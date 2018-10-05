Рита Ора: обнаженка
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Рита Ора уже представала перед своими поклонниками топлес, но теперь певица разделась полностью для того, чтобы появиться на обложке издания Clash.
Рита сообщила об откровенной фотосессии в Insta, где и выложила соблазнительную фотографию вместе с благодарностью всей команде журнала. «Они сделали так, что я чувствовала себя свободной, и мне было комфортно. Это было освобождающее чувство!»
На снимке единственное, что прикрывает певицу - ее собственные пальцы на сосках. Эта обнаженная фотография отражает «возрождение», как говорится в журнале, музыкальной карьеры Риты.
«Я чувствую себя так, будто только начинаю карьеру, и делаю это довольно странным способом, - говорит она в интервью изданию. - Я знаю людей в индустрии, которых я не буду называть, но которые говорят, что я становлюсь плохой девочкой. Я заслужила признание, но пришло время забыть об этом и начать новую главу».
Долгожданный альбом певицы, Phoenix, появится в продаже 23 ноября. С момента выхода ее дебютного альбома прошло шесть лет. Столь долгий срок между записями сама она объясняла трудностями в личной жизни. Она тяжело переживала разрыв с Кэлвином Харрисом в 2015 году. В том же году она подала в суд на лейбл Roc Nation, принадлежащий Jay Z. В 2016 году ей удалось освободиться от обязательств перед лейблом. В конце сентября 2018 года она выпустила первый сингл с нового альбома Let You Love Me.
Рита не новичок в демонстрации собственной наготы. Ее грудь ранее была представлена взорам во время церемонии MTV VMA 2018 и во время поездки на автобусе по Африке в июле этого года.
Краткая информация о Рите Оре
Имя: Рита Ора
День рождения: 26.11.1990
Возраст: 27 лет
Место рождения: г. Приштина, Югославия
Рост: 166 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица, актриса
А вам нравится фото? 7
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Мая / 06.10.18 01:01Красивая девушка, непонятно, почему так много желчи, или вы завидуете ее успеху и красоте? Молодец, что смогла прийти в себя после разрыва и снова заняться творчеством. Очень важно не терять себя.
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Светочка / 06.10.18 00:52Просто это сейчас модно в шоу-бизнесе - голыми щеголять, эпатажными себя показывать, я тоже считаю, что талант не надо никак рекламировать, талант и так будет заметен.
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Софи / 06.10.18 00:49А почему надо привлекать внимание к новому диску или там новому этапу в творчестве обнаженкой, что, таланта для этого не хватает?
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Marta / 06.10.18 00:48Да, с этим ракурсом она действительно страшная, но она же не модель, так что в чем претензии к внешности?
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Елена / 05.10.18 23:57Ну с таким телом можно и не стесняться фотографироваться, красивая грудь, и тело очень гармоничное, только вот ракурс снимка мне не нравится, фотограф что-то недоработал.
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tanuki / 05.10.18 23:54Мне не нравятся ее песни, как-то послушала один раз и хватило.
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Alla / 05.10.18 23:53Ну и страшная она, не могли что ли подретушировать, тело еще ничего, а вот лицо кошмар.