Постаревшая и изможденная

На появившихся в сети совсем недавно фотографиях Николь Кидман узнать сложно. 51-летняя актриса выглядит откровенно страшной. Заметен ее уставший взгляд, тусклые глаза и мешки под глазами. Также на снимке видна седина.

Опубликованные фото прокомментировал Карин Кусама. Реальность оказалась не настолько ужасающей. На самом деле Николь выглядит прекрасно и чувствует себя хорошо. Появившиеся фото – это опубликованные кадры нового фильма «Разрушитель», в котором актриса сыграла главную роль.

Обнародовали их в преддверии релиза картины. Поклонники оценили проделанную работу команды и отметили, что перевоплощение актрисы удалось идеально.

Вместо роскошных платьев героиню нарядили в простую, невзрачную одежду, белокурые локоны заменил парик с седыми волосами, а грим прибавил актрисе два десятка лет. Режиссер Карин Кусама отметил, что именно этого эффекта они и добивались, ставя перед гримерами задачу. Им нужно было, чтобы на лице главной героини картины отпечаталась ее непростая жизнь.

В ленте Николь сыграла женщину-детектива, которая не сумела выполнить задание. Увидеть криминальный триллер поклонники смогут в конце этого года.