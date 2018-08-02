Мама Алены Водонаевой 1 августа отмечала День рождения. Скандально известная телеведущая уже по традиции поздравила родительницу с праздником через социальные сети.

Алена опубликовала фото мамы в белом сарафане на пуговицах с широкими бретелями и отметила, что в этом же наряде Лариса была запечатлена ровно семь лет назад на Сицилии. Телеведущая похвалила маму за то, что она поддерживает свою форму и следит за стрелкой весов.

По словам Водонаевой, именно мама всегда одергивала дочь, когда та поправлялась. Стоило ей набрать с десяток лишних килограммов, как Лариса укоряла Алену: "Посмотри на себя. Прекрати жрать".

Она поблагодарила маму за столь щепетильную заботу о ее красоте и здоровье. Также телеведущая отметила, что бабушка в их семье смотрит на проблему лишнего веса под другим углом. Ей нравятся женщины с пышными формами. Алена признается, если следовать режиму питания от бабушки, то она быстро откормится до «свинячьего состояния».

Подписчики Водонаевой неоднозначно отреагировали на столь странное поздравление. Многие из них отметили, что Алена слишком зациклилась на теме полноты/худобы. В последнее время ее посты и высказывания все чаще касаются проблемы лишнего веса.

Кстати, родители Алены не так давно приобрели недвижимость на юге России, переехав ближе к морю. Теперь телеведущей приходится летать к ним. Видеться они стали реже. Лариса по-прежнему занимается небольшим бизнесом по продаже домашней выпечки.