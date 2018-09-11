Клоны Риз Уизерспун и ее экс-супруга
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За день до своего 44-го дня рождения Райан Филлипп провел время с его двумя детьми и выложил очаровательные, снятые в тонах сепии фотографии в Insta. На снимке, размещенном актером, он сидит между 19-летней дочерью Авой и 14-летним сыном Диконом, матерью которых является его бывшая жена Риз Уизерспун (Reese Witherspoon).
Филлипп подписал снимок: «Я и мои». Дикон на фотографии одет почти так же, как отец, в простую футболку, он даже имеет схожую прическу. Ава же выглядит так, словно является клоном матери. Поклонники отметили это сразу же, как только увидели фотографии. Они заявили, что сын выглядит точь-в-точь как молодой Филлипп, а дочь - как молодая Риз, пишет издание People.
Это не первый раз, когда почитатели творчества Уизерспун и Филлиппа восхищаются сходством между ними молодыми и их детьми. В воскресенье, в честь дня рождения Авы, Риз выложила фотографию своей дочери в Insta, и этот снимок также вызвал оживленную дискуссию о том, насколько дочь похожа на мать. Некоторые поклонники даже называют их близнецами, а другие говорили о том, что на фотографии в действительности изображена сама Риз.
Актриса рассказала, что на некоторых мероприятиях Аву действительно путают с ней. «Люди подходят к ней все время, - рассказывала Риз в интервью E!News. - Мы были на премьере, и к ней подходили и хвалили за превосходную актерскую игру».
Напомним, актеры развелись в 2006 году, но продолжают совместно участвовать в воспитании детей. До развода пара семь лет была вместе, а после сохранила хорошие отношения, даже после того, как Риз в 2011 году вышла замуж за Джима Тота.
Ранее актриса говорила, что вовсе не нервничает по поводу того, что становится старше: «Я стала более открытой. В свои 20 лет я всего опасалась. Я не знала, что будет с моей карьерой, не знала, нравятся ли публике мои фильмы… Взросление – прекрасная штука. Наконец, становишься тем, кто ты есть, говоришь то, что имеешь в виду».
Краткая информация о Ризе Уизерспун
Имя: Риз Уизерспун
День рождения: 22.03.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Нью-Орлеан, США
Рост: 159 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса, продюсер
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А вам нравится фото? 5
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Лика / 12.09.18 00:43Ну вот не согласна, может, она действительно сейчас себя увереннее чувствует, а мне вот вообще я 20-летняя не нравилась, я тоже была закомплексованная.
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Алия / 12.09.18 00:42Мне кажется, Риз немного лукавит насчет возраста, ну не может женщина быть свободной и радостной, осознавая, что ей уже не 20 лет, просто она уже ничего поделать не может, приходится мириться.
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Мария / 12.09.18 00:39Мальчик просто копия отца, надо же как природа распоряжается, чтобы наша генетика продолжала жить, чтобы наше продолжение оставалось на земле.
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tanuki / 12.09.18 00:36Он действительно молодо выглядит, правда, 44 года это все же не пенсионный возраст, он особо старым и не должен быть) хотя я бы ему дала с натяжкой 30)
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Катя / 11.09.18 23:54Этому человеку в центре на фото 44 года..omg