Певица Ханна стала мамой

Дочь она родила в Майами. Муж певицы присутствовал на родах. О счастливом для себя событии артистка сообщила поклонникам сама в официальном аккаунте инстаграм.

Ханна опубликовала фото с новорожденной дочерью и мужем. Пост она подписала весьма загадочно, указав только одну букву «А». Фолловеры сразу предположили, что на «А» начинается имя новорожденной малышки.

Роды Ханны проходили в одной из частных клиник Майами. Во время процесса девушку активно поддерживал ее супруг Павел Курьянов. На данный момент мама чувствует себя хорошо.

А♥️ 3.09.2018 Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna) 3 Сен 2018 в 8:23 PDT

Официально пара вместе уже 3 года. Свадьбу они сыграли на острове Капри в 2015 году. Торжество было не громким. Присутствовали на нем лишь родственники и близкие друзья молодоженов. Всего собралось около 50 человек.

О том, что Ханна находится в положении, подписчики стали догадываться весной этого года. К тому моменту на некоторых фото уже был заметен небольшой живот. Сама Ханна признала факт, когда скрывать беременность было невозможно.

Муж Ханны –известная личность в сфере шоу-бизнеса. Он занимает должность генерального директора лейбла «Black star». Именно он предложил Ханне стать певицей. До встречи с ним она занималась модельным бизнесом и даже не думала о сцене.

Как долго пара пробудет в Майами, на данный момент неизвестно.