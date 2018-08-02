"Посмотри на себя. Прекрати жрать"
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Мама Алены Водонаевой 1 августа отмечала День рождения. Скандально известная телеведущая уже по традиции поздравила родительницу с праздником через социальные сети.
Алена опубликовала фото мамы в белом сарафане на пуговицах с широкими бретелями и отметила, что в этом же наряде Лариса была запечатлена ровно семь лет назад на Сицилии. Телеведущая похвалила маму за то, что она поддерживает свою форму и следит за стрелкой весов.
По словам Водонаевой, именно мама всегда одергивала дочь, когда та поправлялась. Стоило ей набрать с десяток лишних килограммов, как Лариса укоряла Алену: "Посмотри на себя. Прекрати жрать".
День рождения любимой мамы ❤️ Сегодня в платье, которое она носила 7 назад на Сицилии. Мам, горжусь. Я конечно тебя не сильно пилила последние пару лет за несколько лишних кг, но подпиливала. Сегодня ты самая красивая и стройная! Ты в идеальной форме. С днём рождения, моя любовь! Свети, будь счастлива и наслаждайся жизнью! Ты сердце нашей большой семьи! Люблю ❤️ #1Августа Кстати, единственный человек от которого я два раза в жизни, когда поправлялась с моих нормальных 58 до 68, слышала «Посмотри на себя. Прекрати ржать» была и есть только моя мама. Все остальные мне говорили, что мне идут формы. Формы боков и жопиных ушей видимо. Мам, благодарю тебя за заботу о моем здоровье и красоте. Бабашка наша например, с удовольствием откормила бы меня до свинячьего состояния. Она считает, что женственность - это когда ты слон. И судя по комментариям последних постов, так считает не только моя бабушка. Сама Ба при этом весит кг 45 🤗
Она поблагодарила маму за столь щепетильную заботу о ее красоте и здоровье. Также телеведущая отметила, что бабушка в их семье смотрит на проблему лишнего веса под другим углом. Ей нравятся женщины с пышными формами. Алена признается, если следовать режиму питания от бабушки, то она быстро откормится до «свинячьего состояния».
Подписчики Водонаевой неоднозначно отреагировали на столь странное поздравление. Многие из них отметили, что Алена слишком зациклилась на теме полноты/худобы. В последнее время ее посты и высказывания все чаще касаются проблемы лишнего веса.
Кстати, родители Алены не так давно приобрели недвижимость на юге России, переехав ближе к морю. Теперь телеведущей приходится летать к ним. Видеться они стали реже. Лариса по-прежнему занимается небольшим бизнесом по продаже домашней выпечки.
Краткая информация об Алене Водонаевой
Имя: Алена Водонаева
Отчество: Юрьевна
День рождения: 02.07.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Тюмень
Рост: 176 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: телеведущая, журналистка
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Вам нравится, как выглядит мама Алены? 4
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Ярая / 02.08.18 14:49Пироги печет и фигура норм. Да у ее мамы поучиться надо , как так?
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Ксю / 02.08.18 13:39Обычная среднестатистическая женщина. А Водонаева младшая и правда достала уже со своими жирными и толстыми. Выпады в сторону Брежневой туда же. Кстати, а что с ее авторской колонкой. Заглохла?
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Маша / 02.08.18 13:52О-о-о... У Водонаевой колонка на КЛЕО?? Где? Глазком бы взглянуть..
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