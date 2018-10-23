Секрет молодости 70-летней модели

Мэй Маск – одна из самых знаменитых возрастных моделей на Западе. Женщина, которой исполнилось 70 лет, выглядит потрясающе. Она легко двигается, всегда улыбается и заражает других своим позитивом.

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На днях она появилась на церемонии InStyle Awards. Для светского мероприятия Мэй выбрала брючный костюм белого цвета. Она с удовольствием ответила журналистам на вопросы. По словам женщины, особых секретов молодости у нее нет. Она ежедневно уделяет внимание сердечно-сосудистой системе и делает для этого кардио упражнения. Длительность одного занятия в среднем составляет 30 минут.

Также Мэй рассказала, что легкость в ее движениях – это результат хорошей растяжки. Именно она дает гибкость и грацию, которые украшают любую женщину, вне зависимости от возраста.

Что касается рациона, Мэй полностью отказалась от сладкого и сдобы. Уже много лет она употребляет качественные и свежие овощи и фрукты, практически ежедневно в ее меню входит суп из бобовых. Не отказывает себе Мэй и в мясе. Из всех видов она предпочитает ягнятину. В качестве перекуса Мэй берет с собой орехи и чернослив. К слову, женщина не только модель. Она профессионально занимается диетологией и потому относится к еде с уважением, но без фанатизма. Строгих диет в ее жизни нет.

Впервые на подиуме Мэй появилась еще 50 лет назад, и популярность обрела задолго до появления сына миллиардера. Да-да, отпрыск этой прекрасно сохранившейся женщины тот самый Илон Маск. Имея безграничные финансовые возможности женщина, правильно распорядилась ими и не испортила свою естественную красоту многочисленными пластическими операциями и инъекциями.