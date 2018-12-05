Манукян подозревает, что Малахову устроили травлю
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В последнее время руководству «Первого» и телеканала «Россия» поступает множество жалоб от телезрителей и медийных лиц в форме петиций, а также исков с требованием денежной компенсации за причиненный моральный ущерб, нарушение авторских прав и т.д. Все они касаются телепередач, ведущим которых был либо является Андрей Малахов.
Скандалы набирают обороты и уже сегодня в поддержку телезрителей начинают высказываться звезды. Так, на прошлой неделе Мария Шукшина поддержала идею о закрытии подобных шоу. Актриса назвала их «мракобесием».
Спустя несколько дней после этого инцидента в адрес канала «Россия» был подан иск со стороны Анатолия Кашпировского. Известный телеведущий хочет получить компенсацию за вред, нанесенный деловой репутации. Ущерб Анатолий оценил в один миллион рублей. Основанием для подачи заявления с его стороны стал выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в котором эксперты называли его жуликом и мошенником.
Кашпировский посчитал это возмутительным, поскольку передача выходила в записи и у режиссеров имелась возможность вырезать порочащие честь и репутацию слова.
О произошедшем узнал Вадим Манукян. Его удивил тот факт, что выпуск с Кашпировским вышел ровно год назад, а в суд Анатолий решил обратиться только сейчас, когда в адрес Малахова иски посыпались как из рога изобилия.
Проанализировав события последнего времени, Вадим отметил, что совокупность фактов наводит его на подозрение о травле в адрес Андрея Малахова.
Краткая информация об Андрее Малахове
Имя: Андрей Малахов
Отчество: Николаевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 46 лет
Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: телеведущий, шоумен
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Малахову действительно устроили травлю? 4
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gorod / 05.12.18 13:22Главный сплетник страны. В своей тусовочке дают друг другу заработать.
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Сопот / 05.12.18 12:26Нет, не считаю. Никто же не трогает передачи, в которых он мило беседует с представителями эстрады и никого ни на что не провоцирует.
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Dream / 05.12.18 12:10Ну и жук этот Манукян. И Шукшиной поддакивает, и Малахову. Класс.
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Николай С. / 05.12.18 11:47Авторские права нарушил? Нарушил. Девочку несовершеннолетнюю вытащил на экран с историей о ее похождениях? Вытащил. Грязное белье полоскает? Полоскает. Все заслуженно. Наконец-то.