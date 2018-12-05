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Манукян подозревает, что Малахову устроили травлю


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В последнее время руководству «Первого» и телеканала «Россия» поступает множество жалоб от телезрителей и медийных лиц в форме петиций, а также исков с требованием денежной компенсации за причиненный моральный ущерб, нарушение авторских прав и т.д. Все они касаются телепередач, ведущим которых был либо является Андрей Малахов.

Скандалы набирают обороты и уже сегодня в поддержку телезрителей начинают высказываться звезды. Так, на прошлой неделе Мария Шукшина поддержала идею о закрытии подобных шоу. Актриса назвала их «мракобесием».

Спустя несколько дней после этого инцидента в адрес канала «Россия» был подан иск со стороны Анатолия Кашпировского. Известный телеведущий хочет получить компенсацию за вред, нанесенный деловой репутации. Ущерб Анатолий оценил в один миллион рублей. Основанием для подачи заявления с его стороны стал выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором эксперты называли его жуликом и мошенником.

Кашпировский посчитал это возмутительным, поскольку передача выходила в записи и у режиссеров имелась возможность вырезать порочащие честь и репутацию слова.

О произошедшем узнал Вадим Манукян. Его удивил тот факт, что выпуск с Кашпировским вышел ровно год назад, а в суд Анатолий решил обратиться только сейчас, когда в адрес Малахова иски посыпались как из рога изобилия.

Проанализировав события последнего времени, Вадим отметил, что совокупность фактов наводит его на подозрение о травле в адрес Андрея Малахова.

Краткая информация об Андрее Малахове

Имя: Андрей Малахов

Отчество: Николаевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: телеведущий, шоумен

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0 Не нравится 0 Нравится 05.12.2018 Теги: Андрей Малахов

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