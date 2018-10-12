Шнуров вернулся с подбитым глазом

Все мы давно привыкли к тому, что Сергей Шнуров любит удивлять. Так, в начале недели он без объяснения причин покинул социальную сеть Инстаграм. А еще, примерно в это же время, его видели в одном из питерских загсов вместе с девушкой. По неподтвержденным данным пара подавала заявление на вступление в брак.

Так что же на самом деле происходит сейчас в личной жизни балагура и матерщинника Шнура? Ведь в последнее время его ни раз замечали в обществе эффектной блондинки. Но на вопрос: "Кто она?" ответа не поступало. Хотя кое-что выяснить все же удалось.

Молодой невестой музыканта стала 27-летняя девушка Ольга по фамилии Абрамова. Она из состоятельной семьи, с безупречными модельными данными и вполне приличным образованием, тут и МГУ и Лондон. Весьма странно, что сам Сергей однажды представил ее публике как поэтессу Варвару. Чем был обусловлен этот шаг - непонятно. Но одно очевидно: у автора многих скандальных строк на лицо духовный подъем.

На вновь созданной страничке в Инстаграм певец охотно делится с подписчиками новыми фото, на одном их которых он позирует с совой, а на другом его глаз украшает лиловый синяк. Каждый из снимков сопровождают емкие стишки, повторить которые мы не сможем, так как не пройдем барьер цензуры.

Сам певец отшутился, мол фингал ему поставил один из разгневанных подписчиков. Но по другой, более правдоподобной версии, это сделала Ольга, набросившись на Сергея в пылу скандала. Впрочем, он на нее за это совершенно не в обиде, комментируя происходящее одной фразой: «Жизнь меня ничему не учит».