чтобы хоть как-то разнообразить свой образ, она смешивала всё, что было в её гардеробе. При этом, девочка была уверена, что вокруг никому нет дела до того, как она одевается. Однако, вскоре выяснилось, что это не совсем так.

В той же школе вместе с Агатой учились девочки, которые постоянно ее дразнили. По всей видимости, им не очень нравился стиль будущей звезды и они всячески старались ее задеть. Часто Агата слышала себе вслед издевательское "красотка" и насмешку над ее "шикарными" нарядами. По признанию Муцениеце, сначала она пыталась обидчиц игнорировать. Но из-за того, что терпеть колкости приходилось каждый день, нервы просто не выдержали и она показала девчонкам неприличный жест, после чего сразу убежала на урок. Тогда Агата была невероятно довольна собой и удивлялась собственной смелости. Впрочем, очень скоро ей едва не пришлось об этом сильно пожалеть.

Мстительные девятиклассницы подкараулили актрису среди урока, когда она отпросилась в туалет, и окружили ее. Их было шестеро и каждая из них требовала извинений. Это сейчас девушка признается, что была близка к тому, чтобы расплакаться, но тогда Агата упорствовала и не сдавалась.

Всё закончилось благополучно: в коридоре появился учитель и девочка попросила у неё помощи. А обидчицы тут же бросились врассыпную. Как это ни странно, но после этого они стали полностью игнорировать Агату, считая ее стукачкой.

 

Краткая информация об Агате Муцениеце

Имя: Агата Муцениеце

День рождения: 01.03.1989

Возраст: 29 лет

Место рождения: Рига, Латвия

Рост: 172 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2018 Теги: Агата Муцениеце

А Вы сталкивались с подростковой жестокостью? 2  

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  • Павел / 18.12.18 23:22
    -
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    +
    Школа - это тоже общество. Там царит своя иерархия, в которой есть те, кто на высоте, а есть и другие - изгои. И если ты не будешь за себя стоять, тебя никто не пожалеет, исход будет плачевным. Эта девочка - Агата - сделала абсолютно правильно, что не пустила слезу. Возможно, именно поэтому ее оставили в покое. Они поняли, что у неё есть стержень. В противном случае, учитель для них был бы лишь временным препятствием.
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  • Инна / 18.12.18 23:10
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    0
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    Наверное нет человека, который с ней бы не сталкивался. И у нас в школе тоже были такие случаи. Например, в нашем классе училась девочка, которая в принципе ничем не выделялась. Но от чего-то ее все очень не любили, постоянно толкали, обзывали, смеялись. Естественно Аня (так ее звали) страдала от этого, тем более, что друзей у неё не было совсем. Я помню, как она начала замыкаться в себе. И чтобы помочь ей, родители решили перевести ее в другую школу.
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