Певица Ханна стала мамой
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Дочь она родила в Майами. Муж певицы присутствовал на родах. О счастливом для себя событии артистка сообщила поклонникам сама в официальном аккаунте инстаграм.
Ханна опубликовала фото с новорожденной дочерью и мужем. Пост она подписала весьма загадочно, указав только одну букву «А». Фолловеры сразу предположили, что на «А» начинается имя новорожденной малышки.
Роды Ханны проходили в одной из частных клиник Майами. Во время процесса девушку активно поддерживал ее супруг Павел Курьянов. На данный момент мама чувствует себя хорошо.
Официально пара вместе уже 3 года. Свадьбу они сыграли на острове Капри в 2015 году. Торжество было не громким. Присутствовали на нем лишь родственники и близкие друзья молодоженов. Всего собралось около 50 человек.
О том, что Ханна находится в положении, подписчики стали догадываться весной этого года. К тому моменту на некоторых фото уже был заметен небольшой живот. Сама Ханна признала факт, когда скрывать беременность было невозможно.
Муж Ханны –известная личность в сфере шоу-бизнеса. Он занимает должность генерального директора лейбла «Black star». Именно он предложил Ханне стать певицей. До встречи с ним она занималась модельным бизнесом и даже не думала о сцене.
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Как долго пара пробудет в Майами, на данный момент неизвестно.
Краткая информация о Ханне
Имя: Ханна
Отчество: Владимировна
День рождения: 23.01.1991
Возраст: 27 лет
Место рождения: г. Чебоксары, Россия
Рост: 174 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: певица, фотомодель
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Вам нравится пара Ханны и Пашу? 4
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КоSSSSка / 04.09.18 11:56Интересно, я даже не знала, кто у нее муж. А вон оно что, и в шоубиз привел и второй после Тимана оказался.
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Лола / 04.09.18 11:50О-у! Круто! Поздравляю! Как я пост этот в инста проглядеть умудрилась?
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Kreate / 04.09.18 11:44Я вообще не понимаю, кто это.
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Антонина / 04.09.18 11:33Милые ребята. Не более чем.