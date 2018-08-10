Сколько и за что получает Бузова?
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В недавно опубликованном рейтинге Forbes Ольга Бузова была признана самой богатой представительницей шоу-бизнеса России. Ее годовой доход, согласно данным журнала, составил больше 250 млн. рублей. Отметим, что свои баснословные гонорары звезда получает сразу за несколько видов деятельности.
Самым первым в списке и значимым лично для Ольги стал заработок на должности ведущей скандального проекта. В данной ипостаси Ольга начала зарабатывать свои первые ощутимые средства, что позже позволило ей развить другие сферы доходов.
Ежемесячно за общение с участниками телестройки она получает от 500 до 600 тысяч рублей. В сумме за 12 месяцев – это около 6 млн. рублей.
Раскрученный инстаграм Ольги является лидером среди русскоязычной аудитории социальной сети. Телеведущая, не стесняясь, публикует в ленте не только фотографии и видео из личной жизни, но и рекламные посты. Стоимость одной публикации от звезды составляет от 200 до 300 тысяч рублей. В течение недели Бузова рекомендует подписчикам услуги и продукты примерно в 6 постах.
По несложным подсчетам такой маркетинговый бизнес приносит ей около 70 млн. рублей в год.
С недавнего времени телеведущая стала активными темпами покорять сцену. По сообщениям пиар-службы, каждый трек знаменитости становится хитом в айтюнс, а билеты на большинство концертов раскупаются.
Популярность Бузовой позволяет брать внушительные гонорары за выступление. Так, сольный концерт в родном городе Ольги обошелся организаторам в 1,5 млн. рублей.
Корпоратив с телеведущей стоит примерно 1 млн. рублей. За прошедший год на своих выступлениях Ольге удалось заработать больше 140 млн.
Сравнительно небольшой доход приносит Ольге магазин женской одежды, которым она начала заниматься еще до старта вокальной карьеры. Также Бузова получает деньги за ресторан, который она открыла в столице.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986 ( возраст: 32 года )
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Вас впечатляет работоспособность Ольги Бузовой? 11
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Qwerty789 / 11.08.18 08:24Мне кажется из всех бизнесов ее это только шмотки, которые они на пару с сестрой продают и место ведущей.
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верес тула / 11.08.18 00:17Здорово Олька всех уделала,просто здорово.
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верес тула / 11.08.18 00:154 миллиона долларов!Антики как вам?Не совпадает с вашей реальностью?ха ха
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Без ника / 10.08.18 16:14Автор, Вы в школе то учились или только дом 2 смотрели ?))) 500тыс умножить на 12 будет 6 млн, а не 60! Это математика на уровне начальной школы =))
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Абьюзер / 10.08.18 14:09Билеты выкупаются… не смешите мои тапки.
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Pronto / 10.08.18 14:05Мне ее жалко, если честно. Не выгляди она счастливой все равно. Заезженная. Производит впечатление лошади, которую пристрелят (задвинут в закулисье шоу), как только хромать начнет.
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Колли / 10.08.18 14:01Обожаю Оленьку! Она пример для меня!
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Антон / 10.08.18 13:55Доходы тех, кто над ней стоит, мне интересны больше. Она со всеми своими бизнесами, в которых ничего не понимает, выглядит не как человек, а как пиар-проект.
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Мира / 10.08.18 13:46Завидуете? Завидуйте молча!
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Ну-ну / 10.08.18 13:34А колонка расходов имеется? Шмотки надо закупить, ресторан пиарить постоянно, а места в залах выкупать. Впрочем, первые места в айтюнс тоже слишком подозрительны. Из каждого утюга дамочка, слава Богу, не звучит.