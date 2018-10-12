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Шнуров вернулся с подбитым глазом


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Все мы давно привыкли к тому, что Сергей Шнуров любит удивлять. Так, в начале недели он без объяснения причин покинул социальную сеть Инстаграм. А еще, примерно в это же время, его видели в одном из питерских загсов вместе с девушкой. По неподтвержденным данным пара подавала заявление на вступление в брак.

Так что же на самом деле происходит сейчас в личной жизни балагура и матерщинника Шнура? Ведь в последнее время его ни раз замечали в обществе эффектной блондинки. Но на вопрос: "Кто она?" ответа не поступало. Хотя кое-что выяснить все же удалось.

Фото Шнуров с Абрамовой

Молодой невестой музыканта стала 27-летняя девушка Ольга по фамилии Абрамова. Она из состоятельной семьи, с безупречными модельными данными и вполне приличным образованием, тут и МГУ и Лондон. Весьма странно, что сам Сергей однажды представил ее публике как поэтессу Варвару. Чем был обусловлен этот шаг - непонятно. Но одно очевидно:  у автора многих скандальных строк  на лицо духовный подъем.

На вновь созданной страничке в Инстаграм певец охотно делится с подписчиками новыми фото, на одном их которых он позирует с совой, а на другом его глаз украшает лиловый синяк. Каждый из снимков сопровождают емкие стишки, повторить которые мы не сможем, так как не пройдем барьер цензуры.

Фото Шнуров

Сам певец отшутился, мол фингал ему поставил один из разгневанных подписчиков. Но по другой, более правдоподобной версии, это сделала Ольга, набросившись на Сергея в пылу скандала. Впрочем, он на нее за это совершенно не в обиде, комментируя происходящее одной фразой: «Жизнь меня ничему не учит».

 

Краткая информация о Сергее Шнурове

Имя: Сергей Шнуров

Отчество: Владимирович

День рождения: 13.04.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 93 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец, музыкант

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0 Не нравится 1 Нравится 12.10.2018 Теги: Сергей Шнуров

Как вы думаете откуда у Шнурова сова и синяк под глазом? 2  

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  • Ульяна Мирный / 12.10.18 12:47
    -
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    И мне Шнур в последнее время нравится. Точнее, его творчество. И клипы интересные, как сериал их смотришь. А вот личной его жизнью я никогда не интересовалась. Хотя ничего удивительного в том, что у него много женщин, нет. Он обаятельный, брутальный мужчина. Таких женщины и любят. Поэтому я желаю ему в новых отношениях только счастья!
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  • Лунатик / 12.10.18 12:43
    -
    1
    +
    Прикольный товарищ! По-моему, он вообще не унывает по жизни. Не успел развестись, как тут же нашел себе новую пассию. Да не из простых... Красавчик! Да и музыкант хороший, чего уж там. Последние года два песни просто огонь пишет! А клипы какие снимает - загляденье! Таких бы мужиков на нашей сцене побольше.
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