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Музей отказал Монеточке


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Руководство Пушкинского музея не разрешило Монеточке снимать в своих стенах клип к песне «Нимфоманка». Администрация учреждения творчества юной исполнительницы не оценила.

Перед вынесением решения, представители музея изучили слова песни и отказались предоставить помещение для съемок. В «Нимфоманке» речь идет о воспитанном, интеллигентном и возвышенном юноше. Молодой парень сильно переживает из-за того, что его девушка думает исключительно об интимных утехах.

Где теперь будет снимать клип Монеточка, неизвестно. В последнее время ее имя всплывает в связи со скандалами. В начале ее творчество не оценила Земфира. Она высказала свое мнение о юной певице в социальных сетях.

Буквально на прошлой неделе Монеточка отменила концерт в столичном клубе. Причиной отказа выступать перед зрителями стал невыполненный администрацией клуба райдер. Посетители узнали обо всем за час до выступления.

Стоимость приобретенных билетов составила 1 млн. рублей, а сама Монеточка к тому моменту уже получила гонорар в размере 400 тыс. рублей. По словам администрации клуба, отказавшись от выступления, Монеточка деньги не вернула.


0 Не нравится 0 Нравится 20.09.2018 Теги: Монеточка

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