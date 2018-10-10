Новый роман Брэда Питта

Снимок со страстными объятиями Питта и юной особы спровоцировал приступ ревности у Джоли.

Знаменитый актер сейчас задействован в съемках нового фильма. Его партнершей является Маргарет Куэлли. Девушке всего 23 года, она — дочь актрисы Энди Макдауэлл и модели Джастина Куэлли. Юная нимфа эффектная и красивая.

Между Маргарет и Брэдом установились очень теплые отношения. По словам сотрудников съемочной площадки, в перерывах между сценами их общение складывается легко и непринужденно. Во время одного из таких разговоров юная актриса страстно прильнула к актеру и обняла его. Питт такого порыва чувств явно не ожидал. Именно этот момент присутствующие успели запечатлеть. Кадр моментально облетел американские СМИ.

Кстати, благодаря гриму Брэд стал выглядеть намного моложе. Для роли детектива в новом фильме Квентина Тарантино ему подобрали светлый парик и полностью сменили имидж.

Поклонникам актера стало интересно, как к фото отнеслась его еще пока супруга Анджелина Джоли. По словам инсайдеров, снимок неприятно уколол актрису.

В близком кругу женщина отметила, что вспомнила, как был хорош Питт во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит».