Манукян подозревает, что Малахову устроили травлю

В последнее время руководству «Первого» и телеканала «Россия» поступает множество жалоб от телезрителей и медийных лиц в форме петиций, а также исков с требованием денежной компенсации за причиненный моральный ущерб, нарушение авторских прав и т.д. Все они касаются телепередач, ведущим которых был либо является Андрей Малахов.

Скандалы набирают обороты и уже сегодня в поддержку телезрителей начинают высказываться звезды. Так, на прошлой неделе Мария Шукшина поддержала идею о закрытии подобных шоу. Актриса назвала их «мракобесием».

Спустя несколько дней после этого инцидента в адрес канала «Россия» был подан иск со стороны Анатолия Кашпировского. Известный телеведущий хочет получить компенсацию за вред, нанесенный деловой репутации. Ущерб Анатолий оценил в один миллион рублей. Основанием для подачи заявления с его стороны стал выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором эксперты называли его жуликом и мошенником.

Кашпировский посчитал это возмутительным, поскольку передача выходила в записи и у режиссеров имелась возможность вырезать порочащие честь и репутацию слова.

О произошедшем узнал Вадим Манукян. Его удивил тот факт, что выпуск с Кашпировским вышел ровно год назад, а в суд Анатолий решил обратиться только сейчас, когда в адрес Малахова иски посыпались как из рога изобилия.

Проанализировав события последнего времени, Вадим отметил, что совокупность фактов наводит его на подозрение о травле в адрес Андрея Малахова.