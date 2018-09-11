Клоны Риз Уизерспун и ее экс-супруга

За день до своего 44-го дня рождения Райан Филлипп провел время с его двумя детьми и выложил очаровательные, снятые в тонах сепии фотографии в Insta. На снимке, размещенном актером, он сидит между 19-летней дочерью Авой и 14-летним сыном Диконом, матерью которых является его бывшая жена Риз Уизерспун (Reese Witherspoon).

Филлипп подписал снимок: «Я и мои». Дикон на фотографии одет почти так же, как отец, в простую футболку, он даже имеет схожую прическу. Ава же выглядит так, словно является клоном матери. Поклонники отметили это сразу же, как только увидели фотографии. Они заявили, что сын выглядит точь-в-точь как молодой Филлипп, а дочь - как молодая Риз, пишет издание People.

Это не первый раз, когда почитатели творчества Уизерспун и Филлиппа восхищаются сходством между ними молодыми и их детьми. В воскресенье, в честь дня рождения Авы, Риз выложила фотографию своей дочери в Insta, и этот снимок также вызвал оживленную дискуссию о том, насколько дочь похожа на мать. Некоторые поклонники даже называют их близнецами, а другие говорили о том, что на фотографии в действительности изображена сама Риз.

Актриса рассказала, что на некоторых мероприятиях Аву действительно путают с ней. «Люди подходят к ней все время, - рассказывала Риз в интервью E!News. - Мы были на премьере, и к ней подходили и хвалили за превосходную актерскую игру».

Напомним, актеры развелись в 2006 году, но продолжают совместно участвовать в воспитании детей. До развода пара семь лет была вместе, а после сохранила хорошие отношения, даже после того, как Риз в 2011 году вышла замуж за Джима Тота.

Ранее актриса говорила, что вовсе не нервничает по поводу того, что становится старше: «Я стала более открытой. В свои 20 лет я всего опасалась. Я не знала, что будет с моей карьерой, не знала, нравятся ли публике мои фильмы… Взросление – прекрасная штука. Наконец, становишься тем, кто ты есть, говоришь то, что имеешь в виду».