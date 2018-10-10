Новый роман Брэда Питта
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Снимок со страстными объятиями Питта и юной особы спровоцировал приступ ревности у Джоли.
Знаменитый актер сейчас задействован в съемках нового фильма. Его партнершей является Маргарет Куэлли. Девушке всего 23 года, она — дочь актрисы Энди Макдауэлл и модели Джастина Куэлли. Юная нимфа эффектная и красивая.
Между Маргарет и Брэдом установились очень теплые отношения. По словам сотрудников съемочной площадки, в перерывах между сценами их общение складывается легко и непринужденно. Во время одного из таких разговоров юная актриса страстно прильнула к актеру и обняла его. Питт такого порыва чувств явно не ожидал. Именно этот момент присутствующие успели запечатлеть. Кадр моментально облетел американские СМИ.
Кстати, благодаря гриму Брэд стал выглядеть намного моложе. Для роли детектива в новом фильме Квентина Тарантино ему подобрали светлый парик и полностью сменили имидж.
Поклонникам актера стало интересно, как к фото отнеслась его еще пока супруга Анджелина Джоли. По словам инсайдеров, снимок неприятно уколол актрису.
В близком кругу женщина отметила, что вспомнила, как был хорош Питт во время съемок в фильме «Мистер и миссис Смит».
Краткая информация о Брэде Питте
Имя: Брэд Питт
День рождения: 18.12.1963
Возраст: 54 года
Место рождения: США
Рост: 180 см
Вес: 88 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
Как вам новый образ Питта? 5
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лаки / 10.10.18 15:59ох, как они были хороши оба в этом фильме! глаз не оторвать! эх...
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Tasha / 10.10.18 13:19Знаменитый, крутой мужик. Классный и доказавший, что он – мужик. Девицы будут висеть на нем пачками. А вот Джоли свою красоту утратила…
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Велла / 10.10.18 13:11Посвежел красавчик!
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Rubi / 10.10.18 13:05Выглядит он, конечно, намного круче, чем с ней.