Звезда инстаграм найдена мертвой

Тело девушки полиция обнаружила на яхте миллиардера. Судно в последние месяцы находилось у берегов Греции.

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За жизнью Шинейд Макнамара следило больше 20 тысяч подписчиков. Эффектная 20-летняя девушка родом из Австралии без стеснения выставляла фотографии своей красивой жизни и не менее роскошного тела.

Последние несколько месяцев она проводила на берегу Греции. Звезда социальных сетей наслаждалась отдыхом и параллельно работала на яхте миллиардера из Мексики. Что именно входило в ее обязанности, на данный момент официально неизвестно. Сама девушка о характере работы подписчикам не рассказывала.

На этой же яхте на днях полиция обнаружила ее тело. Причина смерти Шинейд сотрудниками полиции не разглашается. Известно, что ведется расследование по факту смерти. До момента выяснения всех обстоятельств тело девушки не будет отправлено на родину.

В момент смерти Шинейд мексиканский миллиардер, которому принадлежит судно, на яхте не находился. Палубу он покинул за три дня до трагедии.

Фолловеры девушки скорбят о случившемся и оставляют на странице Шинейд памятные сообщения.