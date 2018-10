Рита Ора: обнаженка

Рита Ора уже представала перед своими поклонниками топлес, но теперь певица разделась полностью для того, чтобы появиться на обложке издания Clash.

Рита сообщила об откровенной фотосессии в Insta, где и выложила соблазнительную фотографию вместе с благодарностью всей команде журнала. «Они сделали так, что я чувствовала себя свободной, и мне было комфортно. Это было освобождающее чувство!»

На снимке единственное, что прикрывает певицу - ее собственные пальцы на сосках. Эта обнаженная фотография отражает «возрождение», как говорится в журнале, музыкальной карьеры Риты.

«Я чувствую себя так, будто только начинаю карьеру, и делаю это довольно странным способом, - говорит она в интервью изданию. - Я знаю людей в индустрии, которых я не буду называть, но которые говорят, что я становлюсь плохой девочкой. Я заслужила признание, но пришло время забыть об этом и начать новую главу».

Долгожданный альбом певицы, Phoenix, появится в продаже 23 ноября. С момента выхода ее дебютного альбома прошло шесть лет. Столь долгий срок между записями сама она объясняла трудностями в личной жизни. Она тяжело переживала разрыв с Кэлвином Харрисом в 2015 году. В том же году она подала в суд на лейбл Roc Nation, принадлежащий Jay Z. В 2016 году ей удалось освободиться от обязательств перед лейблом. В конце сентября 2018 года она выпустила первый сингл с нового альбома Let You Love Me.

Рита не новичок в демонстрации собственной наготы. Ее грудь ранее была представлена взорам во время церемонии MTV VMA 2018 и во время поездки на автобусе по Африке в июле этого года.