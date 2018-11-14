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Для чего Собчак пиар на беременности?


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Первым СМИ, которое сообщило о беременности Ксении Анатольевны Собчак, стал интернет-портал «Super». Источник у издания оказался более чем надежный. Слова о том, что телеведущая находится в интересном положении во второй раз, произнес во время беседы с журналистом официальный представитель Ксении Кирилл Суханов.

В это же время Собчак стала носить свободные в талии вещи и отшучиваться, уходя от прямых ответов.

Когда стало заметно, что фигура Ксении остается неизменной, сама она употребляет алкоголь в компании с подругами и все чаще облачается в облегающие вещи, у журналистов вновь стали возникать вопросы. В ответ на это Собчак в свойственной телеведущей резкой манере заявила, что ей порядком надоели охотники за чужими беременностями, которые теперь напишут, что она сделала аборт от мифического любовника.

Представители издания были возмущены, поскольку не пересказывали слухи, а опубликовали информацию на основе данных «из первых уст». Разобравшись в истории, журналисты опубликовали гневный пост в своем телеграм-канале.

Как оказалось, информация была озвучена Кириллом с подачи самой Собчак. Ксении был нужен дополнительный пиар перед стартом нового шоу. Своей цели она добилась, выставив лжецами представителей издания. Впрочем, «Super» отмечают, что запись разговора с Сухановым у них сохранилась, а потому они ждут извинений от телеведущей и предлагают ей все-таки дружить. 

Краткая информация о Ксении Собчак

Имя: Ксения Собчак

Отчество: Анатольевна

День рождения: 05.11.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 167 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: ведущая, журналист

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2018 Теги: Ксения Собчак

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