 
 
 

 
 
На главную
 
 

Постаревшая и изможденная


1 0

На появившихся в сети совсем недавно фотографиях Николь Кидман узнать сложно. 51-летняя актриса выглядит откровенно страшной. Заметен ее уставший взгляд, тусклые глаза и мешки под глазами. Также на снимке видна седина.

 

Опубликованные фото прокомментировал Карин Кусама. Реальность оказалась не настолько ужасающей. На самом деле Николь выглядит прекрасно и чувствует себя хорошо. Появившиеся фото – это опубликованные кадры нового фильма «Разрушитель», в котором актриса сыграла главную роль.

Обнародовали их в преддверии релиза картины. Поклонники оценили проделанную работу команды и отметили, что перевоплощение актрисы удалось идеально.

Вместо роскошных платьев героиню нарядили в простую, невзрачную одежду, белокурые локоны заменил парик с седыми волосами, а грим прибавил актрисе два десятка лет. Режиссер Карин Кусама отметил, что именно этого эффекта они и добивались, ставя перед гримерами задачу. Им нужно было, чтобы на лице главной героини картины отпечаталась ее непростая жизнь.

В ленте Николь сыграла женщину-детектива, которая не сумела выполнить задание. Увидеть криминальный триллер поклонники смогут в конце этого года.

Краткая информация о Николь Кидман

Имя: Николь Кидман

День рождения: 20.06.1967 ( возраст: 51 год )

Место рождения: Гонолулу, США

Рост: 180 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса

Интересные факты о Николь Кидман

Факты

Несмотря на то что все считают Кидман австралийской актрисой, родина Николь – Гавайи, США. А вот оба родителя актрисы как раз из Австралии, куда они вернулись, когда Николь исполнилось три года.
С 4 лет Николь начала посещать балетную школу и попробовала себя в театральной студии.
В нелегкое время для семьи (мама актрисы заболела раком) Николь смогла найти лишь работу массажистки. В то время ей было всего 17 лет.
дивительно, но Кидман так и не окончила среднюю школу, но при этом коэффициент ее интеллекта равен 132. Это уровень кандидата наук.
Кидман – большая футбольная фанатка. Она болеет за команду Sydney Swans из австралийской футбольной лиги. Ее любимый игрок – брутальный парень Барри Холл.
Смотреть фотографии с Николь Кидман

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 23.08.2018 Теги: Николь Кидман

Как вам перевоплощение актрисы? 7  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору