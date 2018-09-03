Звезда инстаграм найдена мертвой
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Тело девушки полиция обнаружила на яхте миллиардера. Судно в последние месяцы находилось у берегов Греции.
За жизнью Шинейд Макнамара следило больше 20 тысяч подписчиков. Эффектная 20-летняя девушка родом из Австралии без стеснения выставляла фотографии своей красивой жизни и не менее роскошного тела.
Последние несколько месяцев она проводила на берегу Греции. Звезда социальных сетей наслаждалась отдыхом и параллельно работала на яхте миллиардера из Мексики. Что именно входило в ее обязанности, на данный момент официально неизвестно. Сама девушка о характере работы подписчикам не рассказывала.
На этой же яхте на днях полиция обнаружила ее тело. Причина смерти Шинейд сотрудниками полиции не разглашается. Известно, что ведется расследование по факту смерти. До момента выяснения всех обстоятельств тело девушки не будет отправлено на родину.
В момент смерти Шинейд мексиканский миллиардер, которому принадлежит судно, на яхте не находился. Палубу он покинул за три дня до трагедии.
Фолловеры девушки скорбят о случившемся и оставляют на странице Шинейд памятные сообщения.
Вам интересно, что стало причиной смерти молодой девушки? 5
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Гала / 04.09.18 07:28хотите легких денег? за все надо платить и за красивую жизнь.
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Mika / 03.09.18 12:01Я – одна из подписчиц. Понять не могла, почему вдруг под ее фото комменты «R.I.P» стали появляться. Да, уж… странно и печально одновременно. Интересно было бы узнать, что на самом деле там случилось. Если и правда эскорт – будет всем в назидание. А может быть, и нет. Она же могла служить личным поваром или судном управлять, этим она как раз-таки увлекалась.
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Валентина / 03.09.18 11:49Жалко, когда умирают молодые. Светлая память.
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Лемара / 03.09.18 11:28Мутная история. Наркотики, экскорт, случайно поскользнулась?
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Котя / 03.09.18 11:23После истории Насти Рыбки и еще сотен «интересных» инстаграмщиц хорошие мысли голову не посещают.