 
 
 

 
 
На главную
 
 

Секрет молодости 70-летней модели


0 0

Мэй Маск – одна из самых знаменитых возрастных моделей на Западе. Женщина, которой исполнилось 70 лет, выглядит потрясающе. Она легко двигается, всегда улыбается и заражает других своим позитивом.

На днях она появилась на церемонии InStyle Awards. Для светского мероприятия Мэй выбрала брючный костюм белого цвета. Она с удовольствием ответила журналистам на вопросы. По словам женщины, особых секретов молодости у нее нет. Она ежедневно уделяет внимание сердечно-сосудистой системе и делает для этого кардио упражнения. Длительность одного занятия в среднем составляет 30 минут.

Также Мэй рассказала, что легкость в ее движениях – это результат хорошей растяжки. Именно она дает гибкость и грацию, которые украшают любую женщину, вне зависимости от возраста.

Что касается рациона, Мэй полностью отказалась от сладкого и сдобы. Уже много лет она употребляет качественные и свежие овощи и фрукты, практически ежедневно в ее меню входит суп из бобовых. Не отказывает себе Мэй и в мясе. Из всех видов она предпочитает ягнятину. В качестве перекуса Мэй берет с собой орехи и чернослив. К слову, женщина не только модель. Она профессионально занимается диетологией и потому относится к еде с уважением, но без фанатизма. Строгих диет в ее жизни нет.

Впервые на подиуме Мэй появилась еще 50 лет назад, и популярность обрела задолго до появления сына миллиардера. Да-да, отпрыск этой прекрасно сохранившейся женщины тот самый Илон Маск. Имея безграничные финансовые возможности женщина, правильно распорядилась ими и не испортила свою естественную красоту многочисленными пластическими операциями и инъекциями. 


0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2018 Теги: Мэй Маск

Вы хотели бы в старости выглядеть также как Мэй? 4  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору