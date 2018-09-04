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Певица Ханна стала мамой


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Дочь она родила в Майами. Муж певицы присутствовал на родах. О счастливом для себя событии артистка сообщила поклонникам сама в официальном аккаунте инстаграм.

Ханна опубликовала фото с новорожденной дочерью и мужем. Пост она подписала весьма загадочно, указав только одну букву «А». Фолловеры сразу предположили, что на «А» начинается имя новорожденной малышки.

Роды Ханны проходили в одной из частных клиник Майами. Во время процесса девушку активно поддерживал ее супруг Павел Курьянов. На данный момент мама чувствует себя хорошо.

 

А♥️ 3.09.2018

Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna)

Официально пара вместе уже 3 года. Свадьбу они сыграли на острове Капри в 2015 году. Торжество было не громким. Присутствовали на нем лишь родственники и близкие друзья молодоженов. Всего собралось около 50 человек.

О том, что Ханна находится в положении, подписчики стали догадываться весной этого года. К тому моменту на некоторых фото уже был заметен небольшой живот. Сама Ханна признала факт, когда скрывать беременность было невозможно.

Муж Ханны –известная личность в сфере шоу-бизнеса. Он занимает должность генерального директора лейбла «Black star». Именно он предложил Ханне стать певицей. До встречи с ним она занималась модельным бизнесом и даже не думала о сцене.

 

Мои дорогие!!! Я такая счастливая)) Лето, чемпионат мира, позитивные туристы, шумные улицы, улыбки окружающих и солнце... все это навеяло мне желание сделать вам приятное!!!! А именно подарить вам 🎁 ПОДАРОК!!!!! 6 июля влюбленные празднуют Всемирный день поцелуя!💋 По такому случаю я и объявляю конкурс на лучшее love story видео в Инстаграм под уже всеми любимую песню #Целуемся Приз 🎁: Романтический ужин для двоих 💋 И не важно в каком вы городе!!! Итак, условия конкурса: - Снять видео - Использовать в видеоролике фото или видео вашей истории любви. - Использовать в качестве саундтрека ролика песню «Целуемся». - Указать хештеги: #Целуемся #ЦелуемсяХанна #ЦелуемсяКонкурсОтХанны Победителя я выберу лично в 18.00 по московскому времени 6 июля!❤️ и поверьте, я сделаю для вас незабываемое свидание!!! Любите свою половинку и всегда помните - днём поцелуя должен быть каждый день! Жду ваши Love story! 🙌🏻

Публикация от Ханна❤️ (@offi_hanna)

Как долго пара пробудет в Майами, на данный момент неизвестно.

Краткая информация о Ханне

Имя: Ханна

Отчество: Владимировна

День рождения: 23.01.1991

Возраст: 27 лет

Место рождения: г. Чебоксары, Россия

Рост: 174 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певица, фотомодель

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0 Не нравится 0 Нравится 04.09.2018 Теги: Ханна

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