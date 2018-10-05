 
 
 

 
 
На главную
 
 

Рита Ора: обнаженка


1 0

Рита Ора уже представала перед своими поклонниками топлес, но теперь певица разделась полностью для того, чтобы появиться на обложке издания Clash.

Рита сообщила об откровенной фотосессии в Insta, где и выложила соблазнительную фотографию вместе с благодарностью всей команде журнала. «Они сделали так, что я чувствовала себя свободной, и мне было комфортно. Это было освобождающее чувство!»

На снимке единственное, что прикрывает певицу - ее собственные пальцы на сосках. Эта обнаженная фотография отражает «возрождение», как говорится в журнале, музыкальной карьеры Риты.

«Я чувствую себя так, будто только начинаю карьеру, и делаю это довольно странным способом, - говорит она в интервью изданию. - Я знаю людей в индустрии, которых я не буду называть, но которые говорят, что я становлюсь плохой девочкой. Я заслужила признание, но пришло время забыть об этом и начать новую главу».

Долгожданный альбом певицы, Phoenix, появится в продаже 23 ноября. С момента выхода ее дебютного альбома прошло шесть лет. Столь долгий срок между записями сама она объясняла трудностями в личной жизни. Она тяжело переживала разрыв с Кэлвином Харрисом в 2015 году. В том же году она подала в суд на лейбл Roc Nation, принадлежащий Jay Z. В 2016 году ей удалось освободиться от обязательств перед лейблом. В конце сентября 2018 года она выпустила первый сингл с нового альбома Let You Love Me.

Рита не новичок в демонстрации собственной наготы. Ее грудь ранее была представлена взорам во время церемонии MTV VMA 2018 и во время поездки на автобусе по Африке в июле этого года.

Краткая информация о Рите Оре

Имя: Рита Ора

День рождения: 26.11.1990

Возраст: 27 лет

Место рождения: г. Приштина, Югославия

Рост: 166 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица, актриса



0 Не нравится 1 Нравится 05.10.2018 Теги: Рита Ора

А вам нравится фото? 7  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору