Постаревшая и изможденная
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На появившихся в сети совсем недавно фотографиях Николь Кидман узнать сложно. 51-летняя актриса выглядит откровенно страшной. Заметен ее уставший взгляд, тусклые глаза и мешки под глазами. Также на снимке видна седина.
Опубликованные фото прокомментировал Карин Кусама. Реальность оказалась не настолько ужасающей. На самом деле Николь выглядит прекрасно и чувствует себя хорошо. Появившиеся фото – это опубликованные кадры нового фильма «Разрушитель», в котором актриса сыграла главную роль.
Обнародовали их в преддверии релиза картины. Поклонники оценили проделанную работу команды и отметили, что перевоплощение актрисы удалось идеально.
Вместо роскошных платьев героиню нарядили в простую, невзрачную одежду, белокурые локоны заменил парик с седыми волосами, а грим прибавил актрисе два десятка лет. Режиссер Карин Кусама отметил, что именно этого эффекта они и добивались, ставя перед гримерами задачу. Им нужно было, чтобы на лице главной героини картины отпечаталась ее непростая жизнь.
В ленте Николь сыграла женщину-детектива, которая не сумела выполнить задание. Увидеть криминальный триллер поклонники смогут в конце этого года.
Краткая информация о Николь Кидман
Имя: Николь Кидман
День рождения: 20.06.1967 ( возраст: 51 год )
Место рождения: Гонолулу, США
Рост: 180 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актриса
Факты
Фотографии
Фотографии
Как вам перевоплощение актрисы? 7
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clumsy snipe / 23.08.18 14:14забавно смотреть, когда на роль потрёпанного жизнью героя выдвигают заколотых филерами и отполированных пластической хирургией актрис :)
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РБК / 23.08.18 12:36Погуглила. Интересное описание фильма. Надо будет сходить.
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Mark / 23.08.18 12:29У нас некоторые в 51 так и выглядят!
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Яна / 23.08.18 12:29Я-то думала, она как Джоли сдала. А тут опять кино…
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Link / 23.08.18 12:14Я вообще люблю Кидман. По жизни красотка, она вообще без стеснения в страшилу перевоплощается и круто играет.