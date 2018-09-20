Музей отказал Монеточке
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Руководство Пушкинского музея не разрешило Монеточке снимать в своих стенах клип к песне «Нимфоманка». Администрация учреждения творчества юной исполнительницы не оценила.
Перед вынесением решения, представители музея изучили слова песни и отказались предоставить помещение для съемок. В «Нимфоманке» речь идет о воспитанном, интеллигентном и возвышенном юноше. Молодой парень сильно переживает из-за того, что его девушка думает исключительно об интимных утехах.
Где теперь будет снимать клип Монеточка, неизвестно. В последнее время ее имя всплывает в связи со скандалами. В начале ее творчество не оценила Земфира. Она высказала свое мнение о юной певице в социальных сетях.
Буквально на прошлой неделе Монеточка отменила концерт в столичном клубе. Причиной отказа выступать перед зрителями стал невыполненный администрацией клуба райдер. Посетители узнали обо всем за час до выступления.
Стоимость приобретенных билетов составила 1 млн. рублей, а сама Монеточка к тому моменту уже получила гонорар в размере 400 тыс. рублей. По словам администрации клуба, отказавшись от выступления, Монеточка деньги не вернула.
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Crisp / 20.09.18 20:56Три дуры в храме сплясали. И это чудо туда же.
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Лойс не ей / 20.09.18 20:45Мозги набекрень у малолеток. Меладзе на сцене с инвалидом спел. Простой, классный и крутой мужик. Он достоин звания артиста, певца, исполнителя. А это ничто, ниоткуда и звать никак.
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Мария / 20.09.18 20:25Это кто?
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Lask / 20.09.18 20:24Куда катится мир? Какая-то пигалица считает, что она крутая и может выдвигать требования.